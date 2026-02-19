English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • गर्लफ्रेंडची हत्या करुन मृतदेहासोबत S*x; असं का केलं? विचारल्यावर आरोपी म्हणाला, जाऊ द्या ना... काय..

गर्लफ्रेंडची हत्या करुन मृतदेहासोबत S*x; असं का केलं? विचारल्यावर आरोपी म्हणाला, 'जाऊ द्या ना... काय..'

Crime News MBA Murder Case: भयानक हत्येनंतर सीन रिक्रेएट करण्यासाठी पोलीस आरोपी प्रियकराला घेऊन आले त्यावेळी पत्रकारांनी आरोपीला काही प्रश्न विचारले असता त्याने दिलेली उत्तरं ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. नेमकं तो काय म्हणाला पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 19, 2026, 07:18 AM IST
गर्लफ्रेंडची हत्या करुन मृतदेहासोबत S*x; असं का केलं? विचारल्यावर आरोपी म्हणाला, 'जाऊ द्या ना... काय..'
सीन रिक्रिएट करायला आले असता पत्रकारांनी आरोपीला विचारले प्रश्न

Crime News MBA Murder Case: मध्य प्रदेशातील इंदौरमध्ये एका तरुणीची तिच्याच प्रियकराने निर्घृणपणे हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आरोपी आणि मयत तरुणी हे दोघेही एमबीएचं शिक्षण घेत होते. प्रेयसीने बरं वाटत नसल्याने सेक्ससाठी नकार दिल्याने आरोपीने हातपाय बांधून तिच्या छातीवर बसून गळा आवळून खून केल्याचं समोर आलं आहे. आरोपीने प्रेयसीच्या छातीत एवढ्या जोरात चाकू खुपसला की चाकू तुटला. त्यानंतर आरोपीने प्रेयसीच्या मृतदेहाच्या बाजूला बसून दारु प्यायली आणि मृतदेहासोबत लैंगिकसंबंध ठेवल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी पियूष धनोतिया या तरुणाला अटक केली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

तुम्ही जाणून काय करणार?

मध्य प्रदेश पोलीस सध्या प्रकरणाची चौकशी करत असून पियूष धनोतियाला घेऊन पोलीस घटनास्थळावर घटनाक्रम रिक्रिएट करण्यासाठी पोहोचले. यावेळी पियूष धनोतियाला पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारले. मात्र या प्रश्नांची उत्तर देण्यास त्याने नकार दिला. आपल्या प्रेयसीला का मारलं असं विचारलं असता पियूषने पत्रकारांनाच, 'तुम्ही हे जाणून काय करणार?' असा प्रतिप्रश्न केला. पत्रकारांनी परत प्रश्न विचारला असता, "काही नाही झालंय, जाऊ द्या... जे झालं ते झालं... जाऊ द्या ना... काय करणार तुम्ही हे जाणून?" असं पियूष म्हणाला.

पश्चाताप होत नाही का?

पत्रकारांनी पियूषला तू जे केलं त्याचा पश्चाताप होत नाही का? असा प्रश्न विचारला. हा प्रश्न ऐकून पियूषने, "मी योग्य वेळी सर्व काही सांगेन" असं उत्तर दिलं. सीन रिक्रिएट करताना पियूष शांत होता. मात्र चौकशीदरम्यान पियूषचं वागणं हे फारच विचित्र असतं, असं पोलिसांनी सांगितलं. हत्या केल्यानंतर आरोपी पियूषने माफी मागितली होती. त्याने प्लॅनचीटच्या माध्यमातून आत्म्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. 

एक साधा कागद मागितला अन्...

पियूषने ट्रेनसमोर उडी मारुन आत्महत्या करण्याचा विचार केला होता असं चौकशीमध्ये समोर आलं आहे. मात्र त्याने आपला निर्णय बदलला. चौकशीदरम्यान पियूषने एक साधा कागद मागितला. त्यावर त्याने, "माझ्याकडून मोठी चूक झाली आहे. मला मरायचं आहे," असं लिहिलं. आरोपी पियूष विक्षिप्तासारखा वागत असून तो त्याच्या प्रेयसीला भेटू द्या अशी विनंती पोलिसांना करत आहे. मी अजूनही तिच्यावर प्रेम करतो, मला तिला भेटू द्या असं पियूष पोलिसांना सांगतोय.

प्रेयसीबद्दल पझेसिव्ह होता आरोपी

डीसीपी कृष्ण लालचंदानी यांनी आरोपीने जादू-टोण्यासंदर्भातील व्हिडीओ पाहिला होता अशी माहिती दिली. त्याने इंटरनेटवर आत्महत्या करण्याच्या पद्धतींबद्दल सर्च केल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. मात्र त्याने कधीच स्वत:ला कोणत्याही पद्धतीची इजा करुन घेतली नाही. तपासादरम्यान पियूषने त्याला त्याच्या प्रेयसीवर ती दुसऱ्या कोणाशी तरी बोलते असं वाटत असल्याने ती फसवणूक करेल अशी भीती वाटत होती असंही समोर आलं आहे. 

मुंबईतून आरोपीला अटक

13 फेब्रुवारीला एमबीएच्या या विद्यार्थिनीचा मृतदेह पियूषच्या खोलीमध्ये सापडला होता. प्रेयसीची हत्या केल्यानंतर पियूष ट्रेनने मुंबईला पळून आला. इंदौर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
indoreMBAmurder caseCriminalPiyush Dhamnotiya

इतर बातम्या

भारतातील दुसरी वॉटर मेट्रो महाराष्ट्रात सुरु होणार; मुंबईत...

महाराष्ट्र बातम्या