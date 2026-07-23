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₹150 कोटींचा मालक... रात्री अचानक असं काय झालं की मुलानेच चेहऱ्यावर झाडली गोळी? पत्नी, मुलासमोर राहत्या घरात सोडला प्राण

जमिनीच्या वादावरुन वडिलांसोबत झालेल्या भांडणादरम्यान संताप अनावर झाला अन् त्यानंतर जे काही घडलं त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. नेमका घटनाक्रम समोर आला असून घडलं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:13 PM IST
₹150 कोटींचा मालक... रात्री अचानक असं काय झालं की मुलानेच चेहऱ्यावर झाडली गोळी? पत्नी, मुलासमोर राहत्या घरात सोडला प्राण
Image Credit: समोर आला हादरवून टाकणारा घटनाक्रम (प्रातिनिधिक फोटो, एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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