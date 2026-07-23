/₹150 कोटींचा मालक... रात्री अचानक असं काय झालं की मुलानेच चेहऱ्यावर झाडली गोळी? पत्नी, मुलासमोर राहत्या घरात सोडला प्राण

उत्तर प्रदेशमधील गाझियाबादमध्ये बाप-लेकाच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. गाझियाबादमधील मोदीनगर येथील एका 32 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या वडिलांची गोळ्या घालून हल्या केली आहे. बाप-लेकामध्ये वारसा संपत्तीवरुन वाद झाल्यानंतर आरोपीने वडीलांवर गोळीबार केला. आरोपीने वडीलांवर चार गोळ्या झाडल्या. पिस्तुलमधून चार गोळ्या झाडल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरुन पळून गेला. आरोपीला पकडण्यासाठी पोलिसांनी चार टीम तयार केल्या आहेत. आरोपीने वडीलांवर गोळीबार केला तेव्हा तो नशेत होता अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
मयत व्यक्तीचं नाव हरिओम चौधरी असं असून ते 52 वर्षांचे होते. मोदीनगर पोलीस स्टेशनपासून जवळच असलेल्या बुदाणा गावामध्ये हरिओम चौधरी वास्तव्यास होते. पंचक्रोषीमधील सर्वात श्रीमंत शेतकऱ्यांमध्ये हरिओम यांचं नाव घेतलं जायचं. दिल्ली-मेरठ मार्गावर चौधरी यांचं दुकान होतं. तसेच मोदीनगरमध्ये त्यांची 75 बिगा (46 एकर) जमीन होती, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. चौधरी यांची एकूण संपत्ती 150 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जात आहे. चौधरी यांच्या पश्चात आरोपी निखीलबरोबरच पत्नी अनिता आणि धाकटा मुलगा निशू असा परिवार आहे.
सहाय्यक पोलीस आयुक्त भास्कर वर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धाकटा मुलगा निखिल हा मद्यपान करायचा. त्याला दारुचं व्यसन होतं. यावरुनच निखिल आणि त्याच्या वडीलांचे वारंवार खटके उडायचे. अनेकदा वडील निखिलला मद्यपानाच्या या सवयीवरुन ओरडायचे. संपत्ती वाटपामधील 25 बिगा (15.62 एकर) जमीन आणि दुकान चौधरी यांनी निखिलाच्या नावावर केलं होतं. मात्र निखिलला वडिलांच्या नावावरील उरलेली जमीनही हवी होती. समोर आलेल्या माहितीनुसार, निखिलाच्या वडिलांनी ही मागणी फेटाळून लावली. सगळी संपत्ती तुझ्या नावावर केली तर तू ती दारुमध्ये उडवशील, असंही निखिलला त्याच्या वडिलांनी बोलून दाखवलं.
रात्रीचं जेवण करुन हरिओम चौधरी बुधवारी रात्री झोपण्याच्या तयारीत असतानाच निखिल मद्यपान करुन घरी आला. त्यावेळी हरिओम यांची पत्नी आणि धाकटा मुलगाही घरी होता. मद्यपान करुन घरी आलेल्या मुलाला हरिओम यांनी हटकलं आणि या दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली. दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. दारुच्या नशेत आणि संतापाच्या भरात निखिलने पिस्तूल काढून वडिलांवर चार गोळ्या झाडल्या.
निखिलने झाडलेली पहिलीच गोळी हरिओम यांच्या चेहऱ्यावर लागली आणि ते खाली पडले. त्यानंतरही निखिलने वडीलांच्या चेहऱ्यावर, छातीवर आणि पोटात गोळी झाडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार गोळ्या हरिओम यांच्या शरीरात घुसल्या होत्या. निखिलने गोळ्या झाडल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. या गोंधळाचा फायदा घेत निखिल पळून गेला. अतिरक्तस्राव झाल्याने हरिओम यांचा मृत्यू झाला.
चौकशीदरम्यान अनेकदा दारुच्या व्यसनावरुन निखिल आणि पालकांमध्ये खटके उडायचे असं समोर आलं आहे. 2018 मध्ये अशाच एका भांडणामध्ये निखिलने धाकटा भाऊ निशूवर अंदाधुंद गोळीबार केला होता. आता या प्रकरणात पोलीस निखिलच्या मागावर आहेत. या घटनेमुळे गावात एकच खळबळ उडाली असून 150 कोटींचा मालक असलेल्या व्यक्तीला मुलाच्या हातूनच मृत्यू आल्याबद्दल हळहळ व्यक्त केली जात आहे.