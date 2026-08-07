/लेकीसमोरच नग्न होऊन घाणेरडे कृत्य करायचा बाप, व्हिडीओ बनवून पोलिसांकडे पोहोचली बायको; पुढे जे झालं...

उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे एका कुटुंबातील अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने आपल्या पतीविरुद्ध गंभीर आरोप करत पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार, आरोपीने अल्पवयीन मुलीसमोर अश्लील वर्तन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ पत्नीने मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केल्याचा दावा करत तो पुरावा म्हणून पोलिसांकडे सादर केला आहे. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तपास सुरू केला आहे. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
तक्रारीनुसार, पत्नीला पतीच्या वागणुकीबाबत संशय निर्माण झाला होता. त्यानंतर तिने संबंधित घटनेचे चित्रीकरण केल्याचा दावा केला आहे. हा व्हिडिओ आणि इतर उपलब्ध माहितीच्या आधारे ती थेट पोलीस ठाण्यात पोहोचली. मुलीच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत तिने कायदेशीर मदत मागितली. या घटनेनंतर पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू करून संबंधित पुराव्यांची पडताळणी सुरू केली आहे.
पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याने पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act तसेच इतर लागू असलेल्या कायदेशीर तरतुदींनुसार सुरू केला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, प्रकरणातील सर्व आरोप, व्हिडिओ पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब तपासल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अल्पवयीनांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये अत्यंत संवेदनशील पद्धतीने चौकशी केली जाते.
तक्रारदार महिलेने सादर केलेला व्हिडिओ हा तपासाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. पोलिसांकडून डिजिटल फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या मदतीने त्या व्हिडिओची सत्यता आणि त्यातील परिस्थितीची पडताळणी केली जात आहे. त्याचबरोबर घटनास्थळ, संबंधित व्यक्तींचे जबाब आणि इतर उपलब्ध पुरावे यांचाही तपास सुरू आहे. तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे योग्य नसल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
बालकांशी संबंधित अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबीयांनी वेळेवर तक्रार करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे बालहक्क तज्ज्ञांचे मत आहे. संशयास्पद किंवा अनुचित वर्तन आढळल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने पोलिस किंवा बालसंरक्षण यंत्रणेशी संपर्क साधावा. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित मुलांची ओळख गोपनीय ठेवणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर किंवा इतर माध्यमांतून कोणतीही ओळख उघड करणारी माहिती प्रसारित करू नये.
या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून सखोल तपास सुरू केला आहे. सर्व पुरावे, डिजिटल सामग्री आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब तपासल्यानंतर कायद्यानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य नसल्याचेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बालसुरक्षा, कुटुंबातील जागरूकता आणि कायदेशीर संरक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.