/भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळ! परकीय चलन साठा, परकीय चलन मालमत्ता आणि सोन्याच्या साठ्यात मोठी घट, थेट सर्व सामान्यांना फटक बसणार

जगातिक अर्थव्यस्थेत तणाव स्थिती आहे. जगावर आर्थिक मंदीचे संकट घोंगावत आहे. अशातच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खळबळजनक घडामोड घडली आहे. परकीय चलन साठा, परकीय चलन मालमत्ता आणि सोन्याच्या साठ्यात मोठी घट झाली आहे. याचा थेट सर्व सामान्यांना फटक बसणार आहे.
Foreign currency reserves: भारताच्या परकीय चलन साठ्यात पुन्हा एकदा मोठी घट झाली आहे. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची तीव्र घसरण होत आहे. डॉलरची पडझड रोखण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) खुल्या बाजारात डॉलरची विक्री करत आहे. यामुळे गेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 7.51 अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. आधीच परकीय चलन साठा 8 अब्ज डॉलरहून अधिकने कमी झाला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परकीयचलन साठ्याची स्थिती दर्शवणारी आकडेवारी जाहीर केली. 22 मे 2026 पर्यंतची ही अपडेट आहे. भारताचा परकीय चलन साठा 7.511 अब्ज डॉलरने घटला आहे. 22 मे 2026 च्या एका आठवड्यापूर्वी, त्यात 8.094 अब्ज डॉलरची घट झाली होती. आता, पुन्हा एकदा भारताच्या परकीय चलन साठ्यात घट झाली आहे. परकीय चलन साठा 681.348 अब्ज डॉलर इतका झाला आहे. यापूर्वी, 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताकडे 728.494 अब्ज डॉलर इतका विक्रमी उच्चांक असलेला परकीयचन साठा होता.
22 मे 2026 रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन मालमत्तेत 2.782 अब्ज डॉलरची घट झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या साप्ताहिक आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. याच्या आधीच्या आठवड्यात 6.483 अब्ज डॉलरची मोठी घट झाली होती. आता परकीय चलन मालमत्ता (FCA) 543.032 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाली आहे. परकीय चलन मालमत्ता (FCA) हा देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. डॉलरमध्ये गणल्या जाणाऱ्या परकीय चलन मालमत्तेमध्ये युरो, पाउंड आणि येन यांसारख्या विविध चलनांमधील चढ-उतारांचा देखील थेट परिणाम परकीय चलन मालमत्तेच्या आकडेवारीवर होतो.
परकीय चलन साठा आणि परकीय चलन मालमत्ता यासह सोन्याच्या साठ्यातही मोठी घट झाली आहे. सोन्याच्या दरात सातत्याने मोठी घसरण सुरु आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या सुवर्णसाठ्याचे मूल्य 4.530 अब्ज डॉलरने कमी झाले. याआधी RBI च्या सुवर्णसाठ्याच्या मूल्यात 1.536 अब्ज डॉलरची घट झाली होती. आता, त्याच्या सुवर्णसाठ्याचे मूल्य 114.786 अब्ज डॉलरवर आले आहे. मार्च 2026 च्या अखेरीस, आरबीआयकडे 880.52 टन सोन्याचा साठा होता. हे देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्याच्या सुमारे 16.7 टक्के आहे. त्याच्या मूल्यातील घटीचा परिणाम एकूण परकीय चलन साठ्यावर होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आठवड्यात भारताच्या विशेष रेखांकन अधिकारात (SDR) किंचित घट झाली आहे. या आठवड्यात SDR मध्ये 77 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली. याच्या आधीच्या आठवड्यातही 49 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली होती. आता हा आकडा 18.748 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. या आठवड्यातही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे (IMF) ठेवलेल्या देशाच्या राखीव चलन साठ्यात 33 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली आहे. याच्या आधीच्या आठवड्यातही त्यात 25 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली होती. आता हा IMF साठा 4.818 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे.
परकीय चलन साठा कमी झाल्यास याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि गंभीर परिणाम होतो. आयात महाग होते, रुपयाचे अवमूल्यन होते आणि परकीय कर्ज फेडणे कठीण होते. तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो. यामुळे कच्च्या तेलासह आयात केल्या जाणार अनेक वस्तूंचे दर वाढी शकतात.यामुळे महागाई वाढू शकते.