  • Explained : 2 पत्नी, 18 मुलं अन् अनेक प्रेयसी..., त्या रात्रीच्या एका फोनमुळे गुलशनने गमावला जीव; तिसऱ्या प्रेमाच्या हव्यासाने...

Explained : 2 पत्नी, 18 मुलं अन् अनेक प्रेयसी..., 'त्या' रात्रीच्या एका फोनमुळे गुलशनने गमावला जीव; तिसऱ्या प्रेमाच्या हव्यासाने...

Crime News : प्रतापगड गावचे माजी सरपंच मुस्तका गुलशन यांच्या हत्या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आलंय. दोन लग्न आणि 18 मुलं असूनही, अनेक महिलांसोबतचे त्याचे संबंध होते. पण 'त्या' रात्रीच्या एका फोनमुळे या हत्येचा उलगडा झालाय. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 24, 2026, 08:03 PM IST
Explained : 2 पत्नी, 18 मुलं अन् अनेक प्रेयसी..., 'त्या' रात्रीच्या एका फोनमुळे गुलशनने गमावला जीव; तिसऱ्या प्रेमाच्या हव्यासाने...

Crime News : दोन लग्न, 18 मुलांचे मोठे कुटुंब...आणि तरीही या माजी सरपंचाची रासलीला सुरु असायची. त्याचे अनेक स्त्रियांशी संबंध होते. प्रतापगडचे माजी प्रमुख मुस्तका गुलशन यांच्या आयुष्याचे हे पैलू आता त्यांच्या हत्येमुळे सगळ्यांसमोर आले आहेत. पोलिसांच्या तपासात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत.  वैयक्तिक आयुष्यातील संबंधांमधील गुंतागुंत हळूहळू अशा दिशेने वाढत गेली होती की ज्यात सरपंचाची हत्या झाली. 

काय आहे नेमकं प्रकरण?

प्रतापगड जिल्ह्यातील मंधाता भागात  माजी सरपंच हत्या प्रकरणाचा तपास जसा पुढे सरकत होता, तसतसे नातेसंबंध, विश्वास आणि वैयक्तिक आयुष्याचे जाळे उलगडत चालले होते.  या प्रकरणात चित्रपटाला लाजवेल असे धक्कादायक कहाणी समोर आली. एकेकाळी गावच्या राजकारणात आणि सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेले माजी गावप्रमुख मुस्तका गुलशन उर्फ ​​मुन्ना, आता उत्तर प्रदेशात चर्चेचा विषय झाले आहेत. मुस्तका गुलशन यांची कौटुंबिक रचना इतर सर्वसामान्यापेक्षा खूप वेगळी होती. वयाच्या 16 व्या वर्षी त्यांनी किस्मतुल निशा यांच्याशी पहिलं लग्न झालं. हळूहळू कुटुंब वाढत होतं. त्यानंतर काही काळानंतर त्यांनी अंबिया बानो यांच्याशी लग्न केलं. विशेष म्हणजे दोन्ही बायका एकाच घरात राहत होत्या. आता या कुटुंबात दोन बायका आणि 18 मुलं होती. पहिल्या पत्नीपासून 9 मुलं तर दुसरीपासूनही 9 मुलं. त्यानंतर 2016 मध्ये गावप्रमुख म्हणून काम केल्यामुळे ते गावात एक जबाबदार व्यक्ती आणि नेता म्हणून ओळखले जाऊ लागले. ते गावात लोकांशी संवाद साधायचे, वाद मिटवायचे आणि त्यासोबत सामाजिक कार्यात सक्रिय असायचे.

समाजात एक नेता म्हणून वावरणाऱ्या मुन्नाची अजून एक दुनिया होती. पोलिसांच्या सूत्रांनुसार, तपासात असे उघड झालंय की मुस्तका गुलशन अनेक महिलांशी त्यांचे संबंध होते. या प्रकरणात मोबाईल कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स (सीडीआर) ने महत्त्वाची भूमिका बजावली असं पोलिसांनी सांगितलं. तपासात असे उघड झालंय की तो रात्री उशिरापर्यंत अनेक क्रमांकांवरून दीर्घकाळ बोलायचा. हे कॉल डिटेल्स या प्रकरणातील सर्वात मजबूत दुवा म्हणून समोर आलं आहे. तो बेपत्ता झाला त्या दिवशीसुद्धा, एका विशिष्ट नंबरवरून वारंवार तो कोणाशी तरी बोलला होता. ज्यामुळे पोलीस थेट मुख्य आरोपीपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत झाली. 

त्या गोष्टीमुळे झाला वाद...

तपासादरम्यान असे उघड झालंय की, 2023 मध्ये जमिनीच्या वादामधून त्याचा एका महिलेशी भेट झाली. मुस्ताकाने तो वाद मिटवण्यासाठी मदत केली. या मदतीनंतर, ते बोलू लागले आणि हळूहळू या संपर्काचे रूपांतर प्रेमात झाले. काही काळ सर्व काही सामान्य होते, पण नंतर परिस्थिती बदलेली. ती महिला दूर व्हायला लागली. पण मुस्ताकाला हे नातं हवं होतं. त्याने कथितरित्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग व्हायरल करण्याची धमकी दिली, ज्यामुळे त्या दोघांमध्ये तणाव वाढला. 

त्यानंतर घाबरलेल्या महिलेने सर्व गोष्ट आपल्या भावाला सांगितली. त्यानंतर त्या दोघांनी या प्रकरणातून बाहेर पडण्यासाठी योजना आखली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्या महिलेने मुस्तकाला फोन करून जेटवारा भागातील बागियापूर लेहरा गावात असलेल्या आपल्या माहेरी बोलावले. तिथे दुसरं कोणी नव्हतं. मुस्तका तिथे पोहोचला त्यांच्यामध्ये गप्पा झाल्यावर तो खोलीत निघून गेला. ती रात्र त्याच्यासाठी शेवटची ठरेल असं त्याच्या मनातही आलं नसेल. 

 

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मुस्तक झोपला होता तेव्हा त्याच्यावर प्राणघात हल्ला झाला. घरात सापडलेल्या लोखंडी पाईपने त्याच्या डोक्यावर जोरात प्रहार केले गेले. त्याने ओरडण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यानंतर त्याच्या मानेवर वार केले. ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. गुन्ह्यानंतर, मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका पोत्यात कोंबून त्याला कालव्यात फेकून दिलं. घटना लपवण्यासाठी, लोकांचे लक्ष विचलित करण्याकरिता त्याची बाईक, मोबाईल फोन आणि हेल्मेट वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकून पोलिसांची दिशाभूल करण्यात आली

बेपत्ता होण्यापासून हत्येपर्यंत 

18 मार्च रोजी मुस्तका गुलशन बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी शोधमोहीम सुरू केली. काही दिवसांनंतर, एका कालव्यात पोत्यात एक मृतदेह सापडला. मृतदेहाची ओळख पटल्यानंतर संपूर्ण परिसर हादरला. पोलिसांनी तांत्रिक तपास सुरु केला. मोबाईल कॉल तपशील आणि लोकेशन ट्रॅकिंगमुळे तपासाला योग्य दिशा मिळाली. ज्या नंबरवरून सर्वाधिक संवाद झाला होता, तो या प्रकरणाचा मुख्य आधार ठरला. त्यानंतर, पोलिसांनी त्या महिलेचा माग काढला आणि चौकशीदरम्यान संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आलं. चौकशीदरम्यान, त्या महिलेने खुनाची कबुली दिली आणि तिच्या साथीदारांविषयी माहिती दिली. पोलिसांनी मुख्य आरोपी महिलेला अटक करून तुरुंगात पाठवले आहे. तिचा भाऊ आणि इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

