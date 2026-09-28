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मासिक पाळीच्या काळातही पती..., पत्नीचे गंभीर आरोप; तसले Video पाहून भलत्याच मागण्या! पोलिसांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण

महिलेने स्वत:च्या पतीवर अनेक गंभीर आरोप करताना ते दोघेच कुटुंबापासून दूर फ्लॅटमध्ये राहण्यास आल्यानंतर पतीकडून कोणकोणत्या मागण्या केल्या जायच्या याबद्दलचे धक्कादायक खुसाले केले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:54 AM IST
मासिक पाळीच्या काळातही पती..., पत्नीचे गंभीर आरोप; तसले Video पाहून भलत्याच मागण्या! पोलिसांपर्यंत पोहोचलं प्रकरण
Image Credit: पत्नीच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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