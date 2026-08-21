/रिक्षाचालकाच्या घरात सापडली ₹3 कोटी+ कॅश, छापा टाकल्यानंतर तब्बल 5 तास अधिकारी...; पोलिसांसमोर अनेक प्रश्न

मध्य प्रदेशमधील सागर जिल्ह्यातील गोपालगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. येथील एका रिक्षाचालकाच्या घरात 3 कोटी रुपयांहून अधिक रोख रक्कम सापडली आहे. या प्रकरणाची दखल थेट लोकायुक्तांनी घेतली आहे. या प्रकरणामध्ये लोकायुक्तांनी चौकशी सुरु केली आहे.
सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत लोकायुक्तांनी पाच सदस्यीय विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटीची स्थापन केली आहे. या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूचा तपास केला जात आहे. लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान नाव समोर आलेले सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (पीडब्ल्यूडी) अभियंता रमेश अहिरवार यांच्या मालमत्तेची आणि इतर बाबींचीही चौकशी केली जात आहे. लोकायुक्तांचे पथक लवकरच पोलिसांनी जप्त केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या रोख रकमेचा ताबा घेणार आहे.
16 ऑगस्ट रोजी गोपालगंज पोलीस ठाण्याने ऑटोचालक सौरभ अहिरवारच्या घरावर छापा टाकला. त्यावेळी त्याच्या घरातून ३ कोटी २ लाख रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त केली. रिक्षाचालकाच्या घरी एवढ्या मोठी रक्कम सापडल्याने या प्रकरणाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तपास यंत्रणांकडून कारवाईला होणाऱ्या विलंबावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असतानाच थेट लोकायुक्तांनी हे प्रकरण हाती घेतलं आहे.
पोलिसांना सोशल मीडियावर सौरभने बंदूकांसोबतचे फोटो अपलोड केल्याची माहिती मिळाली. त्याआधारे रविवारी सकाळी पोलिसांनी सौरभच्या घरावर छापा टाकला. या छाप्यादरम्यान शस्त्रे मिळाली नाहीत, पण कपाटात नोटांनी भरलेल्या बॅगा सापडल्या. या बॅगांमध्ये सापडलेल्या नोटांची संख्या इतकी जास्त होती की त्या मोजण्यासाठी मशीन मागवावी लागली. पोलिसांनी मदतीसाठी महसूल विभागाची टीम बोलावण्यात आली. सुमारे पाच तास नोटा मोजल्यानंतर ही रक्कम तीन कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले.
सौरभ आणि त्याच्या भावाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान या दोघांनी हे पैसे त्यांचे नसल्याचे पोलिसांना सांगितलं. हे भोपाळमध्ये राहणाऱ्या त्यांच्या रमेश अहिरवार नावाच्या नातेवाईकाचे असल्याचं सांगितलं. रमेश अहिरवार सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील निवृत्त अधीक्षक अभियंता आहेत. मात्र रमेश अहिरवार यांनी हे पैसे आपले नसल्याचे म्हटले आहे.
तिली गाव टाकलेल्या या छाप्यामध्ये समोर आलेल्या रक्कमेप्रकरणी आता लोकायुक्तांनी तपास सुरू केल्यामुळे या प्रकरणात नवीन खुलासे होण्याची शक्यता वाढली आहे. तपास पथक या रोख रक्कमेचा नेमका स्रोत काय? या एवढ्या पैशाचा खरा मालक कोण आहे? यात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींच्या भूमिकेचा पोलीस तपास करत आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात अनेक मोठे खुलासे समोर येऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सागरचे पोलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया यांनी या प्रकरणाची माहिती आयकर विभाग तसेच ईडीला दिले जाणार असल्याचे सांगितलं आहे. या पैशांचा स्रोत कोणता, ते घरात कसे आले आणि का ठेवले गेले, याची सखोल चौकशी सुरू आहे.