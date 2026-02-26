English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  खरंखुरं दृश्यम; लहानग्याच्या हत्येचा 6 वर्षांनंतर उलगडा, अख्खा दिल्ली मुंबई-एक्सप्रेस-वे खोदला पण मृतावशेष सापडेना

Crime News : संपूर्ण भारतभर सध्या एका गुन्हेगारी प्रकरणानं नागरिकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ज्यामध्ये एका लहान मुलाच्या हत्या प्रकरणी खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. ज्यामुळं यंत्रणांच्याही पायाखालजी जमीन सरकलीये...   

सायली पाटील | Updated: Feb 26, 2026, 03:31 PM IST
Crime News : अजय देवगन, तब्बू यांच्या मध्यवर्ती भूमिका असणाऱ्या 'दृश्यम' चित्रपटाचं कथानक आठवतंय का? गुन्हा आणि थराराभोवती या कलाकृतीचं कथानक फिरतं आणि त्यातूनच समोर येणारा अंतिम उलगडा हादरवणाराच असतो. अशीच एक घटना काही वर्षांपूर्वी देशभरात घडली असून, तब्बल 6 वर्षांनंतर हा खुलासा करण्यात आला. राजस्थानच्या दौसा जिल्ह्यात हे प्रकरण घडलं असून आता नव्या उलगड्यानुसार जो लहान मुलगा रहस्यमयीरित्या बेपत्ता झावला होता, त्याची हत्या झाल्याचं आता सिद्ध झालं आहे. 

हत्या झाल्याचा उलगडा होताच आता पोलीस या मुलाच्या मृतावशेषांच्या शोधात आहेत. मात्र, बराच वेळ दवडूनही मृतदेहाचे कोणतेही पुरावे समोर आले नसल्यानं नवा पेच यंत्रणांपुञं उभा राहिलं आहे. पोलीस प्रशासन आणि इतर यंत्रणा मागील 48 तासांपासून सातत्यानं दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेसवे वर खोदरकाम करत आहेत. मात्र जिथं आरोपीनं सांगितल्यानुसार खोदरान केलं जात आहे, तिथं साधारण 250 फूट खोलवर खोदकाम करूनही हाती काहीच लागलेलं नाही. 

घटनास्थळी सध्या पोलिसांचा मोठा फौजफाटा आणि मृताच्या कुटुंबीयांचीही उपस्थिती आहे. 21 फेब्रुवारीला जेव्हा खोदकामाची माहिती मिळाली तेव्हापासून आपण तडक भारतात आलो असल्याचं सांगत आपण मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठी वर्षभरापासून प्रयत्न करत असल्याचंही माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं. 

पोलीस तपासातून हाती काय लागलं? 

पोलीस तपासासंदर्भातील वृत्तानुसार पोलिसांनी याप्रकरणी कृष्णा आणि अनिल या संशयितांना ताब्यात घेत त्यांची चौकशी केली. ज्यामुळं प्राथमिक माहितीनुसार परस्पर वादामुळं ही हत्या करण्यात आल्याचं कळलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार आरोपींनी मुलाची हत्या करत मृतदेह कुठंतरी दडवला जो आजतागायत सापडलेला नाही. चिमुकल्याला न्याय मिळावा यासाठी यापूर्वीसुद्धा प्रयत्न करण्यात आले. असताना आता तपास प्रकरणाला वेग मिळाला आहे. 

मृतावशेष रस्त्याखाली? 

प्रिन्सच्या मृतावशेषांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी सूत्र चाळवली असून, यंत्रणांनी संभाव्य ठिकाणांची पाहणीसुद्धा केली. पोलीस अधिकारी जहीर अब्बास यांच्या माहितीनुसार प्रिन्सचा मृतदेह महामार्गाखाली असून, महामार्गावरील खोदकामासाठी महामार्ग प्राधिकरणाला रितसर पत्र लिहीत कल्पना देण्यात आली आहे. 15 फूट अंतर खोलवर खोदकाम करूनही अद्याप पोलिसांच्या हाती काहीही न लागल्यानं '9 मीटर खाली माझ्या मुलाला गाडलंय, त्याता आहे त्या अवस्थेत बाहेर काढा आणि माझ्याकडे द्या', असाच टाहो या मुलाच्या वडिलांनी फोडला. तेव्हा आता या खोदकामातून हाती काय येतं याकडेच साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

