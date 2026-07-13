/बायको घरी नांदावी वाटत असेल तर आईला विष घालून मारुन टाक, सासुची धक्कादायक ऑफर; मुलाने प्रयत्नही केला पण...

उत्तर प्रदेशमध्ये माणुसकीला काळीमा फासणारी एक विचित्र घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्याच आईला अन्नातून विष देऊन ठार मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आईला ठार करण्याच्या या कटामागील मास्टरमाईंड या तरुणाची सासू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमध्ये तरुणाने सासुच्या सांगण्यावरुन आईला मारण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणाचा सध्या पोलीस तपास करत असून आरोपांची सत्यता पडताळून पाहिली जात आहे. सध्या पोलीस फॉरेन्सिक अहवालाच्या प्रतिक्षेत असून या अङवालाबरोबरच न्यायालयामध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या पुराव्यांवरुनच आरोपातील तथ्य स्पष्ट होईल.
बरपुरा गावामध्ये हा सारा प्रकार घडला असून हे गाव आग्र्यातील पिनाहट पोलीस स्थानकाच्या हद्दीत येतं. पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार 9 जुलै 2026 रोजी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास आरोपी रविंद्रने आईला विष घातलेलं अन्न खायला दिलं. विशेष म्हणजे रविंद्रच्या वडिलांनीच त्याच्याविरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली आहे. रविंद्रने माझी पत्नी राममूर्ती हिला विषारी अन्न खायला दिलं, असं रणवीर सिंह यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. काबुली चण्यांच्या भाजीतून (छोल्यांची भाजी) मुलाने राममूर्ती यांना विषारी पदार्थ खाऊ घातल्याचा आरोप रणवीर सिंह यांनी केला आहे. अन्न खाल्ल्यानंतर राममूर्ती यांची प्रकृती अचानक बिघडली. त्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
सध्या रामामूर्ती त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणामधील अजून एक धक्कादायक बाब म्हणजे एफआयआरमध्ये आणखी एक आरोप करण्यात आला आहे. रणवीर यांच्या तक्रारीत, "आरोपी रविंद्रने हा विषारी आईला पदार्थ आईला खाऊ घालण्यास त्याची सासू फुलवती हिने दिल्याची माहिती सांगितली होती," असंही नमूद केलं आहे. तक्रारीनुसार फुलवतीने रविंद्रला गटपुरा गावात बोलावून विषाची पुडी दिली. 'तू तुझ्या आईला संपवल्यासच माझ्या मुलीला तुझ्यासोबत पाठवेन', अशी अट फुलवतीने घातल्याचा आरोप रणवीर यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे केवळ आरोपीचे वडीलच नाही तर भावानेही त्याच्यावर गंभीर आरोप केलेत. आरोपीचा भाऊ मुकेशने, "कुटुंबाने नुकत्याच खरेदी केलेल्या जमिनीवरून कौटुंबिक वाद सुरू होता, असं म्हटलं आहे. रविंद्रची पत्नी तिच्या माहेरी राहत होती. तिला परत नांदायला पाठवण्यासाठी तिच्या आईने रविंद्रने त्याच्या आईला विष द्यावं अशी अट घातली होती. त्यानंतर रविंद्रने छोल्यांच्या भाजीमध्ये विष मिसळून आईला खाऊ घातले," असा आरोप केला आहे.
तक्रारीनंतर पोलिसांनी रविंद्रला अटक केली असून त्याच्या सासुचा या कटात काय आणि कसा सहभाग होता याचा तपास पोलीस करत आहेत.