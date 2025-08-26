बापरे! भारतात 3 पैकी एका महिलेचा पती...; केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून धास्तावणारी आकडेवारी जारी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
India Crime against Women : भारतात महिलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून, नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीवरून देशात गुन्हेगारीचं प्रमाण नेमकं किती वाढलं आहे याची धास्तावणारी आकडेवारी समोर आली आहे.  

सायली पाटील | Updated: Aug 26, 2025, 10:11 AM IST
India Crime against Women : गुन्हेगारी घटनांमध्ये दर दिवशी होणारी वाढ पाहता भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था आणखी कठोर करण्याची मागणी सातत्यानं होताना दिसत आहे. देशात महिलांविरोधातील गुन्हे, हिंसा आणि लैंगिक शोषणासह हुंडाबळी अशा घटनांमध्ये प्रचंड वाढ होत असल्यामुळं महिलांप्रती असणारी बिकट परिस्थिती देश नेमका कोणत्या मार्गावर जात आहे यावर विचार करायला भाग पाडत आहे. 

गृहमंत्रालयानं समोर आणली धक्कादायक आकडेवारी... 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार 2022 मध्या भारतात 6516 महिलांनी हुंडाबळी प्रकरणांमध्ये जीव गमावला होता. सामूहिक अत्याचारांनी मृत्यू होणाऱ्या महिलांच्या तुलनेत ही आकडेवारी 25 पट जास्त असल्याची खळबळजनक बाब या आकडेवारीतून समोर आली, जिथं भारतातील दर 3 महिलांपैकी एका महिलेचा पतीच तिचं लैंगिक शोषण करत असल्याचं विदारक चित्र समोर आलं. 

NCRB च्या आकडेवारीनुसार 1961 हुंडाविरोधी कायद्यानुसार सदर प्रकरणांची नोंदही अतिशय कमी प्रमाणात झाल्याचं आढळून आलं. 2022 च्या NCRB आकडेवारीनुसार या कायद्याअंतर्गत झालेल्या नोंदींनुसार 13641 महिलांनीच या बिकट परिस्थितीचा सामना केला होता. देशात निक्की भाटीसारखी प्रकरणं समोर येतात किंवा परिस्थिती इतकी बिघडचे त्याचवेळी महिला हुंडाविरोधी कायद्याची मदत घेत असल्याची दुर्दैवी बाब समोर आली. NFHS च्या 2019-21 मधील आकडेवारीनुसार 18-49 वर्षे वयोगटातील 29 टक्के महिलांना पतीकडूनच होणाऱ्या लैंगिक शोषण आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. 

NCRB च्या आकडेवारीनुसार 2022 च्या अखेरपर्यंत न्यायालयात हुंडाबळी तक्रारीअंतर्गत 60577 प्रकरणं न्यायप्रविष्ठ होती. यामध्ये 54416 प्रकरणं 2022 आधीची, तर 3689 प्रकणं 2022 वर्षातील होती. ज्या प्रकरणांचा निकाल लागला त्यामध्ये फक्त 33 टक्के महिलांनाच न्याय मिळू शकला. देशातील हुंडाबळी प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ पाहता हा मुद्दा आता गंभीर वळण घेताना दिसत असून समाजाची मानसिकता नेमकी किती दुषित झाली आहे याचसंदर्भातील दाहक वास्तव समोर आणत आहे. 

2022 मध्ये भारतात महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण किती होते?
राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) नुसार, 2022 मध्ये भारतात महिलांविरुद्ध एकूण 4,45,256 गुन्हे नोंदवले गेले, जे 2021 च्या तुलनेत 4% अधिक आहे. याचा अर्थ दर तासाला सुमारे 51 FIR नोंदवल्या गेल्या. गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रति लाख लोकसंख्येमागे 66.4 इतके होते.

महिलांविरुद्ध कोणत्या प्रकारचे गुन्हे सर्वाधिक नोंदवले गेले?
NCRB च्या 2022 च्या अहवालानुसार, महिलांविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये खालील प्रकारांचा समावेश होता:पती किंवा त्याच्या नातेवाइकांकडून क्रूरता 31.4%, महिलांचे अपहरण आणि अपहरण 19.2% आणि महिलांच्या अस्मितेला धक्का लावण्याचा हेतू असलेला हल्ला18.7%, बलात्कार  7.1% चा समावेश आहे. 

हुंडाबळी प्रकरणांबाबत काय आहे आकडेवारी ?
2022 मध्ये, NCRB नुसार 6,516 महिलांनी हुंड्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये (IPC कलम 304B) जीव गमावला. ही संख्या सामूहिक बलात्कारानंतर मृत्यूच्या तुलनेत 25 पट जास्त आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

