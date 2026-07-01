/मोदींच्या चेहऱ्याचा मुखवटा घालून मोबाईलचं दुकान फोडलं; 5 लाखांचे मोबाईल लंपास! CCTV फुटेज पाहिलं का?

चोरी करताना आपण पकडले जाऊ नये म्हणून चोर अनेक कुल्प्या वापरतात. कधी तोंडावर मास्क तर कधी तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन चोर यंत्रणांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न करतात. जवळपास सर्वच वेळी हे प्रयत्न फसतात आणि चोर सापडतात. मात्र राजस्थानमधील भिलवाडा येथे चोरीचा एक विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथील एका मोबाईलच्या दुकानामध्ये चोरी करताना चोराने चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या चेहऱ्याचा मुखवटा घातला होता. मोदींच्या चेहऱ्याचा मुखवटा घालून मोबाईलचं दुकान फोडताना चोराचा व्हिडीओ सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, चर्चेत असलेली ही घटना सोमवारी रात्री उशिरा कारेडा शहरातील बस स्थानकाजवळील 'मातेश्वरी मोबाईल शॉप'मध्ये घडली. दुकानाचे मालक लक्ष्मण सेन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरांनी जिन्याच्या गेटचे कुलूप तोडून आणि छत फोडून दुकानात प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी अंदाजे 4 ते 5 लाख रुपये किमतीचे 35 ते 40 स्मार्टफोन्स चोरले.
मंगळवारी सकाळी जेव्हा सेन यांनी दुकान उघडले, तेव्हा त्यांना चोरी झाल्याचे समजले. दुकानातील सामान अस्ताव्यस्त पडलेले होते, महागड्या मोबाईलचे बॉक्स रिकामे होते आणि माल जमिनीवर विखुरलेला होता.
सेन यांनी पोलिसांकडे यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. तक्रार मिळाल्यानंतर कारेडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि पाहणी केली. दुकानाच्या आत आणि परिसरात लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या फुटेजची तपासणी केली असता, एका संशयिताने आपली ओळख लपवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारखा दिसणारा मुखवटा घातल्याचे तपासादरम्यान दिसून आले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चोरांच्या याच टोळीने त्याच रात्री 'बीज गोदाम चौक'जवळील 'सांवरिया मोबाईल' या दुसऱ्या दुकानातही चोरीचा प्रयत्न केल्याचा संशय आहे. त्या ठिकाणच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही तोच मुखवटा घातलेला व्यक्ती दुकानाच्या शटरचे कुलूप तोडण्याचा प्रयत्न करताना आणि नंतर पळून जाताना दिसत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राजस्थान के भीलवाड़ा में चोर, नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाकर आए और दुकान से 40 मोबाइल चुराकर ले गए !! pic.twitter.com/jZWfdEjWcW— Sachin Gupta (@Sachingupta) June 30, 2026
या चोरीच्या घटनेमुळे भिलवाडामधील कारेडा शहरातील व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. शहरातील अत्यंत गजबजलेल्या भागातही व्यावसायिकांना आपल्या दुकानांच्या सुरक्षेबाबत असे अनुभव येत असल्याने पोलीस प्रशासन आणि सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी रात्रीची गस्त वाढवावी, अशी मागणी स्थानिक व्यापाऱ्यांनी पोलिसांकडे केली आहे.
दुकानाचे मालक लक्ष्मण सेन यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा शोध सुरू केला आहे. पोलीस या टोळीच्या मागावर असून लवकरच आरोपींना अटक करु असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.