English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • बापरे! सॉरी मम्मी- पप्पा! 12, 14, 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी इमारतीवरून रात्री एकाच वेळी मारली उडी; कारण..

बापरे! 'सॉरी मम्मी- पप्पा!' 12, 14, 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी इमारतीवरून रात्री एकाच वेळी मारली उडी; कारण..

Crime News : अतिशय धक्कादायक घटनेमध्ये तीन बहिणींनी ऑनलाईन गेमिंगच्या नादाच आयुष्य संपवण्यापर्यंतचं टोकाचं पाऊल उचललं. नेमकं काय घडलं? रात्रीचा थरार अखेर समोर.   

सायली पाटील | Updated: Feb 4, 2026, 11:07 AM IST
बापरे! 'सॉरी मम्मी- पप्पा!' 12, 14, 16 वर्षांच्या तीन बहिणींनी इमारतीवरून रात्री एकाच वेळी मारली उडी; कारण..
Crime news ghaziabad 3 sister suicide after completed last task Korean Lover Game

Crime News : काही वर्षांपूर्वी ऑनलाईन गेमच्या नादात अनेकांनीच जीव गमावल्याच्या धक्कादायक घटना घडल्याची वृत्त समोर आली होती. अशाच घटनेची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली असून, घडलेल्या घटनेमुळं पोलीस यंत्रणेलाही धक्का बसला आहे. कारण ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात तीन बहिणींनी जीव गमावला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

कुठे घडलीय ही थरारक घटना? 

गाझियाबादमध्ये तीन सख्ख्या बहिणींनी एकत्रच इमारतीच्या 9 व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवलं आहे. घटनास्थळावरून पोलिसांना एक पत्रवजा चिठ्ठी सापडली असून त्यामध्य़े 'सॉरी मम्मी, सॉरी पप्पा' म्हणत आईवडिलांची माफी मागितल्याची खळबळजनक माहितीसुद्धा समोर आली आहे. 

ऑनलाईन गेमच्या नादात गमावला जीव?

मृत मुलींच्या वडिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांना ऑनलाईन कोरियन गेम खेळण्याची सवय होती. मात्र दुर्दैवानं मुलींच्या आई वडिलांना याची पूर्वकल्पना नव्हती. मंगळवारी या गेमचा अखेरचा 'टास्क' होता. हा टास्क पूर्ण केल्यानंतर या मुलींनी 9 व्या मजल्यावरून उड्या मारत आयुष्य संपवलं, ज्यासाठी त्यांनी दोन पायऱ्यांच्या एका शिडीचाही वापर केल्याची विचलित करणारी माहिती समोर येत आहे. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर लगेचच त्या मुलींच्या मोबाईलची तपासणी करण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार या खेळामझ्ये एकूण 50 टास्क होते.  

या तिघींपैकी दुसऱ्या क्रमांकाची मुलगी 'गेम लीडर' होती, जी कमांड किंवा गेममध्ये पुढं काय होणार हे ठरवत होती. ज्यामुळं तिघींची ही कृतीसुद्धा गेमच्या टास्कनुसारच करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. या तिघींनीही आपण असा कोणता खेळ खेळतो याची माहिती मात्र कोणालाही लागू दिली नव्हती.

मुलींच्या वडिलांची दोन लग्न...

मुलींच्या वडिलांनी दोन लग्न केली असून. लग्न केलेल्या महिला या दोन्ही सख्ख्या बहिणी असून पहिल्या पत्नीकडून अपत्यप्राप्ती होत नसल्यामुळं दुसऱ्या पत्नीशी अर्थात मेहुणीशीच या पुरुषानं लहग्न केलं. ज्या नात्यातून त्यांना तीन मुली झाल्या. दरम्यानच्याच काळात पहिल्या पत्नीलाही दोन मुलं झाली. गेमिंगच्या नादात जीव गमावलेल्या मुलींमध्ये दोन मुली दुसऱ्या पत्नीच्या असून एक मुलगी पहिल्या पत्नीची आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हा इसम आणि त्याच्या दोन्ही पत्नींसह संपूर्ण कुटुंब एकत्र राहच होतं. मात्र मागील दोन वर्षांपासून तिन्ही मुली शाळेत जात नव्हत्या. 

हेसुद्धा वाचा : Iran US tension News : खळबळ! अमेरिका- इराणचं युद्ध सुरू? अरबी समुद्रातील 'या' कारवाईमुळं वाढली संपूर्ण जगाची चिंता 

मुलींचं वय किती?

मृत मुलींचं वय निशिका 16 वर्षे, प्राची 14 वर्षे आणि पाखी 12 वर्षे असं होतं. या तिघींनी रात्री उशिरा, अडीच वाजण्याच्या सुमारास इमारतीच्या 9 व्या मजल्यावरून उडी मारून आयुष्य संपवलं. सध्या पोलिसांकडे हे प्रकरण पोहोचलं असून, त्याप्रकरणी सर्व दृष्टीकोनांतून तपास केला जात आहे. गाझियाबादमधील टीला मोड क्षेत्र इथं असणाऱ्या भारत सिटीमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली. रात्री उशिरा पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच तातडीनं त्यांनी घटनास्थळ गाठलं असता तिथं तिन्ही मुली जमिनीवर निपचीत पडलेल्या दिसल्या. लगेचच त्यांना रुग्णवाहिकेनं रुग्णालयात आणण्यात आलं, मात्र तिथं डॉक्टरांनी या मुलींचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली. गाझियाबादमधील या खळबळजनक घटनेमुळं आता पोलिसांनी प्राथमिक तक्रार नोंदवत पुढील तपास सुरू केला आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Crime News in Marathiviral newsGhaziabadghaziabad 3 sister suicideghaziabad 3 sister suicide sorry mummy papa

इतर बातम्या

...अन् गावकऱ्यांनी पंकजा मुंडेंना बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला...

महाराष्ट्र बातम्या