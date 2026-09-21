/गंगास्नान करणाऱ्या महिलांचा चोरुन Video काढला, AI ने छेडछाड करुन केला Viral; धार्मिक वारसा लाभलेल्या शहरात खळबळ

हरिद्वारसारख्या धार्मिक वारसा लाभलेल्या शहरामध्ये एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. येथील हर की पौरी भागात गंगा नदीत स्नान करणाऱ्या महिलेच्या व्हिडीओसोबत छेडछाड करण्यात आली. या महिलेच्या स्थान करतानाच्या व्हिडीओवर एआय वापरून एडिटींग करण्यात आलं. या व्हिडीओतील महिला अर्धनग्न असल्याचं दाखवण्यात आलं आणि हा व्हिडीओ व्हायरल करण्यात आला. आता हा व्हिडिओ बनवणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू आहे.
एका महिलेने सोशल मीडियावर दावा केला आहे की, हा व्हिडिओ तिचा असून त्यात फेरफार करण्यात आला आहे. महिलेच्या दाव्यानुसार, तिने हरियाणा गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली आहे. तथापि, या प्रकरणाची पोलिसांकडून दुजोरा दिलेला नाही. या व्हायरल व्हिडिओमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. श्री गंगा सभेने या घाणेरड्या प्रकाराला हिंदू धर्मावरील हल्ला संबोधून पोलीस कारवाईची मागणी केली आहे.
गंगेत स्नान करणाऱ्या महिलेच्या व्हिडिओची नेमकी तारीख निश्चित झालेली नाही, परंतु श्री गंगा सभेने या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की सरद व्हिडिओ हर की पौरी येथील मालवीय घाटावर शूट करण्यात आला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, कोणीतरी गुपचूपपणे घाटावर स्नान करणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ चित्रित करून तो इंटरनेटवर व्हायरल केला. त्यानंतर काही समाजकंटकांनी तो व्हिडिओ डाउनलोड करून त्यात एआयच्या मदतीने फेरफार केला. मूळ व्हिडिओमध्ये महिलेने सलवार सूट घातला होता, परंतु समाजकंटकांनी नंतर तो व्हिडिओ एआयच्या मदतीने एडीट करुन अर्धनग्न अवस्थेत महिला असल्याचं भासवून इंटरनेटवर व्हायरल केला.
हा व्हिडीओ हरिद्वार आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये वेगाने व्हायरल झाल्यानंतर संतापाची लाट उसळली आहे. दरम्यान, एक महिला सोशल मीडियावर समोर आली आणि तिने दावा केला की हा व्हिडिओ तिचा आहे. तिने स्वतःची ओळख करुन देताना तिचं नाव सोनम यादव असल्याचं म्हटलं आहे. या व्हिडीओवर आक्षेप घेतानाची तिची प्रतिक्रिया समोर आली असून या प्रतिक्रियेच्या व्हिडिओमध्ये तिने हरियाणा सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केल्याचं सांगितलं आहे. तिचा आरोप आहे की, हर की पौरी येथे गंगा स्थान करतानाचा तिचा व्हिडिओ एआयद्वारे (AI) एडिट करून सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला. मात्र पोलिसांनी या प्रकरणाला दुजोरा दिलेला नाही.
दरम्यान, दुसरीकडे श्री गंगा सभेने या प्रकरणी कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. श्री गंगा सभेचे अध्यक्ष नितीन गौतम यांनी व्हायरल व्हिडिओ आपल्या निदर्शनास आल्याचं सांगून तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. एआयच्या माध्यमातून आपल्या माता-भगिनींची छायाचित्रे ज्या प्रकारे सोशल मीडियावर दाखवली जात आहेत, ते अत्यंत निंदनीय आहे. ही हरिद्वार तीर्थयात्रेतील रहिवाशांसाठी चिंतेची बाब आहे. एक कट रचून तीर्थक्षेत्रांची बदनामी करून धर्मावर थेट हल्ला केला जात आहे, असा आरोप गौतम यांनी केला. ते म्हणाले की, सनातन धर्मावर अनादि काळापासून हल्ला होत आला आहे आणि आधुनिक काळात हे करणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे, ज्यांनी हा व्हिडिओ व्हायरल केला आहे, त्यांच्याविरोधात तात्काळ गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी सरकारकडे मागणी आहे.