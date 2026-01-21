रात्री अचानक घरी आल्यानंतर बायको बेडरुममध्ये दोन तरुणांसोबत झोपलेली पाहिलं अन्...; धक्कादायक Video Viral

Crime News: उत्तर प्रदेशमधील कानपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोऱ आला आहे. येथील सचिन सिंह नावाच्या व्यक्तीने पत्नी श्वेता उर्फ रियाची गळ दाबून हत्या केली आहे. त्यानंतर आरोपी स्वत: पोलीस स्टेशनला गेला आणि शरण आला. सचिनने पत्नीला का संपवलं यासंदर्भात जबाब देताना व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. व्हायरल व्हिडीओमध्ये सचिनने, "मी पत्नीला सांगितलं की मी पार्टी करण्यासाठी मित्रांसोबत चाललोय. रात्री मी घरी येणार नाही. मला शंका आली आणि मी अचानक रात्री घरी पोहोचलो. तर घरात माझी पत्नी दोन तरुणांसमोर झोपल्याचं दिसून आलं," असं सांगत असल्याचं दिसत आहे.
"त्यांनी मला व्हिडीओ बनवताना पाहिलं. त्यावेळेस त्या दोन मुलांपैकी एकाने मला वेळीस सावरलं तर ते तुझ्यासाठी बरं ठरेल, अशा शब्दांमध्ये धमकावलं. मात्र माझ्या पत्नीने याला मारुन टाका नाहीतर हा सगळीकडे याचा बोभाटा करेल असं या दोघांना माझ्यासमोरच सागितलं. ते ऐकल्यावर मी तिला, तू तरी असं नको बोलूस मी तुझ्यासाठी घर-कुटुंब सारं काही सोडून आलोय," असं सचिनने सांगितलं. त्यानंतर त्या पोरांपैकी एकाने शेजारच्याला फोन केला. त्यानंतर पोलीस आले आणि सर्वांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले. तिथे सर्वांची समजून घलण्यात आली आणि कोणतीही विशेष कारवाई न करता सर्वांना घरी जाण्यास सांगितलं.
22 वर्षीय सचिनने दिलेल्या माहितीनुसार, घरी आल्यानंतर पत्नीने मला सांगितलं की मी त्या दोघांना तर सोडवेनच पण तुला यात अडकवल्याशिवाय राहणार नाही. मी त्या तिघांसोबतच राहणार आहे, असंही सचिनची पत्नी त्याला म्हणाली. हे ऐकून संतापलेल्या सचिनने पत्नीचा गळा दाबला आणि अगदी तिचा श्वास बंद पडेपर्यंत त्याने तिचा गळा सोडला नाही.
आपण कशाप्रकारे या सर्वांना रंगेहाथ पकडल्यानंतर मोबाईलमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला हे सचिन व्हिडीओत सांगताना दिसतोय. मी खिशातून मोबाईल बाहेर काढला तेव्हा मला या तरुणांनी धक्काबुक्की केली. मी कसा तरी व्हिडीओ काढला. मात्र त्यांनी मला नंतर मारहाण केली. मी तुम्हाला काहीही करणार नाही. आपण बसून बोलूयात असं मी त्यांना सांगत होतो तितक्यात कोणीतरी पोलिसांना कळवलं," असं सचिन म्हणाला.
यूपी- कानपुर में सचिन सिंह ने पत्नी श्वेता उर्फ रिया की गला दबाकर हत्या कर दी, फिर थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया।
सचिन की आपबीती सुनिए- ''मैंने पत्नी से कहा कि दोस्तों संग पार्टी करने जा रहा हूं, रात को घर नहीं आउंगा। मुझे शक था, इसलिए रात में घर पहुंच गया। अंदर देखा तो दो युवकों… pic.twitter.com/PDsloHWYyI
सध्या आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.