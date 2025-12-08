कलाविश्वाला हादरवणाऱ्या अभिनेत्रीवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणाला खळबळजनक वळण; पती...

Kerala actress assault case : ज्या कलाजगताकडून प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी विविध रुपांमध्ये कलेचा नजराणा सादर केला जातो, त्याच कलाविश्वामध्ये 2017 या वर्षी एक अशी घटना घडली, ज्यानं सिनेसृष्टीचा पाया हादरला. एका घटनेनं खळबळ माजली. ही घटना होती अभिनेत्रीवरील अत्याचार प्रकरणाची. एर्नाकुलम सत्र न्यायालयामध्ये या प्रकरणाचा निकाल सुनावला जाण्यापूर्वी पुन्हा एकदा हे प्रकरण चर्चेत येताना दिसत आहे. ज्या प्रकरणी अभिनेता दिलीपसुद्धआ दोषी असल्याचं म्हटलं जात होतं, ज्यावर न्यायालयानं निकाल देत अभिनेत्याला निर्दोष ठरवलं आहे. (Crime News)
एका अभिनेत्रीचं कथित स्वरुपात अपहरण करत चालत्या कारमध्ये तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं होतं. अभिनेता दिलीपचं नावही या खटल्यातील दोषींमध्ये समोर आलं. एन.एस.सुनील म्हणजेच पल्सर सुनीच्या साथीनं इतर तिघांसोबत मिळून अभिनेत्यानं पिडीतेला बेअब्रू करण्याचा कट रचत अभिनेत्रीची आक्षेपार्ह दृश्य आणि Sexual Act चित्रीत करण्याचा पर्याय दिला ज्यासाठी 1.5 कोटींची रक्कम मोजण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं.
सोमवार, 8 डिसेंबर 2025 रोजी केरळ न्यायालयानं मल्याळम सिनेसृष्टीतील अभिनेता दिलीप याला 2017 च्या या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता दिली, मात्र पल्सर सुनीसह इतर पाच जणांना सामूहिक बलात्कार, महिलेच्या सन्मानाला धक्का लावणं, कट रचणं आणि अपहरण करणं अशा गुन्ह्यांअंतर्गत दोषी ठरवलं. पल्सर सुनी, मार्टीन अँथनी, मणीकंदन बी, वीजेश वीपी, वाडीवल सलीम आणि प्रदीप अशी दोषींची नावं. भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 120B (गुन्हेगारी कट), 342, 354, 366 (अपहरण), 354B आणि 376D (सामूहिक बलात्कार) अंतर्हग न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं, ज्यांच्या कारावासासंदर्भातील निकाल न्यायालय 12 डिसेंबर 2025 रोजी सुनावणार असल्याचं स्पष्ट झालं.
या संपूर्ण खटल्यामध्ये एका संभाषणानं संपूर्ण प्रकरणाला एक नवं वळण मिळालं. ज्यामध्ये अभिनेता दिलीपची पूर्वाश्रमीची पत्नी आणि लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री मंजू वारियरचा उलगडा केंद्रस्थानी आला. आपल्या मैत्रिणीला न्याय मिळवून देण्यासाठी मंजू सर्वांच्या विरोधात उभी राहिली.
17 फेब्रुवारी 2017 ला कोच्चीमध्ये एका लोकप्रिय अभिनेत्रीचं चालत्या कारच्या मदतीनं अपहरण करत तिला मानसिक छळ करण्यात आला. मारहाण आणि सामूहिक बलात्काराचा व्हिडीओ करून या अभिनेत्रीला सतत त्रास देण्यात आला. सुरुवातीला याकडे साधारण मारहाणीचं प्रकरण म्हणून पाहिलं गेलं. मात्र तपासातून हा एक कट असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली. घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी कार चालक मार्टिन अँथनीला पोलिसांनी अटक केली. आठवड्याभरातच पल्सर सुनी पोलिसांच्या दाळ्यात अडकला, जो या घटनेतील मुख्य दोषी होता. महिन्याच्या अखेरपर्यंत या प्रकरणी इतर चौघांना ताब्यात घेण्यात आलं.
साधारण 7 वर्षे सुनीनं कारावास भोगला, ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 2024 मध्ये त्याला जामीन मंजूर केला. जुलै 2017 मध्ये या प्रकणात अभिनेता दिलीपचं नाव पुढे आलं, जिथं त्यानं अभिनेत्रीकडून त्याच्या पत्नीला विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणाबाबत सांगितल्यामुळं सुडाच्या भावनेनं अपहरण आणि टोकाच्या सूडाचं पाऊल उचलत हा कट रचल्यातं म्हटलं गेलं. ऑक्टोबर 2017 पर्यंत त्याच्या जामिनासाठीचे पहिले दोन अर्ज फेटाळण्यात आले, अखेर 83 दिवसांच्या कारावासानंतर या अभिनेत्याला जामीन मंजूर झाला.
अभिनेत्रीवरील भयावह हल्ल्यानंतर 19 फेब्रुवारी 2017 ला एर्नाकुलमच्या दरबार हॉल ग्राऊंडमध्ये एक सभा पार पडली, जिथं 200 हून अधिक कलाकारांनी पीडितेची बाजू उचलून धरली. ज्यामध्ये ममूथी, मोहनलाल या आघाडीच्या अभिनेत्यांचाही समावेश होता. इथं अभिनेत्याची पत्नी, अभिनेत्री मंजू हिनं मात्र सर्वांनाच धक्का दिला. आपल्या मैत्रिणीवरील हल्ल हा एक गुन्हेगारी कट असून, साधारण हल्ला नसल्याचं ती म्हणाली.
21 जून 2017 ला मंजूनं पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार पीडितेनं तिला दिलीप आणि एका अभिनेत्रीच्या विवाहबाह्य प्रेमप्रकरणाबद्दल सांगितलं होतं. ज्यामुळं पीडितेच्या माहितीनुसार दिलीपच्या मनात तिच्याविषयी प्रचंड द्वेष होता. इतर साक्षीदारांसमवेत मंजूच्या जबाबामुळं दिलीप या प्रकरणातील आठवा दोषी ठरला होता. कलाविश्वातील अनेकांनी पुढं न्यायालयासमोर आपले जबाब बदलले, मात्र मंजू आपल्या जबाबावर ठाम राहिली होती.