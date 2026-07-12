/जामिनावर बाहेर आल्यानंतर 45 मिनिटांत 6 जणांची हत्या करुन झाला फरार; पत्नी, 2 मुलं, तक्रारदार मुलगी अन्...

तेलंगणमध्ये माणुसकीला हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. येथील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील शाबाद परिसरामध्ये शुक्रवारी (10 जुलै रोजी) सहा जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. दोन वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये सहा जणांचा प्राण घेणारी व्यक्ती एकच असल्याचं समोर आलं आहे. हा सारा प्रकार थक्क करणारा असून या प्रकरणातील आरोपी सध्या फरार आहे. आरोपीने सहा जणांची चाकूने भोसकून हत्या केल्याच्या वृत्ताला पोलिसांनी दुजोरा दिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी बी. राजकुमार हा 35 वर्षीय शेतकरी आहे. त्याने त्याची पत्नी आणि दोन मुलांचीही हत्या केली आहे. मृतांमध्ये बी. राजकुमार पत्नी, दोन लहान मुलांबरोबरच त्याच्याविरुद्ध 'बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा' म्हणजेच 'पोक्सो' (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल करणाऱ्या कुटुंबातील तीन सदस्यांचा समावेश आहे. 'पोक्सो'च्या कलम 11 आणि 12 अंतर्गत बी. राजकुमारविरोधात मे 2026 मध्ये एका अल्पवयीन मुलीने दाखल केलेल्या तक्रारीत स्टॉकिंग, छेडछाडीचा आरोप केला होता. या प्रकरणामध्ये बी. राजकुमार तुरुंगात होता. त्याला जूनमध्ये अँटिसिपेटरी बेल मिळाली होती. तो जामीनावर बाहेर होता. या गुन्ह्यासाठी सात वर्षांपेक्षा कमी कालावधीची शिक्षा असल्याने, त्याला 20 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडून देण्यात आले होते.
तुरुंगामधून सुटून बाहेर आल्यानंतर सूड घेण्यासाठी आरोपी बी. राजकुमारने हल्ला करण्याचं ठरवलं. आरोपीने 10 जुलै रोजी रात्री सुमारे पावणे अकराच्या सुमारास गावापासून सहा किमी अंतरावरील शाबाद शहरात राहणाऱ्या तक्रारदार मुलीच्या घरात जाऊन दार उघडणाऱ्या तिच्या आईची चाकूने हत्या केली. त्यानंतर बळजबरीने घरात शिरून त्याने मुलीच्या झोपलेल्या आजीचीही हत्या केली. मुलीला जबरदस्तीने गाडीत बसवून जवळच्या अखिल सागर तलावाजवळ नेले. तिथे त्याने गळा चिरून तिची हत्या केली. त्यानंतर स्वतःच्या घरी जाऊन रात्री साडेअकराच्या सुमारास झोपलेल्या पत्नी आणि दोन्ही मुलांचे गळे चिरून हत्या केली. हत्या केल्यानंतर त्याने वडिलांना फोन करून कबूल केले आणि पळ काढला.
पॉक्सो प्रकरणामध्ये आपल्याविरुद्ध तक्रार केल्याचा सूड उगवण्यासाठी आरोपीने या हत्या केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. आरोपी जामीन मिळाल्यानंतर लपून बसला होता, असंही पोलिसांनी सांगितलं. सर्व मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले. पोलिस कमिश्नर तारुण जोशी यांनी आरोपी फरार असून त्याला शोधण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात आल्याचं सांगितलं.
अल्पवयीन मुलगी (17 वर्ष) – पॉक्सो कायद्याअंतर्गत तक्रारदार
पीडित मुलीची आई (वय सुमारे 42 वर्ष)
पीडित मुलीची आजी (वय सुमारे 60 वर्ष)
आरोपीची पत्नी पार्वती सरिता (वय सुमारे 30 वर्ष)
आरोपीचेी दोन मुलं (4 वर्षे आणि दुसरा सुमारे 2 वर्षांचा)