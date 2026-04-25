वयाची 45 ओलांडलीये? निवृत्तीनंतरच्या 'रॉयल' आयुष्यासाठी गुंतवणुकीचे 5 गोल्डन रुल्स!

Investment Tips: 45 वर्षानंतर तुमच्याकडे निवृत्तीसाठी साधारण 15 ते 20 वर्षे उरलेली असतात. या काळात तुमचे सर्व पैसे केवळ सुरक्षित पण कमी परतावा देणाऱ्या योजनांमध्ये ठेवणे चुकीचे ठरू शकते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 25, 2026, 10:41 PM IST
इन्व्हेस्टमेंट टीप्स

Investment Tips: वयाची 45 वर्षे पूर्ण होणे हा कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात मुलांचे शिक्षण, करिअर आणि स्वतःच्या भविष्यातील गरजांचे वेध लागलेले असतात. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे 'रिटायरमेंट'चा (Retirement). निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न सुरू राहावे आणि आपली जमापुंजी सुरक्षित राहावी, यासाठी गुंतवणुकीचे योग्य नियोजन करणे अनिवार्य आहे.वयाच्या 45 नंतर 'सेफ्टी' आणि 'रिटर्न्स' यांचा योग्य समतोल कसा साधावा, याचे 5 गोल्डन रुल्स जाणून घेऊया.

जोखमीचे गणित

45 वर्षानंतर तुमच्याकडे निवृत्तीसाठी साधारण 15 ते 20 वर्षे उरलेली असतात. या काळात तुमचे सर्व पैसे केवळ सुरक्षित पण कमी परतावा देणाऱ्या योजनांमध्ये (उदा. एफडी) ठेवणे चुकीचे ठरू शकते. महागाईवर मात करण्यासाठी तुमच्या पोर्टफोलिओमधील किमान 30 ते 40 टक्के हिस्सा 'इक्विटी' (Equity) किंवा 'म्युच्युअल फंड'मध्ये असणे आवश्यक आहे. उरलेला 60 टक्के हिस्सा पीपीएफ किंवा डेट फंड सारख्या सुरक्षित पर्यायांत ठेवावा. यामुळे भांडवल सुरक्षित राहते आणि संपत्तीमध्ये वाढही होते.

'एसआयपी'चा वेग वाढवा 

जर तुम्ही आधीच गुंतवणूक सुरू केली असेल, तर आता ती वाढवण्याची वेळ आली आहे. वयाच्या 45 नंतर तुमचे उत्पन्न साधारणपणे सर्वोच्च पातळीवर असते. त्यामुळे दरवर्षी तुमच्या एसआयपीच्या (SIP) रक्कमेत 10 ते 15 टक्के वाढ करा. याला 'स्टेप-अप एसआयपी' म्हणतात. निवृत्तीच्या काळात ही छोटीशी वाढ तुमच्या अंतिम फंडमध्ये (Corpus) मोठी भर घालू शकते. यामुळे चक्रवाढ व्याजाचा (Power of Compounding) पुरेपूर लाभ मिळतो.

आपत्कालीन निधी

वयानुसार जबाबदाऱ्या आणि आरोग्यविषयक समस्या वाढू शकतात. अशा वेळी 45 नंतर तुमच्याकडे किमान 6 ते 9 महिन्यांच्या खर्चासाठी पुरेल एवढा आपत्कालीन निधी असणे आवश्यक आहे. हा निधी अशा ठिकाणी ठेवा जिथून तो कधीही काढता येईल (उदा. लिक्विड फंड किंवा सेव्हिंग खाते). यामुळे कोणत्याही आर्थिक संकटात तुमच्या निवृत्तीच्या मूळ गुंतवणुकीला धक्का लागत नाही.

आरोग्य विम्याचे संरक्षण 

निवृत्तीच्या नियोजनातील सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे 'वैद्यकीय खर्च'. 45 नंतर नवीन विमा घेणे महाग पडू शकते, त्यामुळे सध्या असलेला 'हेल्थ इन्शुरन्स' (Health Insurance) टॉप-अप प्लॅनच्या मदतीने वाढवून घ्या. शक्य असल्यास गंभीर आजारांसाठीचे (Critical Illness Cover) स्वतंत्र कव्हर घ्या. निवृत्तीनंतरचे तुमचे उत्पन्न हॉस्पिटलच्या बिलात खर्च होऊ नये, याची काळजी आजच घेणे शहाणपणाचे ठरेल.

कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडा

निवृत्तीचे नियोजन करताना सर्वात पहिले लक्ष्य तुमचे गृहकर्ज किंवा इतर वैयक्तिक कर्जे फेडणे हे असावे. वयाच्या 50-55 वर्षांपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे 'ऋणमुक्त' होणे गरजेचे आहे. जर निवृत्तीनंतरही तुमच्यावर ईएमआयचे (EMI) ओझे असेल, तर तुमच्या पेन्शनमधील मोठा हिस्सा त्यातच खर्च होईल. त्यामुळे बोनस किंवा अतिरिक्त उत्पन्न मिळाल्यास त्याचा वापर कर्ज फेडण्यासाठी करा.

निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाचे विविध स्त्रोत 

केवळ एकाच गुंतवणुकीवर अवलंबून न राहता 'मल्टीपल इन्कम स्ट्रीम्स' तयार करा. यामध्ये भाड्याचे उत्पन्न, डिव्हिडंड देणारे शेअर्स, किंवा निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन यांचा समावेश असू शकतो. 45 नंतर अशा मालमत्तांमध्ये (Assets) गुंतवणूक करा ज्या तुम्हाला दीर्घकाळ नियमित परतावा देऊ शकतील.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

