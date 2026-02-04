बापरे! 'सॉरी मम्मी- पप्पा!' 12, 14, 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी इमारतीवरून रात्री एकाच वेळी मारली उडी; कारण..

Crime News : काही वर्षांपूर्वी ऑनलाईन गेमच्या नादात अनेकांनीच जीव गमावल्याच्या धक्कादायक घटना घडल्याची वृत्त समोर आली होती. अशाच घटनेची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली असून, घडलेल्या घटनेमुळं पोलीस यंत्रणेलाही धक्का बसला आहे. कारण ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात तीन बहिणींनी जीव गमावला आहे.
गाझियाबादमध्ये तीन सख्ख्या बहिणींनी एकत्रच इमारतीच्या 9 व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवलं आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना एक पत्रवजा चिठ्ठी सापडली असून त्यामध्य़े 'सॉरी मम्मी, सॉरी पप्पा' म्हणत आईवडिलांची माफी मागितल्याची खळबळजनक माहितीसुद्धा समोर आली आहे.
मृत मुलींच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना ऑनलाईन कोरियन गेम खेळण्याची सवय होती. मात्र दुर्दैवानं मुलींच्या आई वडिलांना याची पूर्वकल्पना नव्हती. मंगळवारी या गेमचा अखेरचा 'टास्क' होता. हा टास्क पूर्ण केल्यानंतर या मुलींनी 9 व्या मजल्यावरून उड्या मारत आयुष्य संपवलं, ज्यासाठी त्यांनी दोन पायऱ्यांच्या एका शिडीचाही वापर केल्याची विचलित करणारी माहिती समोर येत आहे. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच त्या मुलींच्या मोबाईलची तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार या खेळामझ्ये एकूण 50 टास्क होते.
या तिघींपैकी दुसऱ्या क्रमांकाची मुलगी 'गेम लीडर' होती, जी कमांड किंवा गेममध्ये पुढं काय होणार हे ठरवत होती. ज्यामुळं तिघींची ही कृतीसुद्धा गेमच्या टास्कनुसारच करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या तिघींनीही आपण असा कोणता खेळ खेळतो याची माहिती मात्र कोणालाही लागू दिली नव्हती.
मुलींच्या वडिलांनी दोन लग्न केली असून. लग्न केलेल्या महिला या दोन्ही सख्ख्या बहिणी असून पहिल्या पत्नीकडून अपत्यप्राप्ती होत नसल्यामुळं दुसऱ्या पत्नीशी अर्थात मेहुणीशीच या पुरुषानं लहग्न केलं. ज्या नात्यातून त्यांना तीन मुली झाल्या. दरम्यानच्याच काळात पहिल्या पत्नीलाही दोन मुलं झाली. गेमिंगच्या नादात जीव गमावलेल्या मुलींमध्ये दोन मुली दुसऱ्या पत्नीच्या असून एक मुलगी पहिल्या पत्नीची आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हा इसम आणि त्याच्या दोन्ही पत्नींसह संपूर्ण कुटुंब एकत्र राहच होतं. मात्र मागील दोन वर्षांपासून तिन्ही मुली शाळेत जात नव्हत्या.
मृत मुलींचं वय निशिका 16 वर्षे, प्राची 14 वर्षे आणि पाखी 12 वर्षे असं होतं. या तिघींनी रात्री उशिरा, अडीच वाजण्याच्या सुमारास इमारतीच्या 9 व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवलं. सध्या पोलिसांकडे हे प्रकरण पोहोचलं असून, त्याप्रकरणी सर्व दृष्टीकोनांतून तपास केला जात आहे. गाझियाबादमधील टीला मोड क्षेत्र इथं असणाऱ्या भारत सिटीमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली. रात्री उशिरा पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच तातडीनं त्यांनी घटनास्थळ गाठलं असता तिथं तिन्ही मुली जमिनीवर निपचीत पडलेल्या दिसल्या. लगेचच त्यांना रुग्णवाहिकेनं रुग्णालयात आणण्यात आलं, मात्र तिथं डॉक्टरांनी या मुलींचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. गाझियाबादमधील या खळबळजनक घटनेमुळं आता पोलिसांनी प्राथमिक तक्रार नोंदवत पुढील तपास सुरू केला आहे.