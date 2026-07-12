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जामिनावर बाहेर आल्यानंतर 45 मिनिटांत 6 जणांची हत्या करुन झाला फरार; पत्नी, 2 मुलं, तक्रारदार मुलगी अन्...

जामीनावर बाहेर असलेला आरोपी आधी पीडितेच्या घरी गेला. घराचं दार उघडणाऱ्या पीडितेच्या आईबरोबरच तिच्या आजीवरही त्याने प्राणघातक हल्ला केला आणि पिडितेला बळजबरीने गाडीत बसवलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:29 AM IST
जामिनावर बाहेर आल्यानंतर 45 मिनिटांत 6 जणांची हत्या करुन झाला फरार; पत्नी, 2 मुलं, तक्रारदार मुलगी अन्...
Image Credit: आरोपी बी. राजकुमार फरार आहे (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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