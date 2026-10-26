Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार, महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना IMD चा अलर्ट

शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार, महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना IMD चा अलर्ट

बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले अर्णव चक्रीवादळ अत्यंत वेगाने आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे सरकत आहे. यामुळे 10 राज्यांंमध्ये आपत्कालीन यंत्रणा अलर्ट मोडवर आहेत. महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना हवामान खात्याने अलर्ट दिला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 26, 2026, 08:39 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 08:39 PM IST
शाळा, कॉलेजला सुट्टी जाहीर; 6 लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवणार, महाराष्ट्रासह 25 राज्यांना IMD चा अलर्ट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
टी20 मध्ये सर्वात जास्त विजयाचा रेकॉर्ड कोणाच्या नावावर? टॉप 5 च्या लिस्टमध्ये भारत कितव्या क्रमांकावर?
2
3
4
5