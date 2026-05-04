  प्रेयसीसह नवऱ्याने बनवला पत्नीचा अश्लील Video, पण गर्लफ्रेंड करत होती ब्लॅकमेल; अखेर वैतागून त्याने...

Crime News : पोलिसांना शेतात एका महिलेचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर तपासात धक्कादायक प्रकरण समोर आलं. पती, पत्नी, प्रेयसी आणि अश्लील व्हिडीओचा हा सगळा खुनी खेळ होता. 

नेहा चौधरी | Updated: May 4, 2026, 03:02 PM IST
Crime News : उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये एक धक्कादायक आणि भयानक प्रकरण समोर आलं आहे. शेतात एका महिलेचा मृतदेह आढळल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ माजली. घटनास्थळावर महिलेच्या शरीरावर अनेक ठिकाणी वार होत आणि 100 मीटर परिसरात रक्ताचा संडा होता. या प्रकरणात पोलिसांनी त्या महिलेच्या शेजारी राहणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक केली. या हत्येचा तपास करताना धक्कादायक प्रकरण समोर आलं. ब्लॅकमेल आणि अनैतिक संबंधांतून ही हत्या करण्यात आली आहे. 

मृत महिलचं नाव गुलफशान असून तिचं वय 35 होतं. तर आरोपीचं नाव सोनू असून तो 36 वर्षांचा आहे. गुलफशान ही सोनूची प्रेयसी होती. सोनू आणि प्रेयसी या दोघांनी सोनूच्या पत्नीचा एक अश्लील व्हिडीओ काढला. त्यानंतर प्रेयसी हाच व्हिडीओ सोनूला पैशांसाठी ब्लॅकमेल करत होती, असा चौकशीदरम्यान सोनूने सांगितलं. तिने सोनूला धमकी दिली होती की, जर तू पैसे दिले नाहीत तर तुझ्या पत्नीचा अश्लील व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेल. त्यामुळे अखेर सोनूने गुन्हेगारीचा मार्ग निवडला. त्याने वैतागून तिच्या हत्येचा कट रचला. 

 

पोलिसांना सोनूने चौकशीदरम्यान सांगितलं की,  शुक्रवारी रात्री, सोनूने शपथ देऊन गुलफशानला प्रेमाने गोड बोलवून शेतावर बोलावले आणि ती तिथे पोहोचताच, 'बालकाटी' नावाच्या धारदार शस्त्राने तिच्या डोक्यावर, चेहऱ्यावर, मानेवर आणि शरीराच्या इतर भागांवर सुमारे 10 वार करून तिची हत्या केली. हा हल्ला इतका गंभीर होता की, गुलफशानचे एक बोट तुटले. दरम्यान हत्येसाठी वापरलेली कुऱ्हाडही घटनास्थळापासून सुमारे 200 मीटर अंतरावर सापडली, त्यातून पोलिसांनी सोनूचा शोध घेतला. 

घटनास्थळाची तपासणी केल्यावर पोलिसांच्या लक्षात आलं की, हल्ला झाल्यानंतर गुलफशानने पळून जाण्याचा केला असताना, हल्ल्यादरम्यान तिने हात पुढे केला, ज्यामुळे तिचे बोट तुटले असा घडलं असावं. गुलफशानचे वडील शाहिद यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी सोनूला अटक केली आहे. 

तपासात असं समोर आलं की, गुलफशान आणि तिचा पती मोनू यांनी दोन वर्षांपूर्वी प्रेम विवाह केला होता. हे गुलफशानचे दुसरे आणि मोनूचे चौथे लग्न होतं. पतीच्या मृत्यूनंतर, गुलफशान आपल्या दोन मुलांसह माहेरी राहत होती. मोनू एका डेअरी फार्ममध्ये काम करत होता. शुक्रवारी, गुलफशान लहान मुलांची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी बाजारात गेली होती. पण रात्र होईपर्यंत परत आली नाही. दुसऱ्या दिवशी तिचा मृतदेह सापडला. तपासात असंही समोर आलं की मोनू आणि सोनूची पत्नी यांच्यातही जवळीक होती. असं समजलं की मोनूने सोनूच्या पत्नीला अंघोळ करताना एक व्हिडीओ काढला. हाच व्हिडिओ नंतर संपूर्ण वाद आणि ब्लॅकमेलिंगचे मूळ कारण ठरला होता. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

