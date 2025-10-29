English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भयावह Video : महाराष्ट्रापासून 834.8 किमी दूर धडकलं 'मोंथा' चक्रीवादळ; वृक्ष उन्मळले, जहाजं हेलकावे खाऊ लागली आणि...

Cyclone Montha Ladnfall News: मोंथा चक्रीवादळानं मंगळवार सायंकाळनंतर अतिशय रौद्र रुप धारण केलं असून, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या किनारपट्टी भागात मोंथा नावाचं हे चक्रीवादळ धडकलं.   

सायली पाटील | Updated: Oct 29, 2025, 07:08 AM IST
cyclone montha landfall andhra pradesh odisha high alert and heavy rainfall in coistal area red alert issued latest update and videos

Cyclone Montha Ladnfall News: केंद्रीय हवामानशास्त्र विभाग अर्थात आयएमडीच्या माहितीनुसार अतिशय रौद्र रुप धारण करत अखेर 'मोंथा' चक्रीवादळ महाराष्ट्रापासून साधारण 800 किमीहून अधिक अंतरावर असणाऱ्या आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टी भागावर धडकलं. या वादळआनं आंध्रच्या काकिनाडा जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान केलं, जिथं त्याची लँडफॉल प्रक्रिया सुरू झाली. वादळाचं हे भीषण स्वरुप पाहता छत्तीसगढ, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या भागांमध्ये पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर, मोंथामुळं तामिळनाडू, तिरुवल्लूर आणि ओडिशाच्या मलकानगिरी, कोरापुट, कालाहांडी, नबरंगपुर, बलांगीर, कंधमाल, गंजम आणि कोरापूट भागांमध्येसुद्धा मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. 

आयएमडीच्या वृत्तानुसार अतिशय गंभीर असं मोंथा चक्रीवादळ किनारपट्टी भागावर धडकल्यानंतर देशाच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टी राज्यांमध्ये त्याचे सर्वाधिक परिणाम दिसून आले, जिथं समुद्रात नांगराला असणाऱ्या बोटी हेलकावे खाताना दिसल्या. खवळलेल्या अन् फेसाळलेल्या लाटा किनारपट्टी जणू गिळंकृत करणात अशा आवेगानं धडकत होत्या. वाऱ्याचा वेग हवामान विभागानं दिलेल्या इशाऱ्यानुसार ताशी 90 ते 110 किमीपर्यंत पोहोचला होता. अशा या वादळाचे थेट परिणाम छत्तीसगढ बिहारपर्यंतसुद्धा दिसून आले. 

आंध्र प्रदेशच्या मछिलीपट्टनम आणि कालींगपट्टनम इथं हे चक्रीवादळ किनारपट्टीला धडकलं. यावेळी समुद्रात उंचच उंच लाटा उसळल्या, ज्यामुळं सखल भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि सोसाट्याचा वारा असं चित्र दिसून आलं. काही भागांमध्ये मोठाले वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडले, विजेचे खांबही कोसळले. प्राथमिक माहितीनुसार या वादळी संकटादरम्यान आंध्रच्या कोनसीमा जिल्ह्यात एका वृद्धेचा मृत्यू ओढावला. घरावर मोठं वृक्ष कोसळल्यानं ही महिला दगावली. याच जिल्ह्यात नारळाचा उंच वृक्ष कोसळल्यानं एक तरुण आणि ऑटोचालक जखमी झाल्याचंही वृत्त आहे. 

ओडिशापर्यंत परिणाम... 

आंध्रच्या किनाऱ्यावर धडकलेल्या मोंथा चक्रीवादळाचा परिणाम ओडिशातील 15 जिल्ह्यांमध्ये दिसून येत असून, अनेक जिल्ह्यांमध्ये विजपुरवठा खंडित झाला, तर कुठं वृक्ष कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. केंद्री हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढच्या 24 तासांमध्ये चक्रीवादळ उत्तरेस पुढे सरकणार असून, पूर्व आणि मध्य भारतामध्ये त्याचा परिणाम दिसून येईल. मोंथा चक्रीवादळामुळं ओडिशामध्ये अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला असून, आंध्र प्रदेश, कच्छ, तेलंगणा आणि महाराष्ट्राच्या विदर्भात पावसाची जोरदार हजेरी असेल. तर, यादरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 60 किमीदरम्यान राहणार असून, किनारपट्टी भागांमध्ये जोरजार वारे वाहण्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. प्रामुख्यानं आंध्र प्रदेश आणि नजीकच्या किनारपट्टी भागांमध्ये वादळाचं सावच पूर्णपणे निवळलं नसल्यानं इथं अतिदक्षतेचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.

मोंथा चक्रीवादळाची तीव्रता पाहता सागरी वादळ फक्त किनारपट्टी भागांमध्येच नव्हे, तर मैदानी क्षेत्रांमध्येही मोठं नुकसान घडवून आणू शकतं हीच भयावह बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्यानं आता यंत्रणा पुन्हा एकदा सतर्क असल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

