/विकृतीचा कळस! पतीकडून पत्नीचे प्रायव्हेट फोटो- व्हिडीओ व्हायरल, कारण असं, ज्याचा विचारही केला नसेल

Crime News : गेल्या काही वर्षांमध्ये इंटरनेट, हातात असणापा स्मार्टफोन या गोष्टी जणू अनेकांसाठी खेळणं झाल्या आहेत. या गोष्टीप्रती असणारं कुतूहल संपून आता नकळत त्याची जागा विकृत विचारसरणीनं घेतली आहे. काही वर्षांपासून घडणारे गुन्हे आणि त्यामध्ये मोबाईल, इंटरनेटचा होणारा वापर पाहता असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. एका क्लिकवर, अगदी काही सेकंदांचा व्हिडीओ अनपेक्षितपणे अशा कैक चेहऱ्यांना चर्चांच्या वर्तुळात आणि प्रसिद्धीच्या झोतात आणत आहेत. अनेकदा प्रसिद्धीची ही हवा इतकी डोक्यात जाते की त्यासाठी कोणत्याही थराला जाणारी मंडळीसुद्धा पाहायला मिळतात. बिहारमधील एका गुन्हेगारी कृत्यातून हीच बाब पाहायला मिळत आहे.
बिहारच्या कटिहार जिलह्यातून एक गंभीर प्रकरण उघडकीस आलं आहे. जिथं पतीवर पत्नीचे खासगीतील व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचा आरोप आहे. सोशल मीडियावर चर्चेत राहण्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी त्यानं हा सारा प्रकार केला.
2023 मध्ये या व्यक्तीचा विवाह झाला होता. मात्र सुरुवातीपासूनच तो पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत असे. ती माहेरी गेली, फन उशिरानं उचलला किंवा एखाद्या नातेवाईकाशी वेळेहून जास्त गप्पा मारल्या तर पती लगेचच तिच्यावर संशय घेत असे. हळुहळू या संशयातूनच पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याच्या आणखी एका संशयानं त्याच्या मनात घर केलं. दिवसागणिक हे वाढतच गेलं आणि पती, पत्नीच्या नात्यात दुरावा आला. वाद इतके वाढले की पत्नीनं माहेरची वाट धरली आणि हे प्रकरण गंभीर वळणावर आलं.
पतीनं आपल्यावरील हे आरोप फेटाळले. मुख्य म्हणजे या पतीनं सर्वच मर्यादा ओलांडत पत्नीचे खासगीतील व्हिडीओ, फोटो व्हायरल करत तिला बदनाम करण्यास सुरुवात केली, तिचे व्हिडीओ त्यानं सोशल मीडियावर शेअर केले. पत्नीपर्यंत ही बाब पोहोचली आणि कुटुंबापुरता हा वाद सिमीत न राहता महिलांचा आदर, मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न डोकं वर काढून गेला.
सदर प्रकरणी पोलिसांनी तपास केल्यानंतर आढळलेल्या काही गोष्टींनुसार आरोपी बराच काळ सोशल मीडियावर सक्रिय होता. त्याला लोकप्रियतेचीच लालसा होती आणि याच प्रयत्नामुळं त्यानं सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पत्नीचे प्रायव्हेट व्हिडीओ आणि फोटो याच मनसुब्यानं त्यानं शेअर केले. मात्र पत्नीच्या कानांवर ही बाब पडताच तिच्या पायाखालची जमीन सरकली आणि तिनं तातडीनं सायबर पोलिसांशी संपर्क साधला.
या महिलेनं तक्रार केली आणि पोलिसानी त्या मार्गानं तपास सुरू केला. सोशल मीडिया अकाऊंट, पोस्ट आणि अनेक उपकरणं तपासली गेली मात्र पोलिसांच्या हाती फार काही लागलं नाही. अखेर स्थानिक सूचना आणि तांत्रिक गोष्टींची पडताळणी करत पोलिसांनी आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. चौकशीदरम्यान त्यानं आपला गुन्हा कबुल करत पत्नीवरील राग आणि संशय यामुळं त्यानं व्हिडीओ शेअर केल्याचं म्हटलं. दरम्यान पोलिसांनी आरोपीचा मोबाईल ताब्यात घेतला असून, हे व्हिडीओ आणि फोटो नेमके कुठवर पोहोचवण्यात आले आहेत याच दृष्टीनं तपास सुरू केला.