  • Crime News: रस्त्याच्या कडेला बराच काळ उभी असलेली कार; दोन मृतदेह अन् रक्ताचा सडा... व्हॅलेन्टाईन्सलाच हे काय घडलं?

Crime News: दुपारची वेळ होती, शांत रस्त्याच्या कडेला एक कार बऱ्याच तसांपसून उभी हती. कारच्या जवळून येणाऱ्या-जाणाऱ्यांना एकदमच शंका आली. त्यांनी पोलिसांना कळंवलं अन् त्यानंतर कारमध्ये जे दिसलं ते धक्कादायक होतं. नेमकं व्हॅलेन्टाईन्स डेला असं काय घडलं?

प्रिती वेद | Updated: Feb 15, 2026, 03:43 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Crime Updates: नोएडा शहरात व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी एक हादरवून टाकणारी घटना समोर आली. प्रेमाचा दिवस साजरा होत असतानाच एका कारमध्ये तरुण-तरुणीचे मृतदेह सापडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. दुपारी लोकांच्या नजरेस रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली कार आली आणि संशय आल्याने त्यांनी जवळ जाऊन पाहणी केली. पुढच्या सीटवर रक्तात माखलेले दोघे दिसताच लगेच पोलिसांना माहिती देण्यात आली. काही क्षणांत पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला. या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून प्रेमसंबंधातून घडले का याची चर्चा सुरू झाली आहे.

घटना कुठे आणि कशी उघडकीस आली?
14 February रोजी दुपारी साधारण 12 वाजण्याच्या सुमारास उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथील Sector 107 परिसरात रस्त्याच्या कडेला एक कार बराच वेळ उभी असल्याचे नागरिकांच्या लक्षात आले. वाहनात काही हालचाल दिसत नसल्याने लोकांनी जवळ जाऊन पाहिले. कारच्या पुढील सीटवर रक्ताच्या थारोळ्यात एक तरुण आणि एक तरुणी पडलेले दिसले. त्यानंतर तात्काळ पोलिसांना कळवण्यात आले. माहिती मिळताच Sector 39 पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. दरवाजा उघडून दोघांना बाहेर काढले असता ते मृत अवस्थेत असल्याचे स्पष्ट झाले.

मृतांची ओळख आणि प्राथमिक माहिती
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत तरुणाचे नाव Sumit असून तो दिल्लीतील Trilokpuri परिसराचा रहिवासी आहे. मृत तरुणीचे नाव Rekha असून ती नोएडातील Sector 58 मध्ये राहत होती. प्राथमिक तपासात दोघेही अनेक वर्षांपासून एकमेकांच्या ओळखीचे होते आणि त्यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर ही घटना वैयक्तिक कारणातून घडली असावी का याची चौकशी सुरू आहे.

पोलिसांचा तपास आणि संशयाचे मुद्दे
पोलीस अधिकारी Praveen Kumar यांनी सांगितले की प्रथमदर्शनी हे प्रकरण प्रेमप्रकरणाशी संबंधित असावे असे वाटते. दोघांनी एकमेकांवर गोळी झाडून आत्महत्या केली असण्याची शक्यता तपासली जात आहे. मात्र तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारलेली नाही. सर्व कोनातून तपास सुरू असून सीसीटीव्ही आणि मोबाईल कॉल तपशीलांची पडताळणी केली जात आहे.

हे ही वाचा: धक्कादायक! दोन वर्षांनंतर मृत पत्निच्या फोनवरुन आला OTP; फोन ट्रॅक करताच... डोकं चक्रावणारा घटनाक्रम

फॉरेन्सिक तपास आणि पुढील कारवाई
घटनेनंतर फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी पोहोचली. कारमधून एक पिस्तूल आणि काही काडतुसे जप्त करण्यात आली. परिसरातील नमुने आणि पुरावे गोळा करून तपासासाठी पाठवले गेले. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले असून अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार आहे. पोलिसांनी कुटुंबीयांना माहिती देऊन त्यांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण घटनेचा सखोल तपास सुरू असून अहवालानंतर खरी कारणमीमांसा समोर येण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

