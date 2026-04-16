Petrol Diesel Price: सलग तिसऱ्या दिवशी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या, पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर वाढले? जाणून घ्या

Petrol-Diesel, CNG Price Today 16 April 2026: जागतिक राजकारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. आसिम मुनीर तेहरानमध्ये पोहोचल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा चर्चेची शक्यता वाढली आहे. या सकारात्मक संकेतांमुळे शेअर बाजारात तेजी आली असून कच्च्या तेलाच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात WTI क्रूड सुमारे 90.99 डॉलर प्रति बॅरलवर आला, तर ब्रेंट क्रूड 94.76 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत होता. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींमुळे दरात वाढ झाली होती, पण आता परिस्थिती थोडी स्थिर होताना दिसते.
तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये यशस्वी चर्चा झाली तर तेल पुरवठा सुरळीत होऊ शकतो. मात्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज परिसरात अजूनही तणाव कायम आहे. जहाजांच्या हालचालींवरही त्याचा परिणाम दिसून येतो आहे.
कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उताराचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होतो. सरकारने आधीच एक्साइज ड्यूटी कमी करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे, त्यामुळे दर सध्या स्थिर आहेत.
मुंबई: सुमारे ₹82 प्रति किलो
पुणे: सुमारे ₹92.5 प्रति किलो
पिंपरी-चिंचवड: सुमारे ₹90.75 प्रति किलो
राज्यातील सरासरी CNG दर साधारण ₹80–₹94 प्रति किलो दरम्यान आहेत, जे जागतिक गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून बदलतात.
एकंदरीत, अमेरिका-इराण संबंधांमधील घडामोडी, समुद्री मार्गांवरील तणाव आणि जागतिक बाजारातील हालचाली यावरच पुढील काळात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दरांची दिशा ठरणार आहे.