BJP नेत्याने शेतकऱ्याला 'थार'ने चिरडून मारलं! शेतकऱ्याच्या मुली वाचवायला आल्या असता त्यांच्या अंगावर बसून...

Crime News: मध्य प्रदेशातील गुणा येथे रविवारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याने एका शेतकऱ्यावर चक्क कार चढवण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या अंगावर थार चढवल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची बातमी 'आज तक'ने दिली आहे. ही घटना फतेहगड पोलिस स्टेशन हद्दीतील गणेशपुरा गावात घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रामस्वरूप त्याच्या पत्नीसह शेतात जात असताना भाजप नेत्याने त्याला घेरले आणि त्याच्यावर हल्ला केला. आरोपी महेंद्र नगरने त्याच्या साथीदारांसह प्रथम शेतकरी रामस्वरूप धाकड यांना मारहाण केली आणि नंतर जखमी शेतकऱ्यावर थर गाडी चढवली.
जेव्हा शेतकऱ्याच्या मुली वडिलांना वाचवण्यासाठी घटनास्थळी आल्या तेव्हा त्यांनाही भाजपाच्या या नेत्याने एखाद्या जनावरांसारखी वागणूक दिली. आरोपी महेंद्र नगरने या मुलींना मारहाण केली. त्यानंतर त्यांच्या अंगावर बसून त्यांचे कपडे फाडण्यात आले. वादादरम्यान आपली दहशत निर्माण करण्यासाठी महेंद्रने हवेत गोळीबार केला. जखमी शेतकऱ्याला वैद्यकीय उपचार मिळू नयेत म्हणून महेंद्र नगरने तासभर या शेतकऱ्याला तसेच तडफडू दिलं. त्यानंतर या शेतकऱ्याचा मृतदेह तासभर गावाबाहेर नेऊ दिला नाही.
घटनेनंतर एक तासाहून अधिक काळाने जखमी अवस्थेत रामस्वरूपला जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र जखमांमधून अती रक्तस्राव झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. घटनेनंतर परिसरात तणाव आहे. आरोपी महेंद्र नगर आणि तीन महिलांसह 14 जणांविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीच्या राजकीय पार्श्वभूमीमुळे गावात त्याच्या नावाने अशी भीती निर्माण झाली आहे की कोणीही त्याच्याविरुद्ध बोलण्यास तयार नाही.
आरोपी महेंद्र नगर गावातील लहान शेतकऱ्यांना धमकावतो आणि त्यांची जमीन बळकावतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन महेंद्र नगरला विकण्यास आणि गाव सोडण्यास भाग पाडले जाते. जो कोणी याला विरोध करतो त्याला कठोर वागणूक दिली जाते. गणेशपुरा गावातील सुमारे 25 शेतकऱ्यांनी त्यांची जमीन कवडीमोल भावात विकली आणि स्थलांतर केले. तथापि, रामस्वरूप धाकड यांनी हुकूमशाहीचा निषेध केला. याच रागातून आरोपी महेंद्र नगरने रामस्वरुपवर हल्ला करून त्यांची हत्या केली.
पोलिसांनी आरोपी महेंद्र नगर आणि त्याच्या कुटुंबातील तीन महिलांसह 14 जणांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेच्या कुटुंबाने सांगितले की आरोपी महेंद्र नगरने गावकऱ्यांमध्ये आपलं भय निर्माण केलं आहे. महेंद्र नगरने रामस्वरूप यांची हत्या केली आणि जमीन बळकावण्यासाठी त्यांच्या मुलींचे कपडे फाडले, असा आरोप केला जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
बामहोरीचे आमदार ऋषी अग्रवाल यांनीही या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले. काँग्रेस आमदाराने आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्री मोहन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजप नेत्यांची दहशत वाढवली आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे.