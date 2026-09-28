/मासिक पाळीच्या काळातही पती..., पत्नीचे गंभीर आरोप; तसले Video पाहून भलत्याच मागण्या! पोलिसांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण

उत्तर प्रदेशातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गोरखपूरमधील एका महिलेने तिच्या इंजिनिअर पतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. पती अश्लील चित्रपट पाहिल्यानंतर आपल्यावरही चित्रपटांमध्ये दाखवल्याप्रमाणे लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे. पती मासिक पाळीच्या काळात लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसाठी दबाव आणल्याचाही आरोपही या महिलेने केला आहे. गोरखपूरच्या शाहपूर भागातील या 25 वर्षीय महिलेने, दिल्ली विकास प्राधिकरणात सहायक अभियंता असलेल्या तिच्या पतीविरुद्ध आणि सासरच्या इतर पाच मंडळींविरुद्ध हुंड्यासाठी छळ, मारहाण आणि गंभीर शारीरिक छळाचे आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे.
आरोप करणाऱ्या महिलेचे लग्न 9 डिसेंबर 2022 रोजी दिल्लीत राहणाऱ्या एका व्यक्तीशी झाले. आई-वडिलांनी लग्नावर लाखो रुपये खर्च केल्याचंही तिने म्हटलं आहे. दिल्लीमध्ये राहायला आल्यानंतर फ्लॅटवर दोघेच असताना पतीचे वर्तन अधिकच बिघडल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. महिलेने तिच्या पतीवर मासिक पाळीच्या काळात लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडल्याचा आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. महिलेचा आरोप आहे की, लग्नानंतर काही दिवसांतच तिच्या सासरच्या मंडळींनी तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली. मुलाच्या सरकारी नोकरीचा हवाला देऊन, एक कोटी रुपयांचा हुंडा न मिळाल्याबद्दल तो तिला खोचक पद्धतीने आणि टोमणे मारुन बोलू लागला.
सासू, सासरे, दीर आणि नणंद मला मारहाण आणि शिवीगाळ करायचे असा आरोप या महिलेने तक्रारीत केला आहे. 2023 मध्ये फेब्रुवारी महिन्यात ती तिच्या पतीसोबत दिल्लीला राहायला गेली. यानंतर तिचा पती आणखीनच विचित्र वागू लागला. महिलेचा आरोप आहे की, ती दिल्लीतील पतीसोबत एका फ्लॅटमध्ये राहत होती. तिथे राहत असताना तिच्या पतीचे वागणे आणखीनच बिघडले. तिने तिच्या पतीवर आरोप केला आहे की, तो तिला मासिक पाळीच्या काळात लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडत असे आणि अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांसाठी तिच्यावर दबाव टाकत असे. घरात इतर कोणीही नसल्याने तो तिच्यावर बळजबरी करु त्याने अश्लील चित्रपटांमध्ये ज्या पद्धतीने शरीरसंबंध ठेवताना पाहिले अशीच अपेक्षा तो पत्नीकडून करायचा.
पत्नीचा आरोप आहे की, पतीच्या मागण्यांना विरोध केल्यावर तो तिला मारहाण करायचा. अश्लील चित्रपट पाहिल्यानंतर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, तिच्यावर माहेरून आणखी 50 लाख रुपये आणण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. पत्नीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून, शाहपूर पोलिसांनी 22 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी पती, सासू, सासरे, दीर आणि नणंद यांच्याविरुद्ध संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला.