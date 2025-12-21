'नमो भारत ट्रेन'मध्ये अश्लील चाळे! 2 विद्यार्थ्यांचा घाणेरडा Video व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने...

Viral Vulgar Video: रॅपिड रेल्वे सेवा म्हणून विकसित केल्या जात असलेल्या नमो भारत ट्रेनमधील एक हादरवून टाकणारा व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहे. धावत्या ट्रेनमध्ये एक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी अश्लील चाळे करत असल्याचं या व्हिडीओत दिसत आहे. दोघांमधील या अश्लील चाळ्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ही घटना उत्तर प्रदेशमधील रिजनल रॅपीड ट्रानझिस्ट सिस्टीम नेटवर्कच्या गाझियाबाद-मेरठ मार्गावर चालणाऱ्या ट्रेनमध्ये घडली आहे. हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्यासाठी नॅशनल कॅपिटल रिजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या (एनसीआरटीसी) अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणार आहेत.
व्हायरल झालेला हा व्हिडीओ 24 नोव्हेंबरचा असून ट्रेन मोदीनगर (उत्तर) स्थानकामध्ये पोहोचत असताना रेकॉर्ड झाला आहे. व्हिडीओमध्ये ट्रेनच्या आत होणाऱ्या घोषणाही ऐकू येत आहेत. व्हिडीओत तिसरा प्रवासी या जोडप्यापासून दोन रांगा सोडून बसल्याचं दिसत आहे. सर्वांसमोरच या दोघांचे अश्लील चाळे सुरु असताना कोणीही त्यांना रोखण्याचा किंवा त्यासंदर्भात पोलीस अथवा संबंधित यंत्रणांना सांगण्याचा/ कळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
एनसीआरटीसीच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीखाली यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. "हा व्हिडीओ मागील महिन्यात 24 नोव्हेंबरचा आहे. या प्रकरणामध्ये तपास सुरु करण्यात आला असून काही प्रमाणात कारवाई करण्यासही सुरुवात झाली आहे. आम्ही लोकांमध्ये असल्या प्रकरणांसंदर्भात जागृकता निर्माण करण्यासाठी मोहीम चालवत आहोत," असं या अधिकाऱ्याने सांगितलं. अधिकाऱ्याने हे ही सांगितलं की व्हिडीओमध्ये दिसणारं जोडपं हे रेल्वे प्रशासनातील कर्मचारी नाहीत.
तसेच ट्रेनमधील सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजमध्ये रेकॉर्ड झालेला हा सारा प्रकार कोणीतरी आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करुन तो व्हिडीओ व्हायरल केला. 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं असून त्यांनी या व्हिडीओची सत्यता पडताळून पाहिली नाही. 'झी 24 तास'ही तसा कोणताही दावा करत नाही.
गाझियाबाद पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी याबद्दल संबंधित स्थानक प्रमुखाला तपासाचे आदेश दिले असून रेल्वे प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन तपास सुरु केला आहे. रेल्वेकडून यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत तक्रार पोलिसांकडे नोंदवण्यात आलेली नसल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
व्हिडीओत दिसणारे हे दोघे कोण आहेत? त्यांचा सीसीटीव्हीत रेकॉर्ड झालेला व्हिडीओ मोबाईलमध्ये शूट करुन कोणी व्हायरल केला? यामागे नेमकं कोण आहे याचा शोध सध्या पोलीस घेत आहेत.