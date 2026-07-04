/सोशल मीडिया इन्फ्युएन्सरची पतीकडून निर्घृण हत्या! बेडरुममधून खेचून हॉलमध्ये आणलं अन् मुलासमोरच अंगावर बसून...

उत्तर प्रदेशातील मेरठ जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. येथील सरूरपुर पोलीस स्टेशनअंतर्गत येणाऱ्या हर्रा कसबा येथे शुक्रवारी (3 जुलै 2026) सकाळी सुमारे 6 वाजता सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि ब्यूटीशियन निशा चौहान हिची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. तिच्या पतीनेच तिची हत्या करुन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र त्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न फसला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, निशा ही 40 वर्षांची होती. निशाचा पती प्रदीप चौहान (42) यांने चाकूने हल्ला करुन हत्या केली. प्रदीपने निशाला बेडरूममधून खेचून हॉलमध्ये नेले. त्यानंतर तिच्या अंगावर बसून गळा व छातीवर चाकूने अनेक वार केले. त्यांचा 17 वर्षांचा मुलगा देव आईला वाचवण्याच्या प्रयत्नात स्वतः जखमी झाला. आरोपी पती प्रदीपने घटनेनंतर स्वतःवरही अनेक चाकूचे वार केले आणि आत्महत्येचा प्रयत्न केला. दोघांना रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी निशा यांना मृत घोषित केले. प्रदीपवर उपचार सुरू आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निशाला संपवण्यामागे संपत्तीसंदर्भातील वाद असल्याची शक्यता आहे. निशाला 17 लाख रुपये किंमतीचा जमिनीचा तुकडा स्वत:च्या नावावर रजिस्टर करायचा होता. मात्र प्रदीपचा याला विरोध होता. यावरुन दोघांमध्ये रात्री भांडण झालं. मात्र या भांडणाचा राग मनात ठेऊन सकाळी प्रदीपने निशाला संपवलं. निशा आणि प्रदीप यांना तीन मुलं आहेत. जखमी देवला शुभ (16) आणि मुलगी एंजल (12) अशी दोन लहान भावंडं आहेत. निशा चौहान इंस्टाग्रामवर स्थानिक स्तरावर बरीच लोकप्रिय होती. तिची 'मिस्त्री मान जाओ' ही रील खूप व्हायरल झाली होती. निशा ब्यूटी पार्लरही चालवत होती.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांची तुकडी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून तपास सुरु करण्यात आला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार रुग्णालयामध्ये उपचार घेत असतानाच प्रदीपला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून या प्रकरणाची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. पोलिसांनी मुलांकडे चौकशी केली असून, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात आहे.
मेरठ पोलिसांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, प्राथमिक तपासातून असे दिसून आले आहे की, कौटुंबिक वादातून पतीने आपल्या पत्नीची हत्या केली आणि त्यानंतर स्वतःलाही जखमी करून घेतले. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणामध्ये शेजाऱ्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.