गर्लफ्रेंडची हत्या करुन मृतदेहासोबत S*x; असं का केलं? विचारल्यावर आरोपी म्हणाला, 'जाऊ द्या ना... काय..'

Crime News MBA Murder Case: मध्य प्रदेशातील इंदौरमध्ये एका तरुणीची तिच्याच प्रियकराने निर्घृणपणे हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपी आणि मयत तरुणी हे दोघेही एमबीएचं शिक्षण घेत होते. प्रेयसीने बरं वाटत नसल्याने सेक्ससाठी नकार दिल्याने आरोपीने हातपाय बांधून तिच्या छातीवर बसून गळा आवळून खून केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपीने प्रेयसीच्या छातीत एवढ्या जोरात चाकू खुपसला की चाकू तुटला. त्यानंतर आरोपीने प्रेयसीच्या मृतदेहाच्या बाजूला बसून दारु प्यायली आणि मृतदेहासोबत लैंगिकसंबंध ठेवल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी पियूष धनोतिया या तरुणाला अटक केली आहे.
मध्य प्रदेश पोलीस सध्या प्रकरणाची चौकशी करत असून पियूष धनोतियाला घेऊन पोलीस घटनास्थळावर घटनाक्रम रिक्रिएट करण्यासाठी पोहोचले. यावेळी पियूष धनोतियाला पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले. मात्र या प्रश्नांची उत्तर देण्यास त्याने नकार दिला. आपल्या प्रेयसीला का मारलं असं विचारलं असता पियूषने पत्रकारांनाच, 'तुम्ही हे जाणून काय करणार?' असा प्रतिप्रश्न केला. पत्रकारांनी परत प्रश्न विचारला असता, "काही नाही झालंय, जाऊ द्या... जे झालं ते झालं... जाऊ द्या ना... काय करणार तुम्ही हे जाणून?" असं पियूष म्हणाला.
पत्रकारांनी पियूषला तू जे केलं त्याचा पश्चाताप होत नाही का? असा प्रश्न विचारला. हा प्रश्न ऐकून पियूषने, "मी योग्य वेळी सर्व काही सांगेन" असं उत्तर दिलं. सीन रिक्रिएट करताना पियूष शांत होता. मात्र चौकशीदरम्यान पियूषचं वागणं हे फारच विचित्र असतं, असं पोलिसांनी सांगितलं. हत्या केल्यानंतर आरोपी पियूषने माफी मागितली होती. त्याने प्लॅनचीटच्या माध्यमातून आत्म्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पियूषने ट्रेनसमोर उडी मारुन आत्महत्या करण्याचा विचार केला होता असं चौकशीमध्ये समोर आलं आहे. मात्र त्याने आपला निर्णय बदलला. चौकशीदरम्यान पियूषने एक साधा कागद मागितला. त्यावर त्याने, "माझ्याकडून मोठी चूक झाली आहे. मला मरायचं आहे," असं लिहिलं. आरोपी पियूष विक्षिप्तासारखा वागत असून तो त्याच्या प्रेयसीला भेटू द्या अशी विनंती पोलिसांना करत आहे. मी अजूनही तिच्यावर प्रेम करतो, मला तिला भेटू द्या असं पियूष पोलिसांना सांगतोय.
Meet MBA monster Piyush Dhamnotiya who demanded sex to his girlfriend, She denied as she was unwell. He first assaulted her, tied her hands & feet, blindfolded her with a twisted "gift" excuse, gagged her with cloth, sat on her chest, strangled her till he… pic.twitter.com/vyt5dVklwC
— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) February 18, 2026
डीसीपी कृष्ण लालचंदानी यांनी आरोपीने जादू-टोण्यासंदर्भातील व्हिडीओ पाहिला होता अशी माहिती दिली. त्याने इंटरनेटवर आत्महत्या करण्याच्या पद्धतींबद्दल सर्च केल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. मात्र त्याने कधीच स्वत:ला कोणत्याही पद्धतीची इजा करुन घेतली नाही. तपासादरम्यान पियूषने त्याला त्याच्या प्रेयसीवर ती दुसऱ्या कोणाशी तरी बोलते असं वाटत असल्याने ती फसवणूक करेल अशी भीती वाटत होती असंही समोर आलं आहे.
13 फेब्रुवारीला एमबीएच्या या विद्यार्थिनीचा मृतदेह पियूषच्या खोलीमध्ये सापडला होता. प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर पियूष ट्रेनने मुंबईला पळून आला. इंदौर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.