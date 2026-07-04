Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सरची पतीकडून निर्घृण हत्या! बेडरुममधून खेचून हॉलमध्ये आणलं अन् मुलासमोरच अंगावर बसून...

सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सरची पतीकडून निर्घृण हत्या! बेडरुममधून खेचून हॉलमध्ये आणलं अन् मुलासमोरच अंगावर बसून...

पतीने तिला खेचत बेडरुममधून हॉलमध्ये आणलं. मुलासमोरच त्याने तिच्यावर वार करण्यास सुरुवात केले. मुलाने आईला वाचवण्याचा प्रयत्न केला पण यात तोही जखमी झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:51 AM IST
सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सरची पतीकडून निर्घृण हत्या! बेडरुममधून खेचून हॉलमध्ये आणलं अन् मुलासमोरच अंगावर बसून...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूज एका क्लिकवर
Maharashtra breaking news16 min ago
2
uddhav thackeray48 min ago
3
ThaneJul 03
4
Sanju SamsonJul 03
5
MalegonJul 03