Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • रात्री अचानक घरी आल्यानंतर बायको बेडरुममध्ये दोन तरुणांसोबत झोपलेली पाहिलं अन्...; धक्कादायक Video Viral

रात्री अचानक घरी आल्यानंतर बायको बेडरुममध्ये दोन तरुणांसोबत झोपलेली पाहिलं अन्...; धक्कादायक Video Viral

Crime News: मित्रांसोबत पार्टीला जात असल्याचं सांगून संशय आल्याने अचानक घरी आलेल्या पतीला समोरचं दृष्य पाहून मोठा धक्काच बसला. त्यातही तो बसून यावर चर्चा करण्यास तयार होता पण...: नेमकं घडलं काय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 07:58 AM IST
रात्री अचानक घरी आल्यानंतर बायको बेडरुममध्ये दोन तरुणांसोबत झोपलेली पाहिलं अन्...; धक्कादायक Video Viral
आरोपीचा व्हिडीओ व्हायरल

Crime News: उत्तर प्रदेशमधील कानपूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोऱ आला आहे. येथील सचिन सिंह नावाच्या व्यक्तीने पत्नी श्वेता उर्फ रियाची गळ दाबून हत्या केली आहे. त्यानंतर आरोपी स्वत: पोलीस स्टेशनला गेला आणि शरण आला. सचिनने पत्नीला का संपवलं यासंदर्भात जबाब देताना व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. व्हायरल व्हिडीओमध्ये सचिनने, "मी पत्नीला सांगितलं की मी पार्टी करण्यासाठी मित्रांसोबत चाललोय. रात्री मी घरी येणार नाही. मला शंका आली आणि मी अचानक रात्री घरी पोहोचलो. तर घरात माझी पत्नी दोन तरुणांसमोर झोपल्याचं दिसून आलं," असं सांगत असल्याचं दिसत आहे.

पत्नी म्हणाली याला मारुन टाका

"त्यांनी मला व्हिडीओ बनवताना पाहिलं. त्यावेळेस त्या दोन मुलांपैकी एकाने मला वेळीस सावरलं तर ते तुझ्यासाठी बरं ठरेल, अशा शब्दांमध्ये धमकावलं. मात्र माझ्या पत्नीने याला मारुन टाका नाहीतर हा सगळीकडे याचा बोभाटा करेल असं या दोघांना माझ्यासमोरच सागितलं. ते ऐकल्यावर मी तिला, तू तरी असं नको बोलूस मी तुझ्यासाठी घर-कुटुंब सारं काही सोडून आलोय," असं सचिनने सांगितलं. त्यानंतर त्या पोरांपैकी एकाने शेजारच्याला फोन केला. त्यानंतर पोलीस आले आणि सर्वांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेले. तिथे सर्वांची समजून घलण्यात आली आणि कोणतीही विशेष कारवाई न करता सर्वांना घरी जाण्यास सांगितलं. 

पोलीस स्टेशनमधून घरी आल्यावर पत्नी म्हणाली...

22 वर्षीय सचिनने दिलेल्या माहितीनुसार, घरी आल्यानंतर पत्नीने मला सांगितलं की मी त्या दोघांना तर सोडवेनच पण तुला यात अडकवल्याशिवाय राहणार नाही. मी त्या तिघांसोबतच राहणार आहे, असंही सचिनची पत्नी त्याला म्हणाली. हे ऐकून संतापलेल्या सचिनने पत्नीचा गळा दाबला आणि अगदी तिचा श्वास बंद पडेपर्यंत त्याने तिचा गळा सोडला नाही.

तिघांना रंगेहाथ पकडलं

आपण कशाप्रकारे या सर्वांना रंगेहाथ पकडल्यानंतर मोबाईलमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्ड करण्याचा प्रयत्न केला हे सचिन व्हिडीओत सांगताना दिसतोय. मी खिशातून मोबाईल बाहेर काढला तेव्हा मला या तरुणांनी धक्काबुक्की केली. मी कसा तरी व्हिडीओ काढला. मात्र त्यांनी मला नंतर मारहाण केली. मी तुम्हाला काहीही करणार नाही. आपण बसून बोलूयात असं मी त्यांना सांगत होतो तितक्यात कोणीतरी पोलिसांना कळवलं," असं सचिन म्हणाला.

सध्या आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
crime newskanpursurrenderUPshocking

