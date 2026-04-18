Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमती 10 टक्क्यांची घसरल्या; भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर काय परिणाम? बघा आजचे दर

Petrol-Diesel, CNG Price Today 18th April 2026: 18 एप्रिल 2026 रोजी जागतिक इंधन बाजारात मोठी घडामोड पाहायला मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किंमतींमध्ये अचानक बदल झाला असून होर्मुज सामुद्रधुनी संदर्भातील घडामोडींमुळे बाजारात मोठी घसरण नोंदवली गेली. सुरुवातीला सुमारे 10% पर्यंत किंमती घसरल्याचे दिसले, मात्र दिवसाच्या व्यवहारात ब्रेंट क्रूड पुन्हा सावरत सुमारे $89 प्रति बॅरलच्या वर पोहोचले. या जागतिक घडामोडींचा परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर मर्यादित प्रमाणात दिसून आला. सरकारी तेल कंपन्यांनी (IOCL, BPCL, HPCL) आजही देशातील प्रमुख शहरांमध्ये इंधन दर बहुतांश स्थिर ठेवले आहेत. काही ठिकाणी मात्र स्थानिक कर, वाहतूक खर्च आणि राज्यस्तरीय करांमुळे किंमतींमध्ये किरकोळ वाढ किंवा घट दिसून आली आहे. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या...
दिल्ली
दिल्लीमध्ये आजही इंधन दर स्थिर राहिले आहेत.
पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लिटर
डिझेल: ₹87.67 प्रति लिटर
राजधानीत गेल्या काही दिवसांपासून किंमतीत मोठा बदल दिसलेला नाही, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई
मुंबईमध्ये पेट्रोल-डिझेल दर देशातील सर्वाधिक पातळीवर कायम आहेत.
पेट्रोल: ₹103.44 प्रति लिटर
डिझेल: ₹89.97 प्रति लिटर
महानगरात वाहतूक खर्च आणि राज्य करांचा प्रभाव स्पष्ट दिसतो.
कोलकाता
पूर्व भारतातील प्रमुख शहरात किंमती तुलनेने थोड्या जास्त आहेत.
पेट्रोल: ₹104.95 प्रति लिटर
डिझेल: ₹91.76 प्रति लिटर
चेन्नई
दक्षिण भारतातही दर उच्च पातळीवर आहेत.
पेट्रोल: ₹101.03 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.61 प्रति लिटर
गुरुग्राम
पेट्रोल: ₹95.65 (29 पैसे वाढ)
डिझेल: ₹88.10 (28 पैसे वाढ)
येथे किरकोळ वाढ नोंदवली गेली आहे.
जयपूर
पेट्रोल: ₹104.62 (24 पैसे वाढ)
डिझेल: ₹90.12 (22 पैसे वाढ)
राजस्थानमध्ये दरांमध्ये थोडीशी वाढ दिसली आहे.
लखनऊ
पेट्रोल: ₹94.73 (4 पैसे वाढ)
डिझेल: ₹87.86 (5 पैसे वाढ)
उत्तर प्रदेशात अत्यंत किरकोळ बदल झाले आहेत.
तिरुवनंतपुरम
पेट्रोल: ₹107.48 (8 पैसे वाढ)
डिझेल: ₹96.48 (20 पैसे वाढ)
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये दर तुलनेने जास्त आहेत.
पटना
पेट्रोल: ₹105.23 (35 पैसे घट)
डिझेल: ₹91.49 (33 पैसे घट)
बिहारमध्ये आज दिलासादायक घट पाहायला मिळाली आहे.
महाराष्ट्रात CNG चे दर शहरानुसार वेगवेगळे आहेत आणि वाहतूक व वितरण खर्चानुसार बदलत राहतात.
मुंबई
CNG: ₹75.00 प्रति किलो (सुमारे स्थिर दर)
मुंबईत Mahanagar Gas च्या नेटवर्कमुळे दर तुलनेने स्थिर राहतात.
ठाणे आणि नवी मुंबई
CNG: ₹75.00 ते ₹76.00 प्रति किलो
या भागात किरकोळ फरक दिसतो.
पुणे
CNG: सुमारे ₹86.00 प्रति किलो
पुण्यात मुंबईपेक्षा किंचित जास्त दर आहेत.
नागपूर
CNG: ₹90.00 ते ₹92.00 प्रति किलो
विदर्भ भागात वाहतूक खर्चामुळे दर तुलनेने अधिक आहेत.
एकूणच पाहता, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी चढ-उताराची स्थिती आहे. तरीही भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आज स्थिर राहिल्या आहेत, जे सध्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, पुढील काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑइलच्या हालचालींवरच भारतातील इंधन दरांचे पुढील चित्र अवलंबून राहणार आहे. स्थानिक कर, रुपयाचा डॉलरसमोरचा दर आणि वाहतूक खर्च यामुळे शहरनिहाय फरक कायम राहणार आहे.