Crime News : छातीवर टॅटू अन् अश्लील कृत्य! 25 वर्षीय तरुण का चोरी करायचा शेजारच्या विवाहित महिलेचे अंतर्वस्त्र?

MP Crime News : मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये एक विचित्र चोरीची (Crime News) घटना उघडकीस आली आहे. त्याने पैसा, मौल्यवान वस्तू नाही तर तो घरातून विवाहित महिलेचे अंतर्वस्त्र चोरी करत होता. धक्कादायक म्हणजे त्याने ही चोरी एकदा नाही तर अनेक वेळा केली आहे. तो दोरीवर वाळत असलेल्या कपड्यांमधून फक्त महिलेचे अंतर्वस्त्र चोरायचा आणि नंतर तो गायब व्हायचा.
पहिल्यांदा ही घटना घडली तेव्हा कुटुंबाला वाटलं की, कोणीतरी मुद्दामून त्रास देण्यासाठी अशाप्रकारचे कृत्य करत आहेत. पण नंतर अंतवस्त्राची चोरी वारंवार होऊ लागली तेव्हा जाऊन त्यांना या घटनेचे गांभीर्य कळलं. त्यांनी घराबाहेर सीसीटीव्ही बसवले. तेव्हा या चोरीमागील सत्य त्यांच्या समोर आल्यावर कुटुंबाला धक्काच बसला.
झालं असं की, उज्जैनच्या चिमनगंज पोलीस स्टेशन परिसरातील धांडा भवन परिसरात हा विचित्र प्रकार घडला. काही दिवसांपासून एका कुटुंबात एक विवाहित महिला दररोज आपले कपडे दोरवर सुकत घालायची. पण दुसऱ्या दिवशी तिचे अंतवस्त्र गायब व्हायचे. धक्कादायक म्हणजे इतर कोणतेही कपडे किंवा वस्तू, पैशांची चोरी त्याठिकाणी होत नव्हती. हा प्रकार दररोज घडत होता. त्यांच्या लक्षात आलं हे कोणी जाणूनबुजून करत आहे. म्हणून त्यांनी घराबाहेर सीसीटीव्ही बसवला.
नंतर या कुटुंबाने सीसीटीव्ही फुटेज तपासाला तेव्हा त्यांना धक्का बसला. त्यांनी पाहिलं की, रात्री उशिरा एक तरुण दबक्या पाऊलाने घरात शिरतो. घरात शिरताना त्याने आजूबाजूला पाहिलं, की कोणी आपल्याला पाहत तर नाही, याची खात्री केली. मग तो थेट दोरीजवळ जातो जिथे कपडे वाळत घातले असतात. तो काही सेकंद कपड्यांची छाननी करतो आणि नंतर त्या विवाहित महिलेचे अंतर्वस्त्र घेऊन पळून जातो. हे पाहून कुटुंबाला धक्का बसतो, पण सोबत प्रश्नही पडतो तो असं का करतोय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी त्यांनी तातडीने पोलिसांकडे या चोरीची तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांना सीसीटीव्ही फुटेज दिलं.
पोलिसांना मिळालेली तक्रार आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्यांनी तपास सुरु केला. सीसीटीव्हीमध्ये आरोपींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. पुढे तपासात पोलिसांनी संशय आला की फुटेजमधील तरुण त्याच भागातील रहिवासी आहे. त्या परिसरातील अंकित नावाच्या तरुणावर पोलिसांचा संशय गेला. पोलिसांनी 25 वर्षीय अंकितला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरु केल्यावर धक्कादायक कारण समोर आलं.
चौकशीदरम्यान, आरोपीने कबूल केले की त्याचं विवाहित महिलेवर एकतर्फी प्रेम होते. त्याला ती महिली खूप पूर्वीपासून आवडत होती. हे आकर्षण वेडेपणात रुपांतरीत झाले. यातूनच तो तिच्या घराबाहेर वाळवणारे अंतर्वस्त्र चोरी करु लागला. पोलिसांना तपासात असं आढळून आलं की, आरोपीचे हे कृत् अनेक दिवसांपासून सुरू होतं. पण कोणालाही लक्षात आलं नाही. जर सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले नसते तर ही विचित्र चोरी जास्त काळ चालू राहिली असती.
तपासादरम्यान, पोलिसांना आणखी एक धक्कादायक गोष्ट उघडकीस आली. आरोपी अंकितने त्याच्या छातीवर विवाहित महिलेच्या नावाचा टॅटू गोंदवला होता. हे पाहून पोलिसांना समजले की त्या तरुणाचे अविवाहित प्रेम वेडाच्या टोकाला पोहोचलं होतं. तो त्या महिलेच्या शेजारी राहत होता हे तपासात समोर आला आहे. पोलिसांनी अंकितला अटक केली आहे. या विचित्र चोरीची सध्या उज्जैनमध्ये जोरदार चर्चा सुरु आहे.