/तिला हॉटेलमध्ये नेलं, कामूक इच्छा वाढवणारं औषध दिलं अन्....; रक्षाबंधनच्या रात्रीचा थरारक घटनाक्रम

उत्तर प्रदेशमधील गुरुग्राम येथे रक्षबंधनाच्या दिवशीच एक विचित्र घटना घडली आहे. शिकोहाबादमधील आपल्या गावी निघालेल्या एका तरुणीला तिच्या मित्राने आपला वाढदिवस असल्याचं सांगून हॉटेलमध्ये नेलं आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. आरोपीने मुलीची हत्या केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपीने मुलीवर लैंगिक अत्याचार करण्याच्या आधी कामूक इच्छा वाढवणारं औषध म्हणजेच सेक्स पॉवर वाढवणाऱ्या गोळ्या दिल्याचाही आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे.
शिकोहाबादमधील नसरीपूरमधल्या एका गावात राहणारी मयत तरुणी गुरुग्राममधील एका कंपनीमध्ये कामाला होती. ती रक्षाबंधनासाठी 27 ऑगस्ट रोजी आपल्या गावा जात होती. शिकोहाबाद येथे पोहोचल्यानंतर तिथूनही पुढे गावापर्यंतचा प्रवास असल्याने आणि उशीर झाल्याने ती मैत्रिणीच्या घरी थांबली. याची माहिती आरोपी नितीनला मिळाली.
नितीनने त्याचा वाढदिवस असल्याचं सांगून पीडित तरुणीला बाईकवरुन हॉटेलमध्ये नेलं. त्यानंतर त्याने तिला कामुक इच्छा वाढवणारं औषध दिलं. तिच्यावर बलात्कार केल्यानंतर त्याने तिची हत्या केली. पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये आरोपीला अटक केली आहे. पोलीस या प्रकरणामध्ये आरोपीला मदत करणाऱ्या त्याच्या फरार सहकाऱ्याचा माग घेत आहेत. शिकोहाबादमधील रहिवासी असलेल्या अभिषेक नावाच्या व्यक्तीने नितीनला मदत केल्याचं समोर आलं आहे. अभिषेक आणि नितीन एकमेकांचे मित्र असल्याचे समजते.
तरुणीवर बलात्कार केल्यानंतर तिने आरोपीला मी पोलिसांकडे यासंदर्भात तक्रार करणार असल्याचं सांगितल्यानंतर आरोपीने तिला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. याच झटापटीदरम्यान पीडितेचं डोकं भिंतीवर आपटलं. हा आघात इतका जोरात होता की त्यातच तिचा मृत्यू झाला.
नितीन या तरुणीला बाईकवरुन खासगी रुग्णालायत घेऊन जात असतानाच पोलिसांनी त्याला अटक केली. पोलीस आता अभिषेकच्या मागावर असून यासाठी चार टीम बनवण्यात आल्या आहेत.
नितीन हा शिकोहाबादमधील विजेंद्र कॉलिनीमध्ये राहतो. आरोपीचा मित्र अभिषेकचा शोध पोलीस ओघेत असून वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांच्या तुकड्या पाठवण्यात आल्या आहेत. अभिषेक या प्रकरणामध्ये मोठे खुलासे करु शकतो असं पोलिसांना वाटतंय. या प्रकरणात अभिषेक नवीन माहिती देऊ शकतो ज्यामुळे तपासाला अधिक गती मिळेल असा पोलिसांचा विश्वास आहे.