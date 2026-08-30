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स्वत:च्या चार वर्षीय मुलीसमोरच पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवायचा अन् Video शूट करुन...; इंजिनिअरकडून हादरवणारं कृत्य

धक्कादायक बाब म्हणजे ही व्यक्ती परदेशातून मायदेशी आली असून त्याच्या पत्नीला यासंदर्भातील माहिती मोबाईलमधील काही व्हिडीओ पाहिल्यानंतर मिळाली आहे. नेमका हा प्रकार काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:35 AM IST
स्वत:च्या चार वर्षीय मुलीसमोरच पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवायचा अन् Video शूट करुन...; इंजिनिअरकडून हादरवणारं कृत्य
Image Credit: पत्नीने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्स)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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