  Petrol Diesel Price: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शांत होण्याची शक्यता, कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर काय?

Petrol Diesel Price Today, 17th April: दररोज सकाळी 6 वाजता इंधनाचे दर जाहीर झाले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली घसरल्या आहेत. त्यामुळे आज पेट्रोल-डिझेलचे दर काय आहेत हे जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 17, 2026, 12:14 PM IST
Petrol-Diesel, CNG Price Today 17th  April 2026: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दुसऱ्या संभाव्य चर्चेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा घसरण दिसून येत आहे. US आणि Iran यांच्यात दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चा लवकरच होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.  यावेळी या चर्चेतून तणाव कमी होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर क्रूड ऑइलचा दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला आहे. गुरुवारी किंचित वाढ झाल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी पुन्हा बाजारात नरमाई दिसली. WTI Crude Oil सुमारे 1 डॉलरने घसरून 93.62 डॉलर प्रति बॅरलवर आला, तर ब्रेंट क्रूड तेल देखील जवळपास 98.46 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींमुळे दरात उसळी आली होती, मात्र आता परिस्थिती थोडी स्थिर होताना दिसते.

तज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात सहमती होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः काही राजनैतिक हालचालींनंतर ही अपेक्षा अधिक बळकट झाली आहे. मात्र, चर्चेची नेमकी तारीख अजून निश्चित झालेली नाही. दरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे जहाजवाहतुकीवरही परिणाम झाल्याचे अपडेट्स  समोर येत आहेत.

या घडामोडींचा भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मार्च महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे तेल कंपन्यांवर दबाव वाढला होता. मात्र सरकारने हस्तक्षेप करत करात कपात केली आणि ग्राहकांना दिलासा दिला. त्यामुळे सध्या देशांतर्गत इंधन दर स्थिर आहेत.

आज प्रमुख शहरांमधील दर

  • दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर
  • मुंबई: पेट्रोल ₹103.54, डिझेल ₹90.03 प्रति लिटर
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.84, डिझेल ₹92.48 प्रति लिटर
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹105.45, डिझेल ₹91.81 प्रति लिटर
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.05 | डिझेल ₹90.57
  • नागपूर: पेट्रोल ₹104.23 | डिझेल ₹90.78
  • नाशिक: पेट्रोल ₹103.80 | डिझेल ₹90.30
  • औरंगाबाद: पेट्रोल ₹104.60 | डिझेल ₹91.10
  • ठाणे: पेट्रोल ₹103.70 | डिझेल ₹90.10

महाराष्ट्रातील CNG दर 

  • मुंबई / MMR: ₹80 ते ₹82 प्रति किलो
  • पुणे / पिंपरी-चिंचवड: ₹90.75 प्रति किलो
  • राज्य सरासरी: ₹89 ते ₹90 प्रति किलो
  • कोल्हापूर (जास्त): ₹96+ प्रति किलो
  • पालघर (कमी): ₹79–80 प्रति किलो

एकूणच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घडामोडींवरच पुढील काळातील इंधन दर अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

