Petrol Diesel Price: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव शांत होण्याची शक्यता, कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या; आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर काय?

Petrol-Diesel, CNG Price Today 17th April 2026: अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दुसऱ्या संभाव्य चर्चेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा घसरण दिसून येत आहे. US आणि Iran यांच्यात दुसऱ्या टप्प्यातील चर्चा लवकरच होऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यावेळी या चर्चेतून तणाव कमी होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर क्रूड ऑइलचा दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला आहे. गुरुवारी किंचित वाढ झाल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी पुन्हा बाजारात नरमाई दिसली. WTI Crude Oil सुमारे 1 डॉलरने घसरून 93.62 डॉलर प्रति बॅरलवर आला, तर ब्रेंट क्रूड तेल देखील जवळपास 98.46 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आला. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींमुळे दरात उसळी आली होती, मात्र आता परिस्थिती थोडी स्थिर होताना दिसते.
तज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये काही प्रमाणात सहमती होण्याची शक्यता वाढली आहे. विशेषतः काही राजनैतिक हालचालींनंतर ही अपेक्षा अधिक बळकट झाली आहे. मात्र, चर्चेची नेमकी तारीख अजून निश्चित झालेली नाही. दरम्यान, होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे जहाजवाहतुकीवरही परिणाम झाल्याचे अपडेट्स समोर येत आहेत.
या घडामोडींचा भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. मार्च महिन्यात कच्च्या तेलाच्या दरवाढीमुळे तेल कंपन्यांवर दबाव वाढला होता. मात्र सरकारने हस्तक्षेप करत करात कपात केली आणि ग्राहकांना दिलासा दिला. त्यामुळे सध्या देशांतर्गत इंधन दर स्थिर आहेत.
एकूणच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय घडामोडींवरच पुढील काळातील इंधन दर अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.