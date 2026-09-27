/हत्येनंतर एका बंद खोलीत मृतदेह जाळला अन् मग अर्धवट जळलेला मृतदेह वाळूत पुरला, 17 दिवसांनंतर मुलगा घरी आल्यानंतर...असं रहस्य झालं उघड

अलीराजपूर जिल्ह्यातील उदयगड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. ताती-अंबा गावातील पुजारा फालिया येथे १५ दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या एका व्यक्तीच्या खून प्रकरणात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. तपासादरम्यान, पोलिसांनी रामा वक्ला (५०) यांचा मृतदेह त्यांच्या घरामागील एका खोलीत वाळूखाली पुरलेल्या अवस्थेत शोधून काढला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान मृताची पत्नी नहजुबाई (४७) हिने आपल्या पतीची हत्या केल्याची कबुली दिली. यानंतर पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक करून न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पत्नीला तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका पत्नीने पतीच्या चारित्र्यावर संशय आल्याने त्याची निर्घृणपणे हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी, तिने त्याचा मृतदेह एका बंद खोलीत जाळला आणि अर्धवट जळालेले शरीराचे अवयव घरातील वाळूच्या ढिगाऱ्यात पुरले. सतरा दिवसांनंतर, जेव्हा गुजरातचा मजूर असलेला मोठा मुलगा घरी परत आला आणि त्याने वडिलांबद्दल चौकशी केली, तेव्हा हे संपूर्ण भयानक कारस्थान उघडकीस आले.
चारित्र्याच्या संशयावरून पतीची हत्या.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ४७ वर्षीय आरोपी महिला नहजुबाईने चारित्र्याच्या संशयावरून आपल्या पतीवर एका जड लाकडी काठीने हल्ला केला, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. पतीची हत्या केल्यानंतर, आरोपी महिलेने गुन्हा लपवण्यासाठी एक भयंकर पद्धत अवलंबली. महिलेने घरातील खोलीला कुलूप लावले आणि पतीच्या मृतदेहाला आग लावली. आगीचा धूर बाहेर पसरू नये म्हणून, तिने जळणारा मृतदेह एका मोठ्या ड्रमने झाकून टाकला. जेव्हा मृतदेह पूर्णपणे जळाला नाही, तेव्हा तिने अर्धवट जळालेले शरीराचे अवयव घरातच पडलेल्या वाळूच्या ढिगाऱ्यात पुरले.
मुलगा घरी परतल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले.
सर्व पुरावे नष्ट करण्यासाठी, आरोपीने पतीचे फोटो आणि ओळखपत्रे जाळून राख केली. घटनेच्या वेळी मुलगा कामासाठी बाहेर गेला होता. १७ दिवसांनी तो गुजरातहून घरी परतल्यावर त्याने वडिलांविषयी विचारले असता, आईने प्रश्न टाळायला सुरुवात केली. मुलाला संशय आला आणि जेव्हा त्याने तिची कठोरपणे चौकशी केली, तेव्हा आईने आपला गुन्हा कबूल केला. घटनेची माहिती मिळताच, उदयगड पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि वाळूच्या ढिगाऱ्यातून मृतदेहाचे अवशेष ताब्यात घेतले. पोलिसांनी आरोपी महिला नहजुबाईला अटक केली आहे. न्यायालयात हजर केल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात पाठवण्यात आले.