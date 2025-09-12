English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वॉशिंग मशिनचा वाद जीवावर बेतला; अमेरिकेत भारतीय नागरिकाची निर्दयीपणे हत्या, पत्नी- मुलासमोरच...

Crime News Indian Origin man Murdered in USA: अतिशय क्रूर आणि थरकाप उडवणाऱ्या या घटनेमध्ये जे काही घडलं ते मन सुन्न करणारं...  

सायली पाटील | Updated: Sep 12, 2025, 02:49 PM IST
वॉशिंग मशिनचा वाद जीवावर बेतला; अमेरिकेत भारतीय नागरिकाची निर्दयीपणे हत्या, पत्नी- मुलासमोरच...
Crime news Indian Origin man killed in USA over washing machine issue know details

Crime News Indian Origin man Murdered in USA: परदेशी मुक्कामी असणाऱ्या मित्रमंडळींपासून ते अगदी नातेवाईकांपर्यंत अनेकांच्याच जगण्याचा, त्याच्या परदेशात स्थायिक होण्याच्या निर्णयाचा अनेकांनाच हेवासुद्धा वाटतो. मात्र वस्तुस्थिती इतकी विदारक आहे की परदेशात आणि त्यातही अमेरिकेत अनेक भारतीयांना वर्णभेदापासून तत्सम अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. इतकंच काय, तर यातून नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नसुद्धा सातत्यानं उपस्थित केला जातो. 

अमेरिकेत घडली थरकाप उडवणारी घटना... 

अमेरिकेच्या डलास इथं एका मॉटेलमध्ये चंद्रमौली नागमल्लैया नावाच्या 50 वर्षीय भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची त्यांच्याच कुटुंबासमोर अतिशय क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. पोलिसांच्या माहितीनुसार 10 सप्टेंबर रोजी ही घटना घडली. ज्यामध्ये मॉटेलमधील कर्मचतारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (वय 37) नं वाद होताच या वादादरम्यान चंद्रमौली यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या मुलासमोरच अतिशय क्रूरपणे त्यांची हत्या केली. 

या गुन्ह्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी योर्डानिसला अटक करत विविध कलमान्वये त्याच्या नावे गुन्ह्याची नोंद केली. एका तुटलेल्या वॉशिंग मशिनच्या वादामुळं हा गुन्हा घडला, ज्याचा शेवट अतिशय निर्दयी अशा हत्येनं झाला. 

वादास क्षुल्लक कारण आणि... 

CBS वृत्तानुसार नागमल्लैया यांनी मॉटेलमधील कर्मचारी कोबोस मार्टिनेज आणि त्यांच्या महिला सहकर्मीला रुम स्वच्छ करताना वॉशिंग मशिनचा वापर न करण्यास सांगितलं होतं. महिला कर्मचाऱ्याला नागमल्लैयानं थेट सांगण्याऐवजी तिला मेसेज केल्याचा राग कोबोसच्या मनात खदखदत होता. सदर घटनेमध्ये एक व्हिडीओ समोर आला ज्यामध्ये कोबोस रुममधून बाहेर येताना दिसत असून हातात असणाऱ्या धारदार शस्त्रानं तो नागमल्लैया यांच्यावर निर्दयीपणे हल्ला करताना दिसत आहे. 

मॉटेलमधील एका दुसऱ्या कर्मचाऱ्याच्या माहितीनुसार आरोपीनं नागमल्लैयाचा पाठलाग केला. त्याचवेळी त्यांनी आरडाओरडा करत मॉटेलमधील कर्मचाऱ्यांच्या दिशेनं धाव घेतली जिथं त्यांची पत्नी आणि मुलगाही होते. त्यांना घडला प्रकार सांगण्यासाठी ते तिथं गेले. याचदरम्यान पत्नी आणि मुलानं घडल्या प्रकारात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत कोबोजनं धक्का मारून त्यांच्यावर प्रचंड संतापात हल्ला केला आणि या क्रूर हल्ल्यात नागमल्लैया यांच्यावर सपासप वर करत त्यांचं शीर धडापासून वेगळं केलं. 

हेसुद्धा वाचा : वाघाची मावशी सापडली होssss! भारतात 'इथं' पहिल्यांदाच दिसली ही प्रजाती; नावही पाहूनच घ्या 

डलास अग्निशमन दल जेव्हा घटनास्थळी पोहोचलं तेव्हा हातात चाकू आणि रक्तानं माखलेल्या अवस्थेत कोबोस तिथंच होता, त्यानं तिथून पळ काढण्याचा प्रयत्न करताच पोलिसांनी मात्र त्याचा मागोवा घेत तातडीनं त्याला अटक केली आणि त्यानंही चौकशीदरम्यान गुन्हा कबुल केला. कोबोसचा गुन्हेगारी इतिहास असून, यापूर्वी त्याच्यावर चोरी, मारहाण आणि काही अश्लील प्रकणांवर गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती तपासातून समोर आली. 

FAQ

घटना कधी आणि कुठे घडली?
10 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी डलास, टेक्सासमधील डाउनटाउन सूट्स मोटेलमध्ये.

पीडिताचे कुटुंब काय करत आहे?
डलासमधील भारतीय समुदायाने फंडरेजर सुरू केले आहे. भारतीय काऊंन्सुलेट मदत करत आहे.

हत्या का घडली?
तुटलेल्या वॉशिंग मशिनच्या वापराबाबत झालेल्या क्षुल्लक वादावरून. आरोपीला अपमान वाटला आणि त्याने मॅचेटेने हल्ला केला.

