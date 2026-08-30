/स्वत:च्या चार वर्षीय मुलीसमोरच पत्नीसोबत शरीरसंबंध ठेवायचा अन् Video शूट करुन...; इंजिनिअरकडून हादरवणारं कृत्य

केरळमधील कोट्टायम येथे एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 24 ऑगस्ट रोजी येथील एका 31 वर्षीय व्यक्तीला पत्नीचे खाजगी व्हिडिओ पॉर्नोग्राफिक वेबसाइटवर अपलोड केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपीने त्यांच्या चार वर्षांच्या मुलीसमोर पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवल्याचं समोर आलं आहे. मुलीसमोर पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवतानाचे व्हिडिओ शूट करुन हा व्हिडीओ आरोपीने करून पॉर्नोग्राफिक वेबसाइटवर अपलोड केला. मय्यनाडचा रहिवासी असलेला आरोपी गेल्या चार वर्षांपासून पत्नी आणि मुलीसह यूकेमध्ये राहत होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे आरोपीने लव्ह मॅरेज केलं होतं. लग्नापूर्वी हे जोडपे सहा वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जेव्हा कुटुंब युनायटेक किंग्डममध्ये वास्तव्यास होते, तेव्हा महिलेच्या मैत्रिणींनी तिचे खाजगी व्हिडिओ पॉर्नोग्राफिक वेबसाइटवर दिसल्याचे तिला कळवले. मैत्रिणींनी याबद्दल माहिती दिल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. तिने सुरुवातीला तिच्या पतीला ताकीद दिली. नंतर, तिने त्याचा मोबाईल फोन तपासला आणि त्यात कथितरित्या एक व्हिडिओ आढळला, ज्यात तो त्यांच्या मुलीसमोरच लैंगिक कृत्य करताना दिसत होता.
मध्यंतरी हे कुटुंब मायदेशी आलं. कुटुंब केरळला परतल्यानंतर आरोपीने तीन दिवस समुपदेशन घेतले. मात्र, समुपदेशनानंतरही त्याने कथितरित्या एका लहान मुलासोबत असाच दुसरा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. जेव्हा महिलेने याबद्दल त्याला जाब विचारला, तेव्हा त्याने कथितरित्या तिच्यावर हल्ला केला, ज्यामुळे तिला रुग्णालयात दाखल करावे लागल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
त्यानंतर पोलिसांनी तिचा जबाब नोंदवून गुन्हा दाखल केला. व्हिडिओची तपासणी केल्यानंतर, पोलिसांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर आरोपी फरार होता. मात्र पोलिसांनी नंतर त्याला शोधून अटक केली आहे.
फिर्यादीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत व्ही. कुरूप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने त्याच्या पत्नीवर वाईफ स्वॅपिंगमध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव टाकला होता. तिने याला कधीही संमती दिली नव्हती. तो इंजिनिअरिंगचे शिक्षण अर्धवट सोडून आपल्या पत्नीसोबत युनायटेड किंग्डमला गेला होता. समुपदेशन घेतल्यानंतरही त्याने हे असले प्रकार सुरूच ठेवले होते, असंही कुरूप यांनी म्हटलं आहे.
कुरूप यांनी पोलिसांवर महिलेचा जबाब नोंदवण्यात आणि प्रकरणाचा तपास करण्यात निष्काळजीपणा केल्याचा आरोपही केला. जेव्हा आम्ही केरळ उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा पोलिसांनी तपासाला गती दिली आणि आरोपीला अटक केल्याचा दावा कुरूप यांनी केला आहे.