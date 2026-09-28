/बागेतल्या जमिनीतून बाहेर आलेला दिसला महिलेचा हात, उलगडला हत्येचा धक्कादायक प्रकार!

जयपूरमध्ये 32 वर्षीय महिलेच्या हत्येचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महिलेची कथितरित्या तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने हत्या केल्यानंतर तिचा मृतदेह भाड्याच्या घराच्या बागेतच पुरल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे. घरमालकाला बागेतील माती ताजी खोदलेली दिसली आणि त्यातून महिलेचा हात बाहेर आलेला आढळला. त्यानंतर पोलिसांना माहिती देण्यात आली आणि या प्रकरणाचा उलगडा झाला. सध्या आरोपीचा शोध सुरू आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
जयपूरच्या बिंदायका परिसरातील प्रेस्टीज कॉलनीमध्ये हा प्रकार घडला. संबंधित घरमालक घर पाहण्यासाठी आला असता त्याला घराला कुलूप असल्याचे दिसले. त्यानंतर बागेतील माती ताजी खोदल्यासारखी दिसल्याने त्याने परिसराची पाहणी केली. याच वेळी जमिनीतून महिलेचा हात बाहेर आलेला दिसला. त्याने तातडीने पोलिसांना याची माहिती दिली.
बिंदायका पोलिसांच्या माहितीनुसार, सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी प्रवेश (22) याने हे घर भाड्याने घेतले होते. त्याने मृत महिला किरण हिला आपली पत्नी असल्याचे घरमालकाला सांगितले होते. दोघेही उत्तर प्रदेशातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सध्या महिलेच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, आरोपीने कथितरित्या दोन-तीन दिवसांपूर्वी महिलेची हत्या केली. त्यानंतर रात्रीच्या वेळी घराच्या बागेत खड्डा खोदून मृतदेह पुरला आणि घराला कुलूप लावून तो फरार झाला असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. मात्र हत्येचा नेमका उद्देश अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. या प्रकरणातील इतर परिस्थितींचाही तपास केला जात आहे.
घरमालकाने माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने बागेतील जमीन तपासण्यात आली आणि तेथून महिलेचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कांवटिया रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि तपासातील इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील माहिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रवेश हा बिंदायका परिसरातील एका कारखान्यात काम करत होता. घटनेनंतर तो फरार असल्याने त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी पथके तयार केली आहेत. त्याचबरोबर मृत महिलेच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हत्या नेमकी कोणत्या कारणामुळे झाली, घटनेमागे आणखी कोणी सहभागी आहे का आणि आरोपीने मृतदेह बागेत का पुरला, याचा तपास पोलिस करत आहेत. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकरणातील आरोप आणि कारणांबाबत अंतिम निष्कर्ष तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहेत.