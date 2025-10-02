English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Po*n व्हिडीओ दाखवून पत्नीला तशाच पद्धतीने S*x ला भाग पाडलं अन्...; पत्नीनेच सांगितला घटनाक्रम

Crime News: हादरवून टाकणारी घटना समोर आली असून नेमकं काय घडलं हे आरोपी पत्नीनेच पोलिसांना सांगितलं आहे. नक्की हा प्रकार घडलाय कुठे आणि झालं काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 2, 2025, 09:23 AM IST
तिने स्वत: केला मोठा खुलासा (प्रातिनिधिक फोटो)

Crime News: इंटरनेटमुळे संपूर्ण जग मोबाईलच्या माध्यमातून तळहातावर आलं आहे, असं म्हटलं जातं. आज इंटरनेटच्या माध्यमातून अगदी काही क्षणांमध्ये जगभ्रमंती करता येते. जगातील कोणतीही माहिती अगदी काही क्लिकवर उपलब्ध झाली आहे. भारतासारख्या देशात तर इंटरनेट सेवा स्वस्त असल्याने वापरकर्त्यांच्या संख्येनुसारही भारत जगभरात काही अव्वल देशांपैकी एक आहे. मात्र ज्याप्रमाणे इंटरनेट हे वरदान ठरत आहे त्याप्रमाणेच हा शाप कसा आहे याची जाणीव करुन देणाऱ्या घटना वेळोवेळी घडत असतात. अशीच एक घटना कर्नाटकमध्ये घडली असून त्यात एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे पत्नीनेच आपल्या पतीला संपवल्याचा विचित्र प्रकार समोर आला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात...

कुठे घडला हा प्रकार?

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील कोप्पल जिल्ह्यामधील मुनीराबाद येथे एक विचित्र घटना समोर आली आहे. येथील एका महिलेने तिच्या पतीची हत्या केली आहे. या हत्येमागील कारण चक्रावून टाकणारं आहे. पतीने त्याच्या मोबाईल फोनवर पत्नीला काही अश्लील व्हिडिओ (पॉर्न व्हिडीओ) दाखवले. त्यानंतर आपण व्हिडीओत दाखवलं आहे त्याच पद्धीतने शरीरसंबंध ठेऊ अशी मागणी पती करु लागला. पतीने बळजबरी करुन तिला संबंध ठेवण्यास भाग पाडलं. याच मुद्द्यावरुन जोरदार वाद झाला. याच वादातून तिने त्याची हत्या केली. ही घटना शनिवारी रात्री उशिरा कोप्पल जिल्ह्यातील मुनीराबाद येथे घडली आहे.

नेमकं झटापटीत काय घडलं?

आरोपी महिलेचं नाव महादेवी असं आहे. तर तिच्या मयत पतीचं नाव रमेश असं होतं. रमेश हा 51 वर्षांचा होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा सारा प्रकार घडला तेव्हा रमेश दारूच्या नशेत होता असा दावा केला जात आहे. दारुच्या नशेत असल्यानेच रमेशने व्हिडीओत दाखवल्याप्रमाणे पत्नीला लैंगिक समाधानासाठी काही गोष्टी करण्यास भाग पाडले. यावरून दोघांमध्ये खटका उडला. त्यानंतर संतापलेल्या महादेवीने रमेशच्या डोक्यात मुसळ मारला. अचानक जोरदार हल्ला झाल्याने रमेश खाली पडला आणि जागीच त्याचा मृत्यू झाला. 

स्वत: पोलीस स्टेशनला पोहोचली

रमेशची हत्या केल्यानंतर, महादेवी स्वत: मुनीराबाद पोलिस ठाण्यात गेली. महादेवीने संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. महादेवीने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. तिने पोलिसांना सांगितले की, लैंगिक छळ आणि आर्थिक छळाला आपण कंटाळलो होतो. नवरा नेहमी माझा छळ करायचा. याला कंटाळूनच आपण त्याला संपवलं असून केलेल्या कृतीचा आपल्याला पश्चाताप नसल्याचंही तिने पोलिसांकडे नोंदवलेल्या जबाबात म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

