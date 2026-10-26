/शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार, महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना IMD चा अलर्ट

अर्णव वादळ : बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाच्या क्षेत्राचं तीव्र चक्रीवादळात रूपांतर झाले आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेले अर्णव चक्रीवादळ त्यंत धोकादायक पातळीवर पोहचले आहे. हे वादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे वेगाने सरकत आहे. या वादळाच्या शक्यतेने किनारपट्टीवरील राज्यांना हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे. हे वादळ अत्यंत रौद्र रुप धारण करमार असून वाऱ्याचा वेग ताशी 140 किमी पर्यंत पोहोचू शकतो. 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित केले जाणार आहे. महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना IMD ने अलर्ट दिला आहे.
अर्णव चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागरातून आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीच्या दिशेने सरकत आहे. 27 ऑक्टोबरपर्यंत त्याचे चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. 28 ऑक्टोबरच्या सकाळी हे चक्रीवादळ आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर धडकण्याची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी 140 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. आंध्र प्रदेशात सुमारे 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्याच्या अनुषंगाने मोठी तयारी सुरु आहे.
वादळाचा धोका लक्षात घेता हवामान विभागाने ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि प. बंगाल या राज्यांतील लोकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. हे वादळ किनारपट्टीवर धडकल्यानंतर आंध्रसह शेजारी राज्यांत वाऱ्याचा वेग ताशी 115 ते 140 राहू शकतो. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. या वादळाच्या परिणामी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड, केरळ आणि लगतच्या इतर अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
वादळाचा पहिला तडाखा ओडिशाला बसणार आहे. येथे 60 बचाव पथके तैनात केली जाणार आहेत. 29 आणि 29 ऑक्टोबर रोजी सहा जिल्ह्यांमधील शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. ओडिशासह तेलंगणा, छत्तीसगड आणि पुदुचेरी या राज्यांमध्ये परिस्थिती पाहून शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. वादळाच्या प्रभावामुळे मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशसह 10 राज्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रालाही या वादळाचा तडाखा बसणार आहे. विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 28 आणि 29 तारखेला गडचिरोली जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूरला यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, आसाम, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, केरळ, तामिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेश या 25 राज्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.