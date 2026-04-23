Petrol Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या! महाराष्ट्र्रातील तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे दर काय? जाणून घ्या CNG चीही किंमत

Petrol Diesel Price CNG Today 23th April 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार सुरू आहेत. याचा परिणाम थेट आपल्या खिशावर होत असतो. आज कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असल्या तरी देशांतर्गत पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आज (23 एप्रिल 2026) बदललेले नाहीत. तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) दररोज सकाळी होणाऱ्या अपडेटमध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट जाहीर केलेली नाही. पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती, विशेषतः अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर होर्मुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. जागतिक तेलपुरवठ्याचा सुमारे 20 टक्के भाग या मार्गातून जातो. या मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
चला आजचे देशातील प्रमुख शहरांमधील आणि महारष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घ्या.
CNG चे दर दररोज सकाळी अपडेट होतात. दर शहरानुसार वेगळे असतात (टॅक्स, ट्रान्सपोर्ट खर्च यामुळे फरक पडतो). पेट्रोल-डिझेलपेक्षा CNG अजूनही स्वस्त आणि किफायतशीर पर्याय मानला जातो. महाराष्ट्रात CNG चा सरासरी दर सुमारे ₹90 ते ₹93 प्रति किलो दरम्यान आहे काही भागात (उदा. कोल्हापूर) दर ₹96 पर्यंत जाऊ शकतो, तर काही ठिकाणी ₹80 च्या आसपासही आहे.
सध्या दर स्थिर असले तरी आगामी काळात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही अहवालांनुसार, देशातील 2026 मधील विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर इंधन दरांमध्ये बदल दिसू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांनी पुढील काही आठवडे परिस्थितीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा थेट परिणाम सध्या भारतातील इंधन दरांवर दिसत नसला तरी भविष्यात त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वाहनचालक आणि सर्वसामान्यांनी इंधन दरातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.