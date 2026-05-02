महागाई भडका उडणार! कच्च्या तेलाच्या किंमती 126 डॉलरवर, रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरला

  भारत

Crude oil at 126 dollar per barrel rupee crosses 95: आर्थिक आघाडीवर दुहेरी फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कच्च्या तेलाची किंमत 126 डॉलर प्रति बॅरल तर रुपया 95च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेला असून 2008 च्या जागतिक मंदीनंतर  तेलाचे दर सर्वोच्च पातळीवर गेले आहेत. यामुळे महागाई वाढू शकते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 2, 2026, 09:11 AM IST
Inflation in India: पश्चिम आशियातील तणाव आणि अमेरिका-इराण यांच्यातील न थांबणारा संघर्ष यामुळे अनेक गोष्टींवर आता परिणाम जाणवू लागला आहे. विशेषतः भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि घसरत चाललेला रुपया यामुळे देशावर दुहेरी आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 126 डॉलरच्या पुढे गेला असून, ही गेल्या काही वर्षांतील उच्चांकी पातळी मानली जाते. त्याचवेळी, डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया 95 च्या आसपास घसरला, जो महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. बाजार बंद होताना तो 94.84 वर होता, पण तज्ञांच्या मते 95 च्या वरचा स्तर आता असामान्य राहिलेला नाही.

RBI पुढे मोठे आव्हान 

या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. रुपया आणखी घसरू नये यासाठी आरबीआयने बाजारात हस्तक्षेप करत त्याला काही प्रमाणात सावरण्याचा प्रयत्न केला.

अशी परिस्थिती येण्यामागची कारणे काय? 

तज्ञांच्या मते, या घडामोडींमागे काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. जसे की, 

  • कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे भारताचा व्यापार तुटवडा आणि चालू खात्यातील तुटवडा वाढण्याची शक्यता
  • परदेशी गुंतवणूकदारांकडून भारतीय बाजारातून सतत होणारी गुंतवणूक माघार
  • अमेरिकेतील 10 वर्षांच्या बाँडवरील व्याजदर वाढल्याने गुंतवणूक अमेरिकेकडे वळण्याची प्रवृत्ती

पुरवठ्यातील अडथळे आणि जागतिक तणाव

कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे पुरवठ्यातील अडचणी. होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या तेल वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने जागतिक पुरवठा कमी झाला आहे. या भागात भारताचे काही टँकर्सही अडकले असल्याचे सांगितले जाते.

भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश

भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे आणि आपल्या सुमारे 85 टक्के गरजा आयातीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो.

आयात खर्च आणि चलनावर परिणाम

कच्च्या तेलाच्या दरात प्रत्येक 1 डॉलरची वाढ भारताच्या आयात बिलात साधारण 8,000 कोटी रुपयांची भर घालते. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने सरासरी सुमारे 71 डॉलर प्रति बॅरल दराने तेल खरेदी केले होते, तर एप्रिल 2026 मध्ये हा सरासरी दर 114 डॉलरपेक्षा अधिक झाला आहे. किंमती अशाच वाढत राहिल्यास आयात बिल प्रचंड वाढेल, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढेल आणि रुपयावर आणखी दबाव येईल.

महागाईचा धोका वाढला?

महाग कच्चे तेल आणि कमजोर रुपया यामुळे देशात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीतून सामान्य नागरिकांवर होईल. सध्या तेल कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर तोटा सहन करावा लागत असून, लवकरच किरकोळ दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. विशेषतः निवडणुकांमुळे आतापर्यंत दर स्थिर ठेवले गेले होते, पण आता त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि दुसरीकडे घसरता रुपया या दुहेरी दबावामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या काळात सरकार आणि आर्थिक संस्थांना संतुलन राखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागू शकतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 2 May 2026 : सिंह राशीच्या लोकांची आ...

भविष्य