123 जणांचा जीव घेणारे भयानक चक्रीवादळ कोणत्याहीक्षणी भारतात धडकणार; 'या' राज्यात धो धो पाऊस पडणार

Cyclone Alert: नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावर आणि लगतच्या उत्तर श्रीलंकेवर दित्वा चक्रीवादळाने थैमान घातले आहे. 29 ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान किनारपट्टीवरील तामिळनाडूमध्ये आणि 30 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे अति मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. गेल्या सहा तासांत दित्वा चक्रीवादळ वायव्येकडे सरकले आहे.
29 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 8:30 वाजता श्रीलंकेच्या पूर्वेला सुमारे 80 किमी, चेन्नईच्या दक्षिणेस 380 किमी अंतरावर केंद्रित होते. 30 नोव्हेंबरच्या सकाळी उत्तर तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि लगतच्या दक्षिण आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यावर ते पोहोचण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी, या वादळाने श्रीलंकेत प्रचंड कहर केला. यात 123 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
या वादळामुळे श्रीलंकेच्या किनारपट्टी आणि लगतच्या नैऋत्य बंगालमध्ये मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 29 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर दरम्यान आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे, 1 डिसेंबर रोजी तेलंगणा येथे, 29 नोव्हेंबर रोजी केरळ, माहे येथे आणि 29-30 नोव्हेंबर दरम्यान तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
30 नोव्हेंबर रोजी आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा येथे आणि 29 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर दरम्यान आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. 29 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर दरम्यान तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे विजांसह वादळ होण्याची शक्यता आहे. 28 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर दरम्यान उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम आणि रायलसीमा येथे मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, थंड हवामानामुळे जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशच्या अनेक भागात किमान तापमान सहा अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी नोंदवले गेले आहे, तर उत्तराखंड आणि पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक भागात तापमान 6 ते 10 अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे. शिवाय, उत्तर राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि पूर्व मध्य प्रदेशातील काही ठिकाणी 10 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.
श्रीलंकेत वादळ दिटवाने कहर केला आणि त्यानंतर तो भारतातही धडकला. श्रीलंकेत आलेल्या मुसळधार पूर आणि चिखलामुळे मृतांचा आकडा 123 वर पोहोचला आहे, तर 130 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राने सांगितले की सुमारे 44,000 लोक बेघर झाले आहेत आणि तात्पुरत्या आश्रयस्थानांमध्ये राहत आहेत. मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये रात्रीच्या चिखलामुळे प्रभावित झालेले अनेक भाग दाखवण्यात आले आहेत, जिथे अधिकारी अद्याप पोहोचलेले नाहीत. गेल्या आठवड्यापासून श्रीलंकेत तीव्र हवामानाचा सामना करावा लागत आहे.