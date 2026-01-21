English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पत्नी परपुरुषांसोबत S*x करताना Video पतीच लपून शूट करायचा, नंतर दोघेही...; खतरनाक घटनाक्रम

Crime News: या प्रकरणाचा भांडाफोड एका ट्रक चालकाने केला. पोलिसांनी नेमकं हे जोडपं काय करायचं याबद्दलची सविस्तर माहिती दिली असून या दोघांनी या पैशांमधून काय केलं याची माहितीही तपासामध्ये समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 21, 2026, 08:55 AM IST
Crime News: तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्यात एक अत्यंत खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. येथील पोलिसांनी एका विवाहित जोडप्याला अटक केली आहे. या जोडप्याने मागील तीन वर्षांपासून सुरु केलेलं सेक्सटॉर्शन रॅकेटचा पोलिसांनी पर्दाफार्श केला आहे. सेक्सटॉर्शन आणि हनीट्रॅप रॅकेटमधून या दोघांनी अनेकांना गंडा घातला आहे. डिजिटल माध्यमातून पीडितांचं शोषण आणि ब्लॅकमेलच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणुकीचा धक्कादायक मोडस ऑपरेंडीचा खुलासा झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी पीडितांना जाळ्यात ओढण्यासाठी युट्यूब आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर केला. पीडितांचे खाजगी क्षण आरोपींनी गुप्तपणे रेकॉर्ड केले. हे व्हिडीओ सार्वजनिक करुन बदनामी करण्याच्या तसेच हिंसेच्या माध्यमातून धक्या देत पीडितांकडून पती-पत्नीने मोठ्या प्रमाणात खंडणी वसूल केली.

पत्नी सेक्स करायीच अन् पत्नी रेकॉर्डींग

ललिता नावाची आरोपी महिला इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूबद्वारे पुरुषांशी संपर्क साधायची. संवादाच्या माध्यमातून हळूहळू पीडित व्यक्तींचा विश्वास संपादन करून त्यांना आपल्या घरी बोलावयची. ही महिला राहत्या घरात या पुरुषांसोबत शरीसंबंध ठेवायचा. त्यावेळी तिचा पती घरात ठिकठिकाणी लपवून ठेवलेल्या कॅमेरांमधून पत्नी परपुरुषासोबत शरीरसंबंध ठेवत असल्याचे व्हिडीओ गुप्तपणे रेकॉर्ड करायचा. नंतर हे व्हिडिओ पीडितांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापरले जायचे. पैसे दिले नाहीत तर हे फुटेज कुटुंबातील सदस्यांना पाठवले जातील किंवा सार्वजनिक केले जाईल, अशी धमकी दिली जायची.

नक्की वाचा >> रात्री अचानक घरी आल्यानंतर बायको बेडरुममध्ये दोन तरुणांसोबत झोपलेली पाहिलं अन्...; धक्कादायक Video Viral

या पैशाचं दोघांनी काय केलं?

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पती-पत्नीने अशाप्रकारे 100 हून अधिक पुरुषांना गंडा घातला आहे. या जोडप्याने गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपये उकळले आहेत. बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या या पैशांचा वापर करुन या दोघांनी 65 लाख रुपयांचा भूखंड आणि सुमारे 10 लाख रुपयांची कार खरेदी केली आहे. तसेच हा पैसा या दोघांकडून इतर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

हा प्रकार कसा समोर आला?

एका ट्रक चालकने पोलिसांशी संपर्क साधून आपल्याला अडकवलं जात असल्याची सांगत या पती-पत्नीविरोधात तक्रार दाखल केल्यानंतर सदर प्रकार प्रकाशझोतात आला. या ट्रक चालकने आरोपींना आधीच 13 लाख रुपये दिले होते. परंतु आरोपींनी या ट्रक चालकवर आणखी पाच लाख रुपये देण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. तक्रारदार ट्रक चालकने आरोप केला की, "मी पैसे दिले नाहीत तर मला जीवे मारण्याची आणि माझे अश्लील व्हिडिओ माझ्या कुटुंबाला पाठवण्याची धमकी दोघेही देत होते."

आरोपींच्या घरात काय काय सापडलं?

तक्रारीनंतर, करीमनगर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. संशयितांचा माग काढत दोघांनाही अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईदरम्यान अनेक मोबाईल फोन, स्टोरेज डिव्हाइसेस, व्हिडिओ, रोख रक्कम आणि धनादेश जप्त करण्यात आले आहेत. अधिकारी आता या दोघांनी अशाप्रकारे अजून किती लोकांना फसवलं आहे? याची माहिती घेत आहे. पैशांच्या संपूर्ण व्यवहाराचा माग काढण्यासाठी डिजिटल पुराव्यांची तपासणी केली जात असून त्या माध्यमातूनही पीडितांना शोधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

पोलिसांनी इतरांना समोर येण्याचं केलं आवाहन

तीन वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या आणि दोन मुलांचे पालक असलेल्या या जोडप्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. पोलिसांनी या रॅकेटचे बळी ठरलेल्या इतरांनाही पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. पीडितांची ओळख गुप्त ठेवण्याचे आणि सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन पोलिसांनी दिले आहे.

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

