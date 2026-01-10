English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' लोकांना ज्वेलर्सच्या दुकानात No Entry! राज्यभर लागू होणार निर्णय; सत्ताधाऱ्यांचं समर्थन पण...

New Rule Jewelry Shops: यासंदर्भातील निर्णय एका मोठ्या बैठकीनंतर घेण्यात आला असून हा निर्णय समोर आल्यावर आता या विषयावरुन राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांचा या निर्णयाचा विरोध असून सत्ताधारी भाजपाने मात्र समर्थन केलंय. दोघांचं म्हणणं काय आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 10, 2026, 07:55 AM IST
नवीन राजकीय वाद निर्माण झाला आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

New Rule Jewelry Shops: यापुढे ज्वेलरीच्या दुकानांमध्ये चेहरा झाकून जाणाऱ्या ग्राहकांना प्रवेश नाकरला जाणार आहे. म्हणजेच हिजाब, बुर्खा, चेहऱ्यावर पदर घेतलेल्या महिलांबरोबरच मास्क, हेल्मेट, मुखटवटा घालून येणाऱ्यांनाही यापुढे दागिन्यांच्या दुकानात प्रवेश नसेल. ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्डस्मिथ फेड्रेशनच्या बिहार विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षेचं कारण पुढे देत हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं गेलं आहे. मात्र आता यावरुन बिहारमधील राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. तर विरोधी पक्षात असलेल्या राष्ट्रीय जनता दल म्हणजेच आरजेडीने याला विरोध केला आहे.

सर्व जिल्हाप्रमुखांची घेतली बैठक

ऑल इंडिया ज्वेलर्स गोल्डस्मिथ फेड्रेशनचे बिहारचे अध्यक्ष अशोक वर्मा यांनी बिहारमधील सर्व जिल्ह्यांमधील अध्यक्षांची भेट घेतली. याच बैठकीमध्ये कोणतीही व्यक्ती चेहरा झाकून दुकानात प्रवेश करणार असेल तर तिला प्रवेश न देण्याचं ठरलं. या प्रकरणावरुन राजकारण होत असल्याचं समोर आल्यानंतर अशोक वर्मा यांनी नवं पत्रक जारी करुन सर्व ज्वेलर्सला चेहरा झाकून आलेल्या व्यक्तीला दुकानात प्रवेश देऊ नये. त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील हिजाब, मास्क, मुखवटा, हेल्मेटसारख्या गोष्टी काढूनच त्यांना प्रवेश द्यावा, असं म्हटलं आहे.

परिणामही दिसू लागला

ज्वेलर्सच्या दुकानांमध्ये मोठ्याप्रमाणात चोऱ्या होऊ लागल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठीच असोसिएशनने हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यासंदर्भातील माहिती पोलिसांनाही देण्यात आलेली आहे. बिहारची राजधानी पाटणा येथे या नियमांची अंमलबजावणीही सुरु झाली आहे. हिजाब, मास्क, मुखवटा, हेल्मेट घातलेल्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशा नोटीसा दुकानांबाहेर लागल्याचं पाहायला मिळत आहे.

विरोधक आक्रमक

आरजेडीचे प्रवक्ते एजाज अहमद यांनी बुधवारी यासंदर्भात एक पत्रक जारी केलं. हा निर्णय भारताचे संविधान आणि त्यासंदर्भातील परंपरांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली हिजाब आणि चेहरा झाकण्याच्या पद्धतीला विरोध करणं चुकीचं असून यामुळे लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत, असं अहमद म्हणाले. त्यांनी हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. 

सत्ताधारी भाजपाचं समर्थन

दुसरीकडे भाजपाचे प्रवक्ते नीरज कुमार यांनी, हा निर्णय एखाद्या विशिष्ट धर्माविरोधात नाही असं म्हणत या निर्णयाची पाठराखण केली आहे. सोन्या-चांदीचे दर मागील काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेच या निर्णयाच्या माध्यमातून चेहरा झाकून कोणत्याही महिला अथवा पुरुषाने दुकानात घुसू नये इतकाच असल्याचं भाजपा नेता म्हणाला.

या विषयाला धार्मिक रंग देऊ नका असं भाजपा प्रवक्त्यांनी म्हटलं आहे. हा निर्णय कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखावण्यासाठी घेण्यात आलेला नाही. केवळ दुकानांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं भाजपाने आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटलं आहे.

