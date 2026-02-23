पती घरात नसताना महिलेच्या मर्जीने तिच्या घरात प्रवेश करणारा पुरुष घुसखोर नाही; कोर्टाने आरोपीला निर्दोष मुक्त केले

Criminal Trespass Law : पती घरात नसताना महिलेच्या मर्जीने तिच्या घरात प्रवेश करणारा पुरुष भारतीय दंड संहितेनुसार 'गुन्हेगारी घुसखोरी'मानली जाऊ शकत नाही. ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या कनिष्ठ न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने आयपीसी कलम 450 (गुन्हेगारी घुसखोरी) अंतर्गत दोषी ठरवलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
2021 मधील हे प्रकरण आहे. एका व्यक्तीने आपल्या अनुपस्थितीत घरात शिरून विवाहितेवर बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. अजित किशन याच्यावर आरोप झाले. मे 2025 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टाने असं निरीक्षण नोंदवले होते की, संबंधित महिलेचे आरोपीसोबतचे संबंध हे 'परस्पर संमतीने' होते. त्यामुळे न्यायालयाने बलात्काराचे कलम 376 हटवले होते. मात्र, 'पतीच्या गैरहजेरीत घरात प्रवेश करणे' हे बेकायदेशीर ठरवून कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला आयपीसी कलम 450 (गुन्हेगारी घुसखोरी) अंतर्गत दोषी ठरवले होते. या शिक्षेला आरोपीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही यांच्या एकलपीठासमोर आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला. महिला विवाहित असेल आणि तिने स्वतःच्या संमतीने एखाद्या व्यक्तीला घरात प्रवेश दिला असेल, तर तो प्रवेश केवळ ती विवाहित आहे म्हणून 'गुन्हेगारी' ठरत नाही असं मत न्यायालयाने मांडले. फौजदारी गुन्हा केवळ कायद्यातील कलमांच्या आधारावर निश्चित केला पाहिजे. सामाजिक किंवा नैतिक निकषांवर आधारित अयोग्यतेला गुन्हेगारी स्वरूप देता येणार नाही. या प्रकरणी जेव्हा बलात्काराचा आरोप न्यायालयाने पुराव्यांअभावी फेटाळून लावला आहे, तेव्हा जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा कोणताही गुन्हा करण्याचा आरोपीचा हेतू होता, असे म्हणता येणार नाही.
आयपीसी कलम 450 नुसार गुन्हा दाखल झाल्यास ते सिद्ध होण्याचे काही निकष आहेत. आरोपीने अंत्यंत क्रूर अथवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा प्रकारचे कृत्य करण्याच्या हेतूने घरात प्रवेश केला तरच आयपीसी कलम 450 नुसार गुन्हा दाखल करता येवू शकतो. या प्रकरणात संबंध परस्पर संमतीने असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोपीचा असा कोणताही गुन्हेगारी हेतू दिसून येत नाही. केवळ मालमत्तेत प्रवेश करणे म्हणजे गुन्हेगारी घुसखोरी नव्हे, तर त्यामागे कायद्याने परिभाषित केलेला विशिष्ट गुन्हेगारी हेतू असणे आवश्यक आहे," असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच आरोपीची शिक्षा रद्द केली आणि त्याला सर्व आरोपातून मुक्त केले आहे. तक्रारदार व्यक्तीला मोठा दणका बसला आहे.