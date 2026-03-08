Live स्ट्रिमींग करत Youtuber चा आत्महत्येचा प्रयत्न; 150 KM स्पीडने मुद्दाम गाडी धडकवली अन्...; Video पाहिला का?

Anurag Dobhal Instagram Live Accident: उत्तराखंडमधील डेहराडूनमधील लोकप्रिय युट्यूबर आणि बिग बॉस 17 चा स्पर्धक अनुराग डोभालने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'यूके०७ रायडर' नावाने नेटकऱ्यांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या अनुरगाने मुद्दाम स्वत:ची गाडी धडकवून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. गाझियाबादमधील डासना येथे त्याने लाइव्ह स्ट्रिमिंग करत आपल्याच गाडीचा अपघात घडवून आणला. सुदैवाने यामधून अनुराग वाचला आहे.
अनुराग त्याच्या इन्स्टाग्रामवरुन लाईव्ह व्हिडीओ शूट करत असतानाच त्याने गाडी धडकवली. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार झाला तेव्हा त्याचे हजारो चाहते हा व्हिडिओ लाइव्ह पाहत होते. लाईव्ह व्हिडिओ दरम्यान वेगवान कार डिव्हायडरला धडकल्याचं दिसत आहे. गाडी चालवतानाच अनुरागने हा व्हिडीओ शूट केला असून गाडीचा वेग 150 किलोमीटर प्रती तासाहून अधिक असल्याचं दिसत आहे. या अपघातामुळे अनुरागच्या मानसिक स्थितीबद्दल अनेकांनी शंका उपस्थित केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वृत्तानुसार, अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम अकाउंटवरुन लाईव्ह व्हिडीओ शूट करत असताना हा भीषण अपघात झाला. लाईव्ह व्हिडिओ दरम्यान, त्याने अचानक त्याच्या कारचा वेग वाढवला. तो ताशी 150 किलोमीटरपेक्षा जास्त होता. इतक्या वेगाने कार धावत असतानाच अचानक नियंत्रण गमावून ही गाडी थेट मेरठ एक्सप्रेसवेवरच्या डिव्हायडरवर आदळली. अनुरागच्या फॉलोअर्सने हे भयानक दृश्य इन्स्टाग्रामवरुन लाईव्ह पाहिले आणि हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
हजारो फॉलोअर्स हा व्हिडीओ लाइव्ह पाहत असल्याने अपघातानंतर लगेचच घटनास्थळी गोंधळ उडाला. जखमी अनुरागला तातडीने मेरठच्या सुभारती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांची एक टीम सतत त्याच्या प्रकृतीवर नजर ठेवून आहे. सध्या त्याच्यावर उपचार सुरू असून त्याच्या जीवाला कोणताही धोका नाही. इन्स्पेक्टर पर्तपूर यांनी सांगितले की, दुखापती किरकोळ आहे. हा अपघात अनुराग फॉर्च्युनर गाडी चालवत असताना झाला.
अनुराग गेल्या काही काळापासून कौटुंबिक वादामुळे मानसिक तणावात आहे. त्यानेच यासंदर्भातील व्हिडीओ पोस्ट केला होता. अनुरगाने व्हिडीओ पोस्ट केल्यानंतर हा अपघाताचा प्रकार घडल्याने प्रकरणाचं गांभीर्य अधिक वाढलं आहे. एका इंस्टाग्राम लाईव्ह दरम्यान अनुराग अत्यंत भावनिक झाल्याचं दिसून आलं. व्हिडिओमध्ये त्याने, "आई, जर मी माझ्या पुढच्या जन्मी तुझ्या पोटी जन्माला आलो तर कृपया मला प्रेम दे... मला खरोखर प्रेमाची गरज होती. आता कोणीही माझे जवळचे लोक उरले नाहीत, मी कोणाला बोलवू?" असं म्हणत खंत व्यक्त केली होती.
व्हिडीओ सुरु असतानाच अचानक अनुराग वेगाने गाडी चालवू लागला गाडी धडकण्याच्या आधीच त्याने, "चला शेवटच्या राईडसाठी जाऊयात," असं म्हटलं होतं. अपघातानंतर, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या आणि गावकऱ्यांच्या मदतीने अनुरागला गाडीतून बाहेर काढण्यात आले आणि वेळीच रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलं. सध्या, पोलिस आणि संबंधित अधिकारी हा अपघात वेगाने गाडी चालवल्यामुळे झाला की जाणूनबुजून अनुरागचा अपघात घडवून आणण्यासाठी कट रचला गेला याचा तपास करत आहेत.
Anurag Dobhal (UK07 Rider) came live on Instagram, wherein he could be seen driving his car rashly. Calling it the last ride, Anurag ended the video abruptly, which seemed like a crash. He attempted su!c¡de, however he's safe, and hospitalized currently. pic.twitter.com/bJoLeDQHd5
— BBTak (@BiggBoss_Tak) March 7, 2026
अनुराग डोवालने 4 मार्च रोजी त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर सुमारे दोन तासांचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. व्हिडिओमध्ये त्याने त्याचे वैयक्तिक आयुष्य, कौटुंबिक वाद, लग्न, लग्नासहीत संसारामधून बाहेर पडण्याची शक्यता, आर्थिक अडचणी आणि मानसिक ताण याबद्दल सविस्तरपणे आपल्या आयुष्यात काय सुरु आहे हे सांगितलं. व्हिडिओ दरम्यान तो अनेक वेळा भावनिक झाला आणि रडतानाही दिसला. त्याने सांगितले की गेल्या काही वर्षांत त्याचे आयुष्य पूर्णपणे बदलले आहे आणि परिस्थितीमुळे त्याला त्याच्या आयुष्यातील घटनाक्रम सार्वजनिकरित्या सांगावा लागल्याचा दावा केला.