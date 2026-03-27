English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
गोव्यात 'S*x स्कँडल'चा पर्दाफाश; भाजप नेत्याच्या मुलाकडून 30 अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण, व्हिडीओही बनवले

सायली पाटील | Updated: Mar 27, 2026, 02:00 PM IST
Crime news Goa BJP councillor son Soham Naik arrest under POCSO for allegedly making obscene video and physically abuse minor girls

Goa Crime News : भारतातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ अशी देशांतर्गत पर्यटक आणि परदेशी पर्यटकांसाठी अग्रस्थानी असणारं एक ठिकाण म्हणजे गोवा. मात्र, याच गोव्यातून अशा गुन्हेगारी कृत्याची माहिती समोर आली आहे, ज्यामुळं अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. गोव्यातील हे प्रकरण लैंगिक शोषण आणि सेक्स स्कँडलसंदर्भातील असून, त्यात एका भाजप नेत्याच्या मुलाचं नाव पुढे आलं आहे. या प्रकरणामुळं फक्त गोवा नव्हे तर गोव्यासह भाजपमध्येसुद्धा खळबळ माजली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

20 वर्षांच्या मुलानं अल्पवयीन वर्षांच्या मुलींना जाळ्यात ओढलं 

दोन अल्पवयीन पीडिता समोर आल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणी तपासाला वेग दिला. ज्यानंतर स्थानिकांमध्ये संतापाची प्रचंड लाट उसळली आणि घटनेचा निषेध करत आरोपीला शिक्षा व्हावी यासाठी अनेकांनी पोलीस स्थानकाबाहेर आक्रोश केला. 
दक्षिण गोव्यातील कुडचडे (कुर्चोरेम) भागात भाजप नगरसेवकाच्या 20 वर्षीय मुलाने तब्बल 30 अल्पवयीन मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढलं. त्यांचं लैंगिक शोषण केलं. सोहम नाईक असं या संशयित आरोपीचं नाव असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली. हे प्रकरण आता पुढील तपासासाठी गुन्हे शाखा अर्थात क्राईम ब्रांचकडे सोपवण्यात आलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार पोलिसांनी या 30 पैकी 4 मुलींची ओळख पटवली आहे. 

लग्नाचं आमिष दाखवून केले अत्याचार

सोहम नाईकनं आधी अनेक अल्पवयीन मुलींशी मैत्री केली, यानंतर त्यांना लग्नाचं आमिष दाखवत त्यांच्यावर अत्याचार केले. सोहम हा भाजप नगरसेवक सुशांत नाईक यांचा मुलगा आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या सोहमनं या सर्व कृत्यांचं चित्रीकरण करून ते व्हिडीओ आपल्या मित्रांमध्ये व्हायरल केले. इतक्यावरच न थांबता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अश्लील फोटो पाठवून तो मुलींना धमकावत असल्याचीही बाब तक्रारीत उघडकीस आली आहे. सदर प्रकरणाचं गांभीर्य ओळखून गोव्याते मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी तपास तातडीने गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. बालहक्क आयोगानंही या प्रकरणाची दखल घेतली.

सध्या आरोपीविरोधात POCSO Act आणि गोवा बालहक्क कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे. याशिवाय भारतीय दंडसंहितेच्या आयटी कायद्याअंतर्गत विविध कलमान्वये त्याच्या नावे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, अश्लील गोष्टींचा प्रचार आणि प्रसार अशा विविध कृत्यांअंतर्गत आरोपीवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

कुचोर्रेम पोलिसांनी आरोपीला अटक करण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 21 मार्च रोजी काही अल्पवयीन मुलींचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानं गावात प्रचंड तणाव निर्माण झाला. सध्या आरोपीविरोधात तीन तक्रारी असून, येत्या काळात आणखी पीडिता समोर येतील असं पोलिसांचं मत आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार सुरुवातीला पोलिसांनी आरोपीला अटक केली नव्हती, किंबहुना औपचारिक तक्रारही नोंदवली नव्हती. मात्र, व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ज्या क्षणी नागरिकांनी पोलीस स्थानकाबाहेर आक्रोश करत ठिय्या आंदोलनास सुरुवात केली. तेव्हा या दबावापुढं पोलिसांनाही नमतं घ्यावं लागलं, ज्यानंतर 22 मार्च रोजी आरोपीला बेड्या ठोण्यात आल्या. ज्यामुळं याप्रकरणी पोलिसांच्या भूमिकेवरही स्थानिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. 

संशयिताच्या घराची झाडाझडती, काय समोर आलं? 

गुरुवारी गुन्हे शाखेच्या एका विशेष पथकानं सोहम नाईकच्या घरावर धाड टाकली. यावेळी  झडतीमध्ये डिजिटल पुरावे, मोबाईल फोन आणि काही महत्त्वाचे दस्तऐवज मिळवण्याचा प्रयत्न झाला. या अत्याचार प्रकरणात सोहम नाईकचे वडील भाजपचे नगरसेवक असल्यामुळं पोलिसांवर दबाव येऊ नये, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उचलून धरण्यात येत आहे. ज्या धर्तीवर काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डने मोर्चा काढत पीडितांना न्याय देण्याची मागणी लावून धरली.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
crime newsCrime News in MarathiGoa BJP councillor son caseSoham Naik arrestminor girls exploitation Goa

