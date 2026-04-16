Petrol Diesel Price: सलग तिसऱ्या दिवशी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या, पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर वाढले? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 16th April: दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती जाहीर केल्या जातात. आजही पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर जाहीर झाले आहेत. चला आजचे दार नेमेके काय आहेत हे जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 16, 2026, 10:42 AM IST
Photo Credit: AI

Petrol-Diesel, CNG Price Today 16 April 2026: जागतिक राजकारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठे चढ-उतार सुरू आहेत. आसिम मुनीर तेहरानमध्ये पोहोचल्यानंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा चर्चेची शक्यता वाढली आहे. या सकारात्मक संकेतांमुळे शेअर बाजारात तेजी आली असून कच्च्या तेलाच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात WTI क्रूड सुमारे 90.99 डॉलर प्रति बॅरलवर आला, तर ब्रेंट क्रूड 94.76 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत होता. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन सैन्याच्या हालचालींमुळे दरात वाढ झाली होती, पण आता परिस्थिती थोडी स्थिर होताना दिसते.

तज्ज्ञांच्या मते, दोन्ही देशांमध्ये यशस्वी चर्चा झाली तर तेल पुरवठा सुरळीत होऊ शकतो. मात्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज परिसरात अजूनही तणाव कायम आहे. जहाजांच्या हालचालींवरही त्याचा परिणाम दिसून येतो आहे.

भारतातील इंधन दरांवर परिणाम

कच्च्या तेलाच्या दरातील चढ-उताराचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेल दरांवर होतो. सरकारने आधीच एक्साइज ड्यूटी कमी करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे, त्यामुळे दर सध्या स्थिर आहेत.

आजचे पेट्रोल-डिझेल दर

  • दिल्ली: पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67
  • मुंबई: पेट्रोल ₹103.54, डिझेल ₹90.03
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.84, डिझेल ₹92.39
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹105.45, डिझेल ₹91.81
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49, डिझेल ₹90.16
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70
  • पटना: पेट्रोल ₹105.71, डिझेल ₹91.49
  • बेंगळुरु: पेट्रोल ₹102.96, डिझेल ₹90.99
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹95.34, डिझेल ₹88.50

महाराष्ट्रातील CNG दर

मुंबई: सुमारे ₹82 प्रति किलो
पुणे: सुमारे ₹92.5 प्रति किलो
पिंपरी-चिंचवड: सुमारे ₹90.75 प्रति किलो

राज्यातील सरासरी CNG दर साधारण ₹80–₹94 प्रति किलो दरम्यान आहेत, जे जागतिक गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून बदलतात.

एकंदरीत, अमेरिका-इराण संबंधांमधील घडामोडी, समुद्री मार्गांवरील तणाव आणि जागतिक बाजारातील हालचाली यावरच पुढील काळात पेट्रोल, डिझेल आणि CNG दरांची दिशा ठरणार आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

