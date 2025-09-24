आश्रमाच्या नावाखाली 'तसली कामं...' दिल्लीतील या बाबानं 17 मुलींसोबत... सत्य हादरवणारं

Delhi Crime News : मागील काही वर्षांमध्ये तरुणाई मोठ्या प्रमाणात अध्यात्माकडे वळताना दिसली. काही ठिकाणी या अध्यात्माचा अनेकांना फायदा झाला. मात्र याच अध्यात्म आणि तत्सम हेतूनं सुरू झालेल्या दिल्लीतील एका आश्रमामध्ये मात्र सुरू असणाऱ्या एका धक्कादायक प्रकारानं यंत्रणाच्या पायाखालची जमीनसुद्धा सरकली आहे. आश्रमातीलच 17 मुलींनी तिथं सुरू असणाऱ्या अश्लील आणि मन विचलित करणाऱ्या कृत्यांचा पोलिसांकडे उलगडा केला आणि एका क्षणात एक मोठं रॅकेट उघडकीस आलं.
सूत्रांच्या माहितीनुसार कथित स्वरुपात आश्रमाच्या प्रमुखपदी असणारी स्वामी चैतन्यानंद नामक व्यक्ती सध्या घटास्थळावरून फरार आहे. दिल्लीतील याच आश्रमात व्यवस्थापकीय शिक्षण घेणाऱ्या 17 विद्यार्थिनींनी संचालक चैतन्यानंदवर छेडछाड आणि अश्लील कृत्यांचे आरोप केले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे दिल्लीतील उच्चभ्रू वस्त्यांपैकी एक असणाऱ्या वसंत कुंजमधील एका प्रसिद्ध आश्रमात ही घटना घडणं अनेकांनाच हैराण करणारं आहे.
श्री शृंगेरी मठ आणि त्याच्याशी संलग्न गोष्टींची व्यवस्था पाहणाऱ्या पी.ए. मुरली यांच्या तक्रारीनंतर स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी विरोधात BNS च्या अनेक कलमांअंतर्गत लैंगिक शोषणाच्या गुन्हाची नोंद करण्यात आली. ज्यानंतर पोलिसांनी सर्व बाबींची नोंद करत पुढील तपास सुरू केला. या आश्रमामध्ये सध्याच्या घडीला दोन सत्रांमध्ये शिक्षण दिलं जात असून, इथं 35 हून अधिक विद्यार्थिनी शिकण्यासाठी येतात. यामधीलच 17 टक्के मुलींनी आपल्या जबाबात आश्रम संचालकानं आपल्याशी गैरवर्तन करत छेड काढल्याची खळबळजनक बाब सांहितली आहे.
पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्ही फुटेज लागलं असून, त्यांनी हा पुरावा एफएसएल तपासासाठी पुढे पाठवला आहे. याशिवाय सदर प्रकरणात 16 पीडितांच्या जबाबांची दखल पतियाळा न्यायालयातही घेण्यात आली आहे.
पोलिसांकडे असणाऱ्या नोंदीनुसार 4 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वामी चैतन्यानंदनं ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिपसाठी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (PGDM) कोर्सचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनिंशी अश्लील कृत्य केली. आतापर्य़ंत 32 मुलींचा जबाब नोंदवण्यात आला असून, त्यापैकी 17 मुलींसोबत आरोपीनं अश्लील भाषेत बोलणं, असभ्य, अश्लील वर्तन, आक्षेपार्ह मेसेज पठवणं आणि बळजबरीनं शरीरसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा उल्लेख केला. संस्थानातील काही महिला कर्मचारी आणि व्यवस्थापकीय मंडळातील मंडळींनी या स्वामीला त्याच्या कृत्यात साथ दिल्याचा अन् स्वामीची क्षमा मागण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकल्याचा गौप्यस्फोटही केला.
विद्यार्थिनींच्या आरोपांनुसार आश्रमासाठी काम करणाऱ्या वॉर्डनच त्यांना आरोपीशी भेट घडवून देत होत्या. दरम्यान या प्रकरणाची कुणकूण पोलिसांना लागल्याची माहिती मिळताच ही अश्लील कृत्य करणाऱ्या आणि दानवी वृत्तीच्या स्वामीनं घटनास्थळाहून पळ काढला तेव्हापासून त्याचा कुठंही थांगपत्ता नाही.
पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासातून या स्वामीकडून महागडी वॉल्वो कार, ज्यावर UN ची बनावट नंबर प्लेट लावण्यात आली आहे ती जप्त करण्यात आली. दरम्यान 39 UN 1 लिहिलेल्या या कारसंदर्भात युएनकडून अहवाल मागवला असता असा कोणताही क्रमांक जारी केला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ज्यामुळं आता या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळालं असून, आरोपीपर्यंत शक्य तितक्या लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत.
दिल्लीतील वसंत कुंज इथं असणारं हे आश्रम दक्षिण भारतातील एका प्रमुख आश्रमाची शाखा असून, दिल्लीमध्ये या आश्रमाची सर्व जबाबदारी स्वामी चैतन्यानंदवर सोपवण्यात आली होती. मात्र विद्यार्थिनींच्या आरोपांनंतर आश्रम प्रशासनानं आरोपीला पदावरून काढून टाकत बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतरपासून आरोपीचा काहीच पत्ता नसल्यानं आता पोलिसांची काही पथकं त्याचा शोध घेत आश्रमात नेमकं काय सुरू होतं याबाबतचा तपास पुढे नेत आहेत.
हे प्रकरण कशाबद्दल आहे?
दिल्लीच्या वसंत कुंज येथील एका आश्रमाशी संलग्न व्यवस्थापन संस्थेत (श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंट) 17 विद्यार्थिनींनी आश्रम प्रमुख स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (उर्फ पार्थ सारथी) वर लैंगिक छळ, अश्लील भाषा, असभ्य मेसेज आणि बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप केले आहेत.
आरोपी कोण आहे आणि तो कुठे फरार आहे?
आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (उर्फ पार्थ सारथी) हे दक्षिण भारतातील प्रमुख आश्रमाची दिल्ली शाखेचे प्रमुख होते. ते सध्या फरार आहेत.
आश्रमातील इतर कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय?
पीडितांच्या जबाबानुसार, आश्रमातील काही महिला कर्मचारी आणि वॉर्डननी आरोपीशी भेट घडवून दिल्या, त्याच्या कृत्यात साथ दिली आणि पीडितांवर क्षमा मागण्यासाठी दबाव टाकला. यामुळे हे रॅकेट मोठे झाले होते.