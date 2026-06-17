/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 80 डॉलर्सच्या खाली; आज स्वस्त झालं पेट्रोल-डिझेल आणि CNG? जाणून घ्या दर

Petrol Diesel and CNG Price Today 17 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला असून, अमेरिकन WTI क्रूडही 77 डॉलरच्या आसपास घसरला आहे. त्यामुळे जगभरातील ऊर्जा बाजाराला दिलासा मिळाला असला तरी भारतातील वाहनचालकांसाठी मात्र अद्याप कोणतीही आनंदाची बातमी आलेली नाही. कारण तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी झाल्यानंतर जागतिक तेल बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. दोन्ही देशांमधील समझोत्यामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची वाहतूक पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे. या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि एलएनजीची वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गातील अडथळे दूर होताच तेल पुरवठ्याबाबतची चिंता कमी झाली आणि त्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दिसून आला. फेब्रुवारीच्या अखेरीस संघर्ष सुरू झाल्यानंतर कच्च्या तेलाचा दर 125 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला होता. मात्र सध्या परिस्थिती नियंत्रणात येत असल्याने दरांमध्ये लक्षणीय घट दिसून येत आहे.
बुधवारी सकाळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा दर सुमारे 79 डॉलर प्रति बॅरलवर घसरला. तर अमेरिकन WTI क्रूडचा दर 76.64 डॉलर प्रति बॅरलवर व्यवहार करत होता. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी स्थिर राहिली तर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुढील काही आठवड्यांत आणखी घसरण होऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त होत असले तरी देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये अद्याप कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या दरांनुसार दिल्लीसह देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. विशेष म्हणजे, 25 मे रोजी शेवटचा दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास महिनाभर इंधनाच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मे महिन्यात तेल कंपन्यांनी अल्प कालावधीत चार वेळा इंधन दर वाढवले होते.
पेट्रोल वाढ - डिझेल वाढ
15 मे: ₹3.00- ₹3.00
19 मे: ₹0.87 -₹0.91
23 मे: ₹0.87 -₹0.91
25 मे: ₹2.61 -₹2.71
या चार टप्प्यांतील वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र त्यानंतर दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घट होत असल्याने वाहनचालकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरण कायम राहिली आणि पुरवठा साखळी सुरळीत राहिली, तर आगामी काळात भारतातही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय तेल विपणन कंपन्या आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर अवलंबून असेल.
सध्या तरी कच्चे तेल स्वस्त झाले असले, तरी ग्राहकांना इंधन पंपावर त्याचा थेट फायदा मिळण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.