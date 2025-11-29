English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

123 जणांचा जीव घेणारे भयानक चक्रीवादळ कोणत्याहीक्षणी भारतात धडकणार; 'या' राज्यात धो धो पाऊस पडणार

भयानक चक्रीवादळ कोणत्याहीक्षणी भारतात धडकणार आहे. श्रीलंकेत 123 जणांचा जीव घेणारे भयानक चक्रीवादळ भारताच्या दिशेने सरकले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 29, 2025, 06:46 PM IST
123 जणांचा जीव घेणारे भयानक चक्रीवादळ कोणत्याहीक्षणी भारतात धडकणार; 'या' राज्यात धो धो पाऊस पडणार

Cyclone Alert: नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या उत्तर श्रीलंकेवर दित्वा चक्रीवादळाने थैमान घातले आहे. 29 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान किनारपट्टीवरील तामिळनाडूमध्ये आणि 30 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या सहा तासांत दित्वा चक्रीवादळ वायव्येकडे सरकले आहे.
29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8:30 वाजता श्रीलंकेच्या पूर्वेला सुमारे 80 किमी, चेन्नईच्या दक्षिणेस 380 किमी अंतरावर केंद्रित होते. 30 नोव्हेंबरच्या सकाळी उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि लगतच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर ते पोहोचण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, या वादळाने श्रीलंकेत प्रचंड कहर केला. यात 123 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

या वादळामुळे श्रीलंकेच्या किनारपट्टी आणि लगतच्या नैऋत्य बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 29 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर दरम्यान आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे, 1 डिसेंबर रोजी तेलंगणा येथे, 29 नोव्हेंबर रोजी केरळ, माहे येथे आणि 29-30 नोव्हेंबर दरम्यान तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 
30 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे आणि 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे विजांसह वादळ होण्याची शक्यता आहे. 28 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर दरम्यान उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, थंड हवामानामुळे जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशच्या अनेक भागात किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे, तर उत्तराखंड आणि पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात तापमान 6 ते 10 अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे. शिवाय, उत्तर राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पूर्व मध्य प्रदेशातील काही ठिकाणी 10 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.

श्रीलंकेत वादळ दिटवाने कहर केला आणि त्यानंतर तो भारतातही धडकला. श्रीलंकेत आलेल्या मुसळधार पूर आणि चिखलामुळे मृतांचा आकडा 123 वर पोहोचला आहे, तर 130 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राने सांगितले की सुमारे 44,000 लोक बेघर झाले आहेत आणि तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये राहत आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये रात्रीच्या चिखलामुळे प्रभावित झालेले अनेक भाग दाखवण्यात आले आहेत, जिथे अधिकारी अद्याप पोहोचलेले नाहीत. गेल्या आठवड्यापासून श्रीलंकेत तीव्र हवामानाचा सामना करावा लागत आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Cyclone Ditwa will hit India CycloneDitva in Sri Lanka killed 124 peopleदित्वा चक्रीवादळ

इतर बातम्या

स्मृतीचं लग्न रद्द झाल्यावर मैत्रीण जेमिमाने घेतला मोठा निर...

स्पोर्ट्स