₹160000000 चा गंडा.. BOI च्या ग्राहकांच्या खात्यांवर डल्ला; अटकेनंतरही ED हतबल, कारण..

Crime News Bank Fraud: निलंबित बँक अधिकाऱ्याने बँकेला तब्बल 16 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार गुजरातमध्ये समोर आला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खात्यावरील पैसा या व्यक्तीने आफरातफर करुन वळवला. ग्राहकांच्या खात्यावरील 16 कोटी 10 लाख रुपये या व्यक्तीने परस्पर उकळल्याचा आणि हे पैसे शेअर बाजारात, क्रिप्टो करन्सीमध्ये आणि इंटरनेटवरील गेम्सवर उधळल्याची माहिती समोर आली आहे. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचं नाव हितेश सिंह असं असून तो 32 वर्षांचा आहे. अनेक राज्यांमध्ये शोध घेतल्यानंतर त्याला गुजरात पोलिसांनी गुजरातमध्येच एका धावत्या ट्रेनमधून नाट्यमयरित्या अटक केली आहे. सध्या हितेश न्यायालयीन कोठडीमध्ये असून त्यांनी हा गुन्हा कसा केला याबद्दलचा थक्क करणारा तपशील समोर आला आहे.
हितेशने अचानक बँकेत येणं बंद केलं. त्यामुळे त्याने काहीतरी गोंधळ घातल्याचा संशय बळावला. तो संभाळत असलेल्या खात्यांमध्ये काहीतरी गोंधळ असल्याची भिती ऑडिटर्सने व्यक्त केली. बँक ऑफ इंडियाने घाबरुन या प्रकरणाची माहिती केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोला म्हणजेच सीबीआयला दिली. सीबीआयने ऑगस्टच्या सुरुवातीला तातडीने एफआयआर दाखल घेत देशभरात हितेशचा शोध घेण्यास सुरुवात केली.
अंमलबजावणी संचालनालयानुसार म्हणजेच ईडीनुसार, हितेशने मे 2023 ते जुलै 2025 पर्यंत पद्धतशीरपणे बँकेला गंडा घातला. बँकेतील ग्राहकांच्या मुदत ठेवी, पीपीएफ, ज्येष्ठ नागरिक योजना आणि अगदी निष्क्रिय खात्यांची सेटलमेंट करण्यासाठी हितेशने अंतर्गत बँकिंग प्रणालींमध्ये मोठे फेरफार केले. त्याने ज्येष्ठ नागरिक, अल्पवयीन मुले, मृत व्यक्ती आणि जे लोक वरचेवर बँक बॅलेन्स तपासून पाहत नाहीत अशा जवळपास निष्क्रिय आणि सहज गंडवता येईल अशा ग्राहकांना आणि खातेधारकांना लक्ष्य केलं.
बंद केलेल्या खात्यांमधील निधी हितेशने स्वत:च्या स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील वैयक्तिक खात्यांमध्ये वळवला. तपासकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, की निधी हस्तांतरण लहान हप्त्यांमध्ये विभागले गेले होते. ज्यामुळे फसवणुक एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचं समोर आलं नाही. मात्र या महिन्यांमधील व्यवहार तपासादरम्यान लगेच दिसून आले. आरोपी हितेशने ही रक्कम लपवून ठेवण्याऐवजी यापैकी 90 टक्के रक्कम सट्टेबाजी, ऑप्शन्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो टोकन, ऑनलाइन बेटींग साईट्सवर उधळली.
"आरोपीने सट्टेबाजी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स, ऑनलाइन गेमिंग-बेटिंग आणि क्रिप्टोमध्ये मोठ्या प्रमाणात गमावले. उर्वरित रक्कम वैयक्तिक कारणांसाठी खर्च केली," असे ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हितेशने मुंबईत एका मित्रासोबत तात्पुरते बाजूला काढून ठेवलेले दीड कोटी रुपये देखील नंतर जप्त करण्यात येणार होते. इथेही हितेश जुगार खेळण्यासाठीच पैसे बाजूला काढत होता. अधिकाऱ्यांनी तिच्या घरावर छापा टाकला तेव्हा ते पैसे मात्र तिथून गायब झाले होते.
या प्रकरणाता तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हितेशला पैशांची उधळपट्टी करण्याची सवय होती. आधी त्याला सट्टेबाजी करताना बराच पैसा मिळाल्याने तो अधिक अधिक रक्कमेचा सट्टा खेळू लागला. मात्र नंतर होणारा तोटा भरुन काढण्यासाठी तो दुप्पट दराने बेटींग खेळून पैसे हारु लागला. "तो मोठ्या बेटींगच्या सहाय्याने तोटा भरून काढण्याच्या दुष्टचक्रात अडकला आणि प्रत्येक वेळी तो अधिक खोलात अडकत गेला," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
तपास अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे पुरावे आणि इतर अनेक परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे या गोष्टीला दुजोरा दिला आहे की हितेशने शेअर बाजारातील फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच 11.5 कोटी रुपये लावले आणि ते सारे गमावले. हितेशने उर्वरित रक्कम क्रिप्टो ट्रेडिंग आणि ऑनलाइन गेमिंग-बेटिंग वेबसाइट्समध्ये गुंतवली होती.
दरम्यान, आता एवढा मोठा घोटाळा समोर आल्यानंतर या घोटाळ्यातील रक्कम वसूल करण्यासाठीईडी जप्तीसंदर्भातील मालमत्ता ओळखण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र असं काही ईडीच्या हाती लागण्याची शक्यता कमीच आहे. हितेश हा एका सामान्य कौटुंबिक पार्श्वभूमीतून आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळेच बँक ग्राहकांची झालेली आर्थिक फसवणूक हितेशच्या मालमत्तेच्या माध्यमातून भरून काढण्याइतकी कोणतीही ज्ञात मोठी मालमत्ता किंवा गुंतवणूक त्यांच्याकडे नसल्याने ईडीपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सीबीआय आणि ईडी दोघेही आता या प्रकरणाची समांतर चौकशी करत आहेत.