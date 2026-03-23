भारतीय वायुदल कर्मचारीच निघाला पाकिस्तानचा 'खबरी'; सीमेपलिकडे पोहोचवली लढाऊ विमानं, मिसाईलची माहिती

Crime News India Pakistan : पाकिस्तानपर्यंत भारतीय संरक्षण यंत्रणेची संवेदनशील माहिती पोहोचलीच कशी? वायुदलातील कर्मचारीच करत होता शत्रूराष्ट्रासाठी हेरगिरी? प्रकरण उघडकीस येताच यंत्रणांच्याही पायाखालची जमीन सरकली.   

सायली पाटील | Updated: Mar 23, 2026, 09:32 AM IST
(छाया सौजन्य- AI)

Crime News India Pakistan : भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांमध्ये असणारी तणावपूर्ण स्थिती काही केल्या शमण्याचं नाव घेत नसतानाच आता भारतीय संरक्षण यंत्रणेला सुरुंग लागल्याची खळबळजनक माहिती नुकतीच समोर आली आणि यंत्रणांनाही हादरा बसला. जिथं भारतीय संकक्षण दलातीलच एका कर्मचाऱ्यानं देशाच्या लष्करासंदर्भातील संवेदनशील माहिती सीमेपलिकडे दिल्याचं स्पष्ट झालं. 

घटनाक्रम पाहा... 

राजस्थान गुप्तचर विभागानं नुकत्याच जारी केलेल्या माहितीनुसार आसाममधील भारतीय हवाई दलाच्या तळावर तैनात असलेल्या एका नागरी कर्मचाऱ्याला हेरगिरी केल्याप्रकरणी आणि पाकिस्तानी सूत्रधारांना संवेदनशील माहिती पुरवल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली.  अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (गुप्तचर) प्रफुल्ल कुमार यांनी दिलेल्या मागितीनुसार राजस्थान गुप्तचर विभागासह हवाई दल गुप्तचर विभागाच्या संयुक्त कारवाईत आरोपीला अटक करण्यात आली आणि या प्रकरणाचा खुलासा झाला. 

कोण करत होतं हेरगिरी? 

जानेवारी 2026 मध्ये जैसलमेरमधून एका संशयिताच्या अटकेनंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेल्या सुमित कुमार (36) याची ओळख पटली. जो सध्या आसाममधील दिब्रुगढच्या चाबुआ येथील हवाई दलाच्या तळावर मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) म्हणून कार्यरत होता.

चौकशीतून समोर आलेल्या माहितीनुसार आरोपी 2023 पासूनच पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांच्या संपर्कात असून, पैशांच्या मोबदल्यात त्यांना गोपनीय माहिती पुरवत होता. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार त्यानं वायुदलाशी संबंधित बरीच गोपनीय माहिती मिळवत ती सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केली होती. आरोपीनं लढाऊ विमानं, क्षेपणास्त्रांची यंत्रणा आणि वायुदल कर्मचाऱ्यांशी संबंधित बरीच संवेदनशील माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचवली. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीला जयपूरला नेत विविध केंद्रीय यंत्रणांनी त्याची चौकशी केली. 

हेसुद्धा वाचा : अनाकलनीय! समुद्रावरून वाहणार उष्ण वारे, मुंबई- कोकणात यलो अलर्ट; पर्वतीय राज्यांमध्ये पावसासह हिमवर्षाव

सदर प्रकरणी आरोपीविरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट्स अॅक्ट 1923 सह भारती न्यायसंहितेअंतर्गत विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्यानंतर आता हेरगिरीचं हे जाळं इथवरच आहे की त्याची व्याप्ती आणखी मोठी आहे याचाच तपास यंत्रणा घेत आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

