Cruise Boat Tragedy: 'मी माझ्या आजीला बुडताना पाहिलं,' वाचलेल्या चिमुरडीने सांगितला धक्कादायक घटनाक्रम, बोट उलटण्याआधीचा VIDEO समोर

Cruise Boat Tragedy: मध्य प्रदेशातील जबलपूरमध्ये बोट उलटून झालेल्या दुर्घटनेमुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत. असंच एका सहा जणांचं कुटुंब सुटुट्यांचा आनंद लुटत हसत खेळत बोटीने प्रवास करत होतं. मात्र काही वेळात बोटीत पाणी शिरु लागलं. घाबरलेल्या मुलीने आपल्या वडिलांचा हात घट्ट धरुन ठेवला. यावेळी तिने आपल्या डोळ्यांसमोर आजीला बुडताना पाहिलं. तर दुसरीकडे आई, भाऊ आणि आजोबा त्या धावपळीत हरवले.
"क्रूझ उलटली होती. अचानक पूर आला आणि बोटीत पाणी भरले. माझी आई आणि भाऊ बेपत्ता आहेत, मला माझे आजोबा सापडले," असं घाबरलेल्या चिमुरडीने भिजलेल्या डोळ्यांनी सांगितलं.
शुक्रवारी अचानक आलेल्या वादळामुळे नर्मदा नदीवरील बरगी धरणातील क्रूझ बोट उलटल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण बेपत्ता आहेत. लष्कर, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दल (एनडीआरएफ) आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल (एसडीआरएफ) यांची पथकं शोध आणि बचावकार्य करत आहेत.
शोध मोहिमेदरम्यान, एकमेकांना घट्ट धरून असलेल्या महिलेचा आणि तिच्या मुलाचा मृतदेह सापडला आहे. महिला पती आणि मुलीसोबत क्रूझवर होती, जे या अपघातातून बचावले. जबलपूरचे रहिवासी सय्यद रियाझ हुसेन यांनी सांगितलं आहे की, दुर्घटनेला जवळपास 24 तास उलटून गेल्याने त्यांच्या जगण्याची आशा मावळली असून, पत्नी, नातू आणि मेहुणी अजूनही बेपत्ता आहेत.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोराचा वारा सुटल्याने पाणी खवळले होते, त्यामुळे बोटीवरील अनेकांनी आरडाओरडा करून कर्मचाऱ्यांना बोट किनाऱ्याकडे परत नेण्यास सांगितलं. कर्मचाऱ्यांना हे ओरडणं ऐकू गेलं नाही आणि बोट उलटली. काही स्थानिकांनी दोरीच्या साहाय्याने लाईफ जॅकेट घातलेल्या काही प्रवाशांना वाचवले.
मध्य प्रदेशचे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी यांनी पीटीआयला सांगितले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल आणि वाचलेल्यांपैकी एकाने उपस्थित केलेल्या लाईफ जॅकेटच्या मुद्द्याचीही चौकशी केली जाईल.
जबलपूरचे उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) अतुल सिंह यांनी सांगितले की, काही मृतदेह अजूनही पाण्यात असण्याची शक्यता आहे. परंतु कमी दृश्यमानतेमुळे नेमकी संख्या निश्चित करणे कठीण होत आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (पीएमएनआरएफ) 2 लाखांची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे, तसंच जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील.
Video captured moments before the cruise boat capsized at Bargi Dam on the Narmada River.
Footage shows no passengers wearing life vests.
Safety protocols under investigation.
More details soon.#Jabalpur #BoatAccident #MadhyaPradesh
दरम्यान बोटीतील शेवटच्या क्षणांचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. या व्हिडीओत पर्यटक पुढील संकटाची जाणीव नसल्याने आनंद लुटताना, मजा करताना दिसत आहेत. यावेळी जोराचा वारा सुटल्याचंही दिसत आहे.