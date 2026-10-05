/नातीला संताप अनावर अन् झोपलेल्या आजोबांच्या डोक्यात घातली बॅट, 10 वर्षापुर्वीच्या घटनेशी कनेक्शन!

मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये 20 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीने आपल्या 75 वर्षीय आजोबांवर क्रिकेटच्या बॅटने हल्ला करून त्यांची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एरोड्रम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या प्रकरणात पोलिसांनी तरुणीला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान तिने आजोबांवर अनेक वर्षांपूर्वी अयोग्य वर्तन आणि लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. या आरोपांची पोलिसांकडून स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील नेमके कारण आणि घटनाक्रम तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
पोलिसांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, तरुणीचा शनिवारी रात्री तिच्या आई-वडिलांशी काही कारणावरून वाद झाला होता. त्यानंतर ती आपल्या आजी-आजोबांच्या घरी जाण्यासाठी बुलेट मोटरसायकलवरून निघाली. तिच्यासोबत क्रिकेटची बॅट होती. पहाटे सुमारे 2 ते 3 वाजण्याच्या सुमारास ती आजी-आजोबांच्या घरी पोहोचली. आजीने दरवाजा उघडल्यानंतर ती थेट आजोबा झोपलेल्या खोलीत गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
खोलीत गेल्यानंतर तरुणीने झोपलेल्या आजोबांच्या डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर क्रिकेटच्या बॅटने अनेक वार केल्याचा आरोप आहे. गंभीर जखमी झालेल्या 75 वर्षीय भगवत राव पाटील यांना कुटुंबीयांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच एरोड्रम पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला.
अटकेनंतर पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत तरुणीने आजोबांवर लहानपणी अयोग्य वर्तन आणि लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. विविध वृत्तांमध्ये या कथित घटनेचा कालावधी सात ते दहा वर्षांपूर्वीचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे आपण दीर्घकाळ मानसिक त्रासात होतो आणि आजोबांविषयी मनात राग होता, असा दावा तिने केल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, हा तिचा आरोप असून त्याची स्वतंत्र पडताळणी अद्याप सुरू आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तरुणीचा त्या रात्री आई-वडिलांशी वाद झाला होता. त्यानंतर ती काही वेळ झोपली आणि नंतर आजोबांच्या घरी गेल्याचे तपासात समोर आले आहे. पोलिसांना संशय आहे की कौटुंबिक वादामुळे निर्माण झालेला संताप आणि आजोबांविषयी आधीपासून असलेला राग यांचा या घटनेशी संबंध असू शकतो. या सर्व बाबींची पोलिसांकडून तपासणी केली जात आहे.
तरुणीला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळावरील पुरावे गोळा केले आहेत. आजोबांवरील जुन्या कथित अत्याचाराच्या आरोपाबाबत कुटुंबीयांना पूर्वी माहिती होती का, याचाही तपास केला जात आहे. तसेच हत्या करण्यामागे नेमका कोणता घटनाक्रम होता, तरुणीने आधीपासून हल्ल्याचे नियोजन केले होते का आणि त्या रात्रीच्या वादाचा त्यावर किती परिणाम झाला, याचा तपास सुरू आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.