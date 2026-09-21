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गंगास्नान करणाऱ्या महिलांचा चोरुन Video काढला, AI ने छेडछाड करुन केला Viral; धार्मिक वारसा लाभलेल्या शहरात खळबळ

हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून या व्हिडीओमुळे संतापाची लाट उसळली असून श्री गंगा सभेने हा व्हिडीओमध्ये धर्मावर हल्ला असल्याचा दावा करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 21, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:39 PM IST
गंगास्नान करणाऱ्या महिलांचा चोरुन Video काढला, AI ने छेडछाड करुन केला Viral; धार्मिक वारसा लाभलेल्या शहरात खळबळ
Image Credit: या व्हिडीओमुळे संतापाची लाट पसरलीये

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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