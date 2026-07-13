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बायको घरी नांदावी वाटत असेल तर आईला विष घालून मारुन टाक, सासुची धक्कादायक ऑफर; मुलाने प्रयत्नही केला पण...

माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेमध्ये आरोपी मुलाविरुद्ध त्याच्याच वडिलांनी तक्रार दाखली केली असून आरोपीच्या भावानेही धक्कादायक दावे केलेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 13, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:15 PM IST
बायको घरी नांदावी वाटत असेल तर आईला विष घालून मारुन टाक, सासुची धक्कादायक ऑफर; मुलाने प्रयत्नही केला पण...
Image Credit: उत्तर प्रदेशमधील धक्कादायक प्रकार (फोटो एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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बायको घरी नांदावी वाटत असेल तर आईला विष घालून मारुन टाक, सासुची धक्कादायक ऑफर; मुलाने प्रयत्नही केला पण...
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