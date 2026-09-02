/सिया गोयलपेक्षा थरारक कांड! घरी लवकर आला अन् पत्नी बॉयफ्रेंडसोबत बेडरुममध्ये..., प्रियंकाने प्रियकरासोबत नवऱ्याला...

पुण्यात सिया गोयल प्रकरण गाजत असताना एका पत्नीने आपल्या बॉयफ्रेंडसोबत नवऱ्याची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. नवऱ्याने पत्नीला घरात बॉयफ्रेंडसोबत नको त्या अवस्थेत पकडल्यामुळे हे हत्याकांड झालं आहे. या धक्कादायक हत्याकांडचा पोलिसांनी उलगडा लावला आहे. सोनभद्रमध्ये एनसीएलचे वरिष्ठ ओव्हरमन रामाशंकर मिश्रा यांच्या रहस्यमय मृत्यूचे गूढ समोर आलं आहे. 23 ऑगस्टला रस्त्याच्या कडेला सापडलेला त्यांचा मृतदेह सुरुवातीला एक अपघात मानला जात होता. पण पोलिसांनी हा अपघात नसून हत्या असल्याचे उलगडा केला आहे. रामाशंकर मिश्रा यांची हत्या त्यांची पत्नी प्रियांका आणि तिचा प्रियकर विकास चौहान यांनी केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी या दोघांसह चार जणांना अटक केलीय.
पोलिसांनी सांगितलं की, रामाशंकर मिश्रा हे एनसीएलचे वरिष्ठ ओव्हरमन होते. त्यामुळे ते बिना कॉलनीमधील कंपनीच्या क्वार्टर्समध्ये पत्नी आणि दोन मुलींसोबत राहत होते. रामाशंकर यांची पत्नी प्रियांका यांचं विवाहबाह्य संबंध होते. रामाशंकर कामासाठी घरातून बाहेर पडल्यावर प्रियांका यांच्या प्रियकर विकास घरी येत होता. हे अगदी रोजचं ठरलं होतं. रामाशंकर घरातून गेल्यावर आणि ते परत घरी येण्याच्या काही वेळापूर्वी विकास घरात राहायचा. पण 22 ऑगस्टला रामाशंकर ड्युटीवरून नेहमीच्या वेळेच्या दोन तास आधी घरी आलेत. त्यानंतर घरात बायकोला प्रियकरांसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं. या घटनेमुळे त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्यानंतर त्यांच्यामध्ये वाद झाला.
हा वाद एवढा वाढला की, प्रियांका आणि विकास यांनी रामाशंकर यांचा गळा दाबला. डोकं जमिनीवर आपटून आपटून त्यांची हत्या केली. त्यानंतर आता आता रामाशंकर यांच्या मृतदेहाची विल्हावाट लावण्यासाठी त्यांनी रस्ते अपघाताचा बनाव रचला.
पोलिसांच्या चौकशीत पत्नी प्रियांकाने सांगितलं की, रामाशंकर दररोज पाच वाजता घरी परत येतात. त्यादिवशी तीन वाजता घरी आले होते. जर ते त्या दिवशीपण पाच वाचता आले असते तर वाचले असते. तर या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी विकासला अनुराग सिंग उर्फ बादल आणि सोनू गुप्ता यांनी साथ दिली होती. या चौघांनी मिळून रामाशंकर यांचा मृतदेह एका चादरीत आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळला. त्यानंतर बिना स्टेडियम - जमशिला रस्त्याजवळ रस्त्याच्या कडेला फेकून दिलं. धक्कादायक म्हणजे प्रियांकाला बॉयफ्रेंडला सोबत पडकल्यानंतर ही हत्या करण्यात आली होती. पण त्यानंतर रामाशंकर यांची दीड लाखांची मिळवण्यासाठी ही हत्या नसल्याचे अपघात असल्याचा बनाव बनवण्यात आला.