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तिला हॉटेलमध्ये नेलं, कामूक इच्छा वाढवणारं औषध दिलं अन्....; रक्षाबंधनच्या रात्रीचा थरारक घटनाक्रम

रात्री उशीर झाल्याने ही तरुणी तिच्या मैत्रिणीच्या घरी थांबली होती. यासंदर्भातील माहिती आरोपीला मिळाल्यानंतर तो या तरुणीला भेटण्यासाठी तिच्या मैत्रिणीच्या घरी पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:08 AM IST
तिला हॉटेलमध्ये नेलं, कामूक इच्छा वाढवणारं औषध दिलं अन्....; रक्षाबंधनच्या रात्रीचा थरारक घटनाक्रम
Image Credit: या प्रकरणातील एक आरोपी फरार आहे (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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